Немецкие СМИ о плебисците в России: фикция, преступление, балаган

Ход и результаты голосования по поправкам в Конституцию России стали одной из основных тем в немецких СМИ 2 июля. Большинство комментаторов считают, что Владимир Путин разрушил Основной закон Российской Федерации, а итоги плебисцита лишают россиян целого ряда гражданских прав и угрожают демократии в стране.

Süddeutsche Zeitung: Референдум - противоположность демократическому голосованию

Голосование россиян по поправкам в конституцию страны, которому власти пытались придать вид легитимности, было полной противоположностью тому, что подразумевается под "справедливым" и "демократическим", считает обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке (Silke Bigalke). Изменения в Основной закон увеличивают срок правления Путина, вынося его далеко за пределы того времени, которое конституция отводила для всех остальных президентов. При этом желание большинства жителей России не играет никакой роли. "Новую фазу правления Путина нельзя назвать даже имитацией демократии, настолько очевидны принуждения и манипуляции", - пишет Бигельке в комментарии под заголовком "Выбор, которого нет".

Настоящие итоги голосования не узнает никто, считает SZ

Путин меняет конституцию таким образом, что возникают сомнения в ее легитимности, говорится далее в комментарии. "Президент закрепляет свои личные притязания на власть, реорганизует задачи институтов, ставит российское право выше международного и тем самым еще дальше дистанцируется от европейских демократий. Кто захочет полагаться на закон, который президент почти в одиночку может повернуть в любую сторону?" - задает риторический вопрос журналистка.

Каковы были бы настоящие итоги голосования по поправкам в конституцию при соблюдении всех требований закона, не узнает никто - даже Кремль, считает Зильке Бигельке. Если верить экзитполам, большинство населения России поддерживает конституционную реформу, и это, по мнению комментатора Süddeutsche Zeitung, "плохой знак для президентских выборов 2024 года". "Если Путин снова выставит свою кандидатуру, результат голосования известен заранее. С тем же успехом он может сразу отказаться от проведения выборов и дальше управлять страной", - подытоживает автор комментария.

Stern: Путин достиг своей цели

Основная цель проведенного референдума по поправкам в конституцию - позволить Путину удержаться у власти, и эта цель была достигнута, отмечает колумнистка еженедельника Stern Эллен Ивиц (Ellen Ivits). "Путин получил то, что хотел: в устойчивости своего трона он может быть уверен до 2036 года. Можно даже с уверенностью сказать, что до конца своей жизни: итоги так называемого референдума были ясны заранее", - пишет журналистка в комментарии "Преступление на глазах у всех: у Путина не осталось к своему народу ничего, кроме презрения".

Поправки в конституцию закрепили право Путина на власть

Фантастически высокий уровень одобрения поправок к 22 статье российской конституции явно порадует Путина, уверена Ивиц: ведь они дают ему право, к примеру, назначать генерального прокурора, увольнять судей и отправлять в отставку премьер-министра. Россияне ко многому привыкли, но то, что происходит в России этим летом, - это "преступление, которое совершается на глазах у всех, и людей превращают в сообщников. Граждане своими руками должны разрушить конституцию, чтобы Путин мог умыть руки и остаться невиновным", считает она.

Президент, уже четырежды присягавший на конституции, "хочет спрятаться за мнимой волей народа, которая, в действительности, интересует его меньше всего", полагает Ивиц. Журналистка Stern убеждена, что новая российская конституция "хоронит все демократические ценности, но показательно, что именно те, чьи права урезает Путин, должны придать видимость легитимности разыгранной им шараде".

Die Welt: Российская демократия может деградировать до ярмарочного балагана

Путин известен тем, что достигает на выборах нужного ему результата, и его методы давно известны: пропаганда в СМИ, фактическое исключение из предвыборной борьбы оппозиции и традиционные манипуляции в день выборов, пишет газета Die Welt.

Голосовать за поправки в конституцию можно было на дому

Но всероссийский референдум по поправкам в конституцию, позволяющим Путину править практически до конца жизни, побил рекорд привычно низких стандартов голосования в России, указывается в статье "Радикальные меры Путина себя оправдывают".

"Импровизированные избирательные участки стали символом процедуры, которая допустила беспрецедентные серьезные нарушения самой идеи свободного голосования. Последствия могут привести к тому, что и без того ущербная демократия в России на несколько десятилетий деградирует до уровня полного ярмарочного балагана", - предупреждает газета Die Welt.

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