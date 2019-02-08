Немецкие СМИ о размолвке Франции и ФРГ и опасности "Северного потока - 2"

Демарш официального Парижа по поводу строительства газопровода из России в Германию не прошел мимо внимания немецких СМИ. Журналисты рассуждают о том, какие причины могли побудить французского президента Эмманюэля Макрона заявить о несогласии с позицией Германии в вопросе строительства "Северного потока - 2", и предупреждают, что дальнейшая реализация проекта может повлечь за собой еще более серьезные политические проблемы как для Германии, так и для всего Евросоюза. При этом некоторые немецкие издания полагают, что ФРГ и РФ рано праздновать победу - тучи над "Северным потоком - 2" еще не рассеялись.

Что стоит за демаршем Макрона?

Обозреватель газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал (Christoph von Marschall) рассуждает о том, что стоит за демаршем французского президента Эмманюля Макрона, на короткое время примкнувшего к противникам проекта "Северный поток - 2". Может быть, его действия были продиктованы обидой на Германию, вызванной тем, что Берлин слишком медленно реагирует на инициативы Парижа или вовсе их игнорирует? Или же причиной стала угроза Дональда Трампа наложить санкции на компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2", в числе которых находится французский концерн Engie? А возможно, на фоне конфликта с "желтыми жилетами" и обострения отношений с Италией Макрон решил продемонстрировать силу, бросив вызов могущественной мадам Меркель? В любом случае, "Франция все же спасла немецкое правительство от публичного унижения и уступила. Но нельзя было не увидеть, что европейская политика Германии опасно близко подошла к черте, за которой ее ожидал бы позор", - пишет фон Маршалл в комментарии "Франция спасла Германию от позора".

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"Северный поток - 2": экономически выгодный, политически опасный

По мнению комментатора еженедельника Die Zeit Михаэля Тумана (Michael Thumann), реализация проекта "Северный поток - 2" обходится Германии все дороже, причем не с экономической, а с политической точки зрения. Экономически строительство нового газопровода вполне выгодно Берлину, пишет немецкий журналист и поясняет: Россия - важный поставщик газа для Германии и Европы, а существующие на сегодняшний день трубопроводы, в том числе проходящий по территории Украины и построенный в 2000-х годах "Северный поток - 1", в какой-то момент будут нуждаться в модернизации. Так что "Северный поток - 2" - это всего лишь еще один маршрут, по которому будет поставляться топливо, но он не увеличит зависимость Германии от основного поставщика газа. Михаэль Туман вспоминает, что об экономической целесообразности строительства российского газопровода по дну Балтийского моря неоднократно говорил и Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - бывший канцлер ФРГ и глава компании Nord Stream 2, занимающейся строительством "Северного потока - 2".

Трубопровод может дорого обойтись Германии и ЕС

Проблема, считает Туман, состоит в другом: реализация проекта сопряжена с политическими сложностями, которые Берлин либо упускает из виду, либо не придает им значения. Именно "Северный поток - 2", пишет журналист, стал причиной трений между Парижем и Берлином, именно из-за этого проекта растет недоверие к Германии в Европе и именно он раскалывает Евросоюз. Ситуацию осложняет и тот факт, что против строительства "Северного потока - 2" выступают и США - "чтобы навредить России и чтобы самим поставлять сжиженный газ в Европу".

Герхард Шрёдер: глава компании Nord Stream и убежденный сторонник строительства "Северного потока - 2"

Администрация Дональда Трампа, указывает Михаэль Туман, всячески поддерживает тот лагерь в Евросоюзе, который выступает против трубопровода. А в него входит и Италия, "которая сама не прочь импортировать российский газ через Южную Европу", и Дания, и страны Балтии, и Словакия. Франция, как выяснилось после ее кратковременного демарша, колеблется.

"Из яйца кукушки, которое подложил Герхард Шрёдер, вылупился дракон, от которого немцы больше не могут избавиться. Слишком долго они торпедировали все попытки Еврокомиссии унифицировать газовую политику ЕС. Слишком поздно начали думать о компенсационных соглашениях для Украины. И слишком долго полагались на солидарность Франции", - констатирует Михаэль Туман в комментарии "Кукушечье яйцо Герхарда Шрёдера".

Тучи над "Северным потоком - 2" еще не рассеялись

В свою очередь комментатор газеты Die Welt Кристоф Шлиц (Christopf B. Schlitz) не уверен в том, что теперь строительству газопровода ничего не грозит. Тот факт, что Франция уступила Германии в вопросе "Северного потока - 2", не означает, что тучи над ним окончательно рассеялись.

Помешать планам Германии и России осуществить проект, пишет обозреватель немецкой газеты, теперь может лишь один человек: президент США Дональд Трамп. Если он выполнит свою угрозу наложить санкции на компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", в черный список попадет итальянская компания Saipem, ответственная за прокладку двух участков трубопровода. "Эта компания настолько узкоспециализирована, что найти ей замену не представляется возможным. Так что не исключено, что радость Ангелы Меркель по поводу достижения компромисса с Францией была преждевременной", - резюмирует Кристоф Шлиц в комментарии "Меркель слишком рано радуется трубопроводу".

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