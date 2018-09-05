Немецкие ученые выяснили, на что способны попугаи

Судя по всему, попугаи умеют думать на несколько шагов вперед и способны просчитывать ситуацию. Опыты орнитологов Общества Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft) показали, что попугай может отказаться от пшеничного зерна, если знает, что, набравшись терпения, он получит нечто большее - например, ядро грецкого ореха.

Что показал эксперимент?

В зоопарке Лоро-парк (или "Парк попугаев") на Тенерифе ученые Института орнитологии Общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für Ornithologie) провели обширное исследование среди таких видов попугаев, как солдатский ара (лат. Ara ambigua), синегорлый ара (Ara glaucogularis), горный ара (Primolius couloni), а также жако, которого еще называют серым попугаем (Psittacus erithacus). Всего в эксперименте участвовало 36 представителей экзотических птиц.

Попугаям предлагалось сделать выбор между зернами различных злаков (минимально популярное поощрение), семенами подсолнечника (более популярное поощрение) и ядрами грецких орехов (высшая награда!), а также различными предметами (например, разноцветными геометрическими фигурами).

Пернатые порадовали ученых, проявив в ходе исследования недюжинную смекалку. Как только наблюдательные птицы приметили, что определенные предметы можно обменять на одно из лакомств, они продемонстрировали удивительную выдержку: попугаи стали выбирать не зерна, а предметы, чтобы через некоторое время вместо них заполучить орехи. "Получается, попугаи способны принимать осознанные решения и прилагать усилия для максимального увеличения прибыли", - подытоживает один из авторов исследования Анастасия Крашенинникова (Anastasia Krasheninnikova).

Попугаи взвешивают все "за" и "против"

Известно, что далеко не каждый человек способен устоять перед соблазном получить удовольствие без промедления - пусть лишь частично, зато сразу. Об этом говорят результаты многочисленных экспериментов как с детьми, так и со взрослыми. Новые исследования Института орнитологии Общества Макса Планка с попугаями доказали, что перед тем, как принять решение, не только люди и млекопитающие склонны взвешивать все "за" и "против", но и птицы. Подобно обезьянам, попугаи не просто соглашаются подождать более вкусного вознаграждения. В ряде экспериментов птицы выбирали исключительно предметы, оценивая их, по-видимому, даже выше того или иного лакомства.

Подобные навыки смышленых птиц увеличивают шансы на их выживание в естественной среде обитания, полагает руководитель исследовательской группы - принцесса Августа Баварская (Auguste Marie Philippa Prinzessin von Bayern). Пока что о жизни и повадках попугаев известно слишком мало, подчеркивает ученый-орнитолог.

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