Немецкие СМИ: Путин перекраивает конституцию и жертвует Медведевым

В ежегодном обращении к Федеральному собранию в среду, 15 января, Владимир Путин неожиданно инициировал радикальную конституционную реформу. Вслед за этим - не менее неожиданно - подало в отставку правительство России. Эти два события стали одной из главных тем СМИ в Германии. Подавляющее большинство немецких комментаторов уверены: Путин готовит законодательную базу, которая позволит ему сохранить власть и после 2024 года.

Spiegel Online: "Конституция - это я"

У сегодняшнего Путина нет желания возвращаться на пост премьер-министра, как он это сделал в 2008 году, и ограничивать свою деятельность экономической политикой, пишет журналист еженедельника Der Spiegel Кристиан Эш (Christian Esch). Путин давно живет в других сферах и занимается внешней политикой. И вариант вернуться в Кремль в 2030 году в возрасте 78 лет Путин не рассматривает. "Поэтому для него было очевидным перекроить Конституцию РФ таким образом, чтобы Россия могла обойтись без Путина на вершине власти и в то же время гарантировать, что он по-прежнему будет пользоваться влиянием и наслаждаться безопасностью. Именно об этом Путин и объявил 15 марта", - считает автор комментария "Конституция - это я".

Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием

Среди озвученных президентом РФ конституционных изменений - превращение Государственного совета в конституционный орган, укрепление полномочий Совета федераций, усиление роли парламента, который в соответствии с предложением Путина должен будет назначать правительство, и ряд других структурных преобразований. Называя предложенные Путиным поправки в конституцию "сборной солянкой разнообразных реформ", Кристиан Эш считает, что в целом речь идет о "сокращении полномочий регионов и муниципалитетов и о дальнейшем расширении "вертикали власти". Иными словами - о максимальном контроле".

Что будет делать Путин после ухода с поста президента, неясно: некоторые считают, что он видит свое будущее во главе Государственного совета или Совета безопасности. Очевидно одно: "вместо того, чтобы очертить контуры конституции страны, которая может обойтись без Путина у руля, президент РФ предложил поправки, предлагающие несколько лазеек для сохранения власти", резюмирует автор комментария в издании Spiegel Online.

Die Zeit: "Вечный Путин"

Едва ли кто-то предполагает, что Путин откажется от власти в авторитарной системе, полностью ориентированной на него, пишет Юлия Смирнова - автор комментария "Вечный Путин", опубликованного в издании Zeit Online. Окончательного ответа на вопрос, что произойдет после 2024 года, когда закончится очередной срок полномочий Путина, обращение президента к Федеральному собранию, по мнению колумнистки Die Zeit, не дало, однако запланированная им конституционная реформа свидетельствует о том, что Путин останется у власти и дальше - но в другой должности.

Анонсированные Путиным изменения в конституцию "оставляют для него открытыми несколько вариантов", продолжает Юлия Смирнова: "После 2024 года он может стать спикером одной из двух палат парламента или председателем Государственного совета. Формально он бы ушел со своего поста, но не отказался от фактической власти".

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Автор комментария в Zeit Online сравнивает Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который, выйдя в прошлом году в отставку и перестав быть президентом, остался лидером правящей партии, главой Совета безопасности и елбасы - лидером нации. Таким образом, отмечает Смирнова, он "по-прежнему всем управляет и сохраняет свое влияние в принятии ключевых решений".

Но какой бы вариант не выбрал Путин, пишет немецкая журналистка, ему нужен надежный союзник в Кремле, "который бы не стал узурпировать власть". До недавнего времени таким союзником - "верным, но слабым" - был Дмитрий Медведев. Так что отставка правительства Медведева , по мнению Смирновой, является весьма неожиданной. Но этому, на ее взгляд, есть объяснения.

"В последние годы рейтинги Медведева значительно снизились. Слабая экономическая ситуация в России и непопулярная пенсионная реформа привели к тому, что, как свидетельствуют результаты недавнего опроса "Левада-центра", действия главы правительства (теперь уже бывшего) одобряют 38 процентов опрошенных. Популярность Путина также несколько пострадала, поэтому долгое время существовали предположения, что Медведева можно сделать козлом отпущения и уволить, чтобы смягчить недовольство российского населения", - объясняет комментатор Zeit Online. Теперь непопулярного главу правительства заменили - впрочем, "довольно мягким образом": Путин даже поблагодарил Медведева за его работу, хотя и добавил, что, "разумеется, получилось не все".

FAZ: Медведев ушел, чтобы Путин мог остаться

С Юлией Смирновой согласен и автор комментария "Кто-то должен быть козлом отпущения" Петер Штурм (Peter Sturm). Путин принес Медведева в жертву народному недовольству, поскольку сам он не может признать, что допустил ошибки, ставшие причиной падения общего уровня жизни россиян, пишет журналист в материале, опубликованном в газете FAZ.

"Российский президент уже 20 лет определяет судьбы страны, поэтому если бы он в своем послании к Федеральному собранию сказал, что ситуация, наконец-то, меняется к лучшему, это звучало бы неправдоподобно. А поскольку Путин, находясь в его положении, не может признать, что ошибки допустил он сам, ответственность за ситуацию должны нести другие", - объясняет журналист.

При этом, добавляет Штурм: положение в стране настолько неутешительно, что переложить ответственность только на губернаторов или других представителей среднего звена власти Путин не мог. "В этой связи вполне закономерно, что правительство Медведева ушло в отставку - чтобы, как сказал всегда лояльный Путину Медведев, "дать президенту возможность принимать новые решения", - подводит итог журналист газеты FAZ.

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