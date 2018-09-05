 Немецкие ученые выяснили, на что способны попугаи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.09.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкие ученые выяснили, на что способны попугаи

Попугаи могут отказаться от малого, если знают, что им сулит гораздо большее вознаграждение. Это подтвердили исследования, проведенные немецкими орнитологами.

Синегорлый ара

Судя по всему, попугаи умеют думать на несколько шагов вперед и способны просчитывать ситуацию. Опыты орнитологов Общества Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft) показали, что попугай может отказаться от пшеничного зерна, если знает, что, набравшись терпения, он получит нечто большее - например, ядро грецкого ореха.

Что показал эксперимент?

В зоопарке Лоро-парк (или "Парк попугаев") на Тенерифе ученые Института орнитологии Общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für Ornithologie) провели обширное исследование среди таких видов попугаев, как солдатский ара (лат. Ara ambigua), синегорлый ара (Ara glaucogularis), горный ара (Primolius couloni), а также жако, которого еще называют серым попугаем (Psittacus erithacus). Всего в эксперименте участвовало 36 представителей экзотических птиц.

Попугаям предлагалось сделать выбор между зернами различных злаков (минимально популярное поощрение), семенами подсолнечника (более популярное поощрение) и ядрами грецких орехов (высшая награда!), а также различными предметами (например, разноцветными геометрическими фигурами).

Пернатые порадовали ученых, проявив в ходе исследования недюжинную смекалку. Как только наблюдательные птицы приметили, что определенные предметы можно обменять на одно из лакомств, они продемонстрировали удивительную выдержку: попугаи стали выбирать не зерна, а предметы, чтобы через некоторое время вместо них заполучить орехи. "Получается, попугаи способны принимать осознанные решения и прилагать усилия для максимального увеличения прибыли", - подытоживает один из авторов исследования Анастасия Крашенинникова (Anastasia Krasheninnikova). 

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Попугаи взвешивают все "за" и "против"

Известно, что далеко не каждый человек способен устоять перед соблазном получить удовольствие без промедления - пусть лишь частично, зато сразу. Об этом говорят результаты многочисленных экспериментов как с детьми, так и со взрослыми. Новые исследования Института орнитологии Общества Макса Планка с попугаями доказали, что перед тем, как принять решение, не только люди и млекопитающие склонны взвешивать все "за" и "против", но и птицы. Подобно обезьянам, попугаи не просто соглашаются подождать более вкусного вознаграждения. В ряде экспериментов птицы выбирали исключительно предметы, оценивая их, по-видимому, даже выше того или иного лакомства.  

Подобные навыки смышленых птиц увеличивают шансы на их выживание в естественной среде обитания, полагает руководитель исследовательской группы - принцесса Августа Баварская (Auguste Marie Philippa Prinzessin von Bayern). Пока что о жизни и повадках попугаев известно слишком мало, подчеркивает ученый-орнитолог.

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