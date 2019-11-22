Немецкие ученые опасаются усложнения контактов с коллегами из России

Предписание министерства науки и высшего образования РФ о правилах контактов российских ученых с зарубежными коллегами вызвало озабоченность в академической среде Германии. Какого-либо официального заявления на эту тему пока не прозвучало. Вероятно, из опасения усложнить существующую кооперацию. Но критические голоса немецких ученых звучат все громче.

Предписание министерства науки поставило под угрозы международные контакты

Конференция ректоров вузов (HRK) информировала об этом руководство всех учебных заведений Германии. В открытом письме от имени многих отраслевых объединений преподавателей вузов и ученых, подписанном, в том числе, Германским обществом по изучению Восточной Европы, говорится о "большой озабоченности" тем фактом, что министерство науки и высшего образования РФ издало предписание, существенно ужесточающее правила совместной работы с иностранными учеными. Авторы письма предупреждают об угрозе доверительным международным контактам и говорят о чувстве "тревоги и досады" в академической среде.

Председатель HRK Петер-Андре Альт

Газета Mitteldeutsche Zeitung цитирует председателя земельной Конференции ректоров вузов Саксонии-Анхальт Йенса Штракельяна (Jens Strackeljan): "В таких условиях научный обмен на продолжительной основе существовать не может". В настоящее время между немецкими и российскими вузами действует более 290 соглашений о сотрудничестве.

Ректор Гамбургского университета Дитер Ленцен (Dieter Lenzen) видит в предписании российского министерства желание "ограничить российских коллег в их свободе научных исследований и проверять и направлять их контакты". Очевидным образом одновременно речь идет и о регламентации контактов немецких ученых во время их поездок в Россию, подчеркнул он. "Такие изменения нормального свободного научного общения в глобальном масштабе являются неприемлемыми", - указал Ленцен в открытом письме к преподавателям своего вуза.

Российским ученым запретили встречаться с иностранцами в одиночку

Поводом для опасений немецких ученых стало опубликованное в августе 2019 года предписание министерства науки и высшего образования РФ. В нем говорится, что ученым нужно будет заранее сообщать министерству о встречах с иностранными коллегами. После встреч они обязаны предоставлять отчет о содержании разговоров. Ученым также нужно будет просить свое начальство разрешить встречу с иностранными коллегами вне работы.

На Германо-российском научном форуме

Также будет ограничена деятельность иностранцев в российских научных заведениях. Встречи с ними должны проводиться лишь в "специально предназначенных и оборудованных" помещениях, при этом иностранцы не должны использовать (кроме специально оговоренных случаев) "технические средства обработки и накопления информации", в том числе сотовые телефоны, камеры, записывающие устройства.

К участию во встречах с иностранцами предписано допускать только включенных в специальные списки лиц, при этом в каждой встрече должны участвовать "не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам". Приказ касается всех организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования.

Атака на свободу исследований и сотрудничество между РФ и ФРГ

Председатель HRK Петер-Андре Альт (Peter-Andre Alt) охарактеризовал это предписание как "нацеленную атаку на свободу обмена мнениями" и "нарушение свободы научных исследований". Он также сообщил, что обсудил этот вопрос с германским МИДом и с Альянсом научных организаций в Германии.

Министр образования и научных исследований Германии Анья Карличек

Знакомо с ситуацией и Федеральное министерство образования и научных исследований Германии. "Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации и выразили свою озабоченность российским партнерам на всех уровнях", - заявил в ответ на запрос DW представитель министерства. Еще в декабре 2018 года руководитель министерства Анья Карличек (Anja Karliczek) подписала в Москве со своим российским коллегой Михаилом Котюковым "Германо-российскую дорожную карту по сотрудничеству в области образования, науки, исследований и инноваций".

Политолог из берлинского фонда "Наука и политика" Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt) назвал в интервью DW распоряжение российских чиновников от науки "бременем для кооперации". По его оценке, уже сейчас сотрудничество в области гуманитарных дисциплин стало затруднено, в то время как контакты ученых в области естественных наук осуществляются без проблем.

Эксперт говорит о глубоко противоречивой политике России в области высшего образования. С одной стороны, национальный проект на 2018-2024 годы предполагает интернационализацию российской науки и ставит задачу сделать страну привлекательнее для зарубежных ученых. С другой - появляются предписания, ставящие бюрократические препоны научным контактам.

В ФРГ оценят последствия предписания Минобрнауки

Какое влияние окажет новое предписание российского Минобрнауки на международные контакты российских ученых, пока не ясно. В Германии намерены пристально наблюдать за ситуацией. Дитер Ленцен обратился ко всем ученым Гамбургского университета, имеющим контакты с РФ, сообщать обо всех возникающих проблемах. Через определенное время он намерен представить анализ ситуации, основанный на фактах.

В 2020 году министр Анья Карличек вновь посетит Москву в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве. Ее будут сопровождать представители научно-образовательных сообществ Германии. На встрече представители немецкой стороны намерены открыто поднять вопрос о предписании Минобрнауки. "Нельзя прятаться за дружелюбной формулой "Мы укрепляем наше международное сотрудничество", - подвел итог председатель HRK Петер-Андре Альт.

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