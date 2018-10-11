Немецкие социал-демократы в отношениях с Россией взялись за старое

Немецкие социал-демократы переживают кризис, теряя популярность у населения. При этом они входят в правительство ФРГ, а внешнеполитическое ведомство возглавляет представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хайко Мас (Heiko Maaß). Своим более резким курсом в отношении России Мас даже спровоцировал в начале года внутрипартийный конфликт. Но сегодня социал-демократы утверждают, что разногласия исчерпаны, и у них есть общая позиция в отношении того, как строить будущие отношения с Москвой.

СДПГ: Все проблемы в отношениях с РФ названы - "мы же не дураки"

Сформулированный на восьми страницах программный документ фракция СДПГ в бундестаге приняла 9 октября на своем очередном заседании. Начало текста посвящено описанию современного положения с безопасностью в Европе. Стена, разделяющая Европу на две части, не исчезла - она просто сдвинулась к Востоку, к востоку Украины. С такой красивой метафоры начинается описание ситуации на континенте в стратегическом документе социал-демократов.

Автор документа Нильс Шмид, эксперт фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам

Традиционно ищущая дружеских отношений с Россией СДПГ, тем не менее, не обошла молчанием проблемы, создавшие напряженность между Германией и Европейским Союзом, с одной стороны, и Россией - с другой. Это и война в Грузии в 2008 году, и аннексия Крыма в 2014-м, и вооруженный конфликт на Донбассе.

"России в минувшие годы и десятилетия не удалось построить партнерских, не говоря уже о дружеских, отношений со своими менее крупными соседями на западе и на юге", - отмечается в документе. Курс Кремля в отношении Молдавии, Украины, Грузии и других стран "свидетельствует о мышлении в категориях зон влияния". Принцип, когда крупные государства по возможности старались соблюдать "справедливый баланс между интересами и целями всех, в том числе и небольших государств", нарушен, приходят к выводу авторы документа.

Хайко Пляйнес

Среди угроз для Германии, исходящих от России, ими названа попытка внести раскол в единство ЕС посредством поддержки правопопулистских и националистических партий. Одновременно Россия "не скрывает, что наращивает вооружения - как конвенциональные, так кибервооружения, а также ядерные".

Все проблемы в отношениях между двумя странами прямо названы, "чтобы россияне тоже понимали, что мы же не дураки и видим, как осуществляются попытки оказать влияние на мнение (европейцев. - Ред.) и какому риску для жизни подвергаются такие люди, как Скрипаль", объяснил в интервью DW ведущий автор документа Нильс Шмид (Nils Schmid), эксперт парламентской фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам.

Что предлагают социал-демократы изменить в отношениях с Россией?

В документе перечисляются предложения, с помощью которых, по мнению СДПГ, можно было бы "улучшить двусторонние отношения, несмотря на остающиеся принципиальные разногласия", указал Шмид. Эти предложения можно разбить на три группы, говорит оценивший документ по просьбе DW профессор Хайко Пляйнес (Heiko Pleines) из Центра по изучению Восточной Европы в университете Бремена. Это, во-первых, идея продолжения диалога ради его сохранения - например, в рамках уже существующего "нормандского формата".

Гвендолин Зассе

Также социал-демократы предлагают активнее использовать коллективные международные структуры типа ОБСЕ, где, по выражению Шмида, "Запад и Россия прямо не противостоят друг другу". В качестве примера Шмид также упомянул стремление проверить возможности более тесного сотрудничества на уровне наднациональных экономических объединений - ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Во-вторых, документ предлагает усилить сотрудничество на уровне гражданских объединений. Так, социал-демократы предлагают ослабить или вовсе снять визовые ограничения для молодых людей до 25 лет, "чтобы у них не закреплялся образ врага". Третья группа предложений касается тех сфер политического сотрудничества, где у ФРГ и России есть общие интересы: послевоенное урегулирование в Сирии, ядерная программа Ирана, борьба с международным терроризмом, защита климата, перечислил Шмид.

"Попытка найти новый тон в отношениях с Москвой"

Оценка СДПГ сложившейся ситуации в отношениях с Москвой не отличается от позиции германского правительства: Россия нарушает международные нормы, которые раньше формально признавала, и социал-демократы не предлагают искать "извинения" для нынешней российской политики, резюмирует Хайко Пляйнес.

Тем не менее, по словам профессора, одобренный документ все же выражает "надежду на лучшее будущее", которое, однако, "должно быть достигнуто не отказом от критики действий Москвы, а в ходе прагматичного диалога с сохранением собственных принципов".

В конце его авторы оговариваются, что новый подход приведет к успеху только в том случае, если другая сторона тоже будет готова к конструктивной реакции. Но в обозримое время ее ожидать не стоит, предупреждает Пляйнес. Поэтому он рассматривает новый курс социал-демократов по тональности "несколько более оптимистичный", а по времени - "более долговременный", чем нынешняя позиция правительства ФРГ и ЕС.

Документ представляет собой попытку письменно зафиксировать ранее публично высказанные - не только внутри СДПГ - предложения по улучшению двусторонних связей и найти новый тон в отношениях с Москвой, переосмыслив принципы "восточной политики" 1970-х годов эпохи канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), сказала DW директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse).

По ее выражению, это не предложение мира, но сигнал, направленный как в сторону самой партии, так и вовне - международной аудитории: Россия остается для СДПГ приоритетом". Многие идеи, высказанные в документе, "имеют смысл, но они не новы и не принесут быстрых изменений в отношения между Германией и Россией", заключила профессор ZOiS.

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