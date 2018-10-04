Немецкие СМИ: Каким должен стать ответ Запада на российский шпионаж?

Комментируя обвинения в кибератаках на иностранные государства и международные организации, в частности ОЗХО, которые западные страны выдвинули в адрес ГРУ, немецкие газеты едины в том, что Запад должен ответить на действия Москвы. Однако мнения о том, какую стратегию необходимо выработать в ответ на российский шпионаж, расходятся.

Так, издание Süddeutsche Zeitung прокомментировало высказывания российского президента Владимира Путина, сравнившего шпионаж с проституцией и выразившего надежду на то, что скандал вокруг отравления в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля скоро завершится. Бывший сотрудник КГБ Путин, вероятно, прекратил профессиональное развитие, предполагает обозреватель Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), указывая, что, "во всяком случае, точка зрения Путина разделяется не везде".

По мнению автора комментария, "своей агентской активностью и политической дестабилизацией с использованием киберинструментов" Россия нарушила правила игры "классического шпионажа": "Запад отвечает наиболее безжалостным оружием, которое воможно представить: разоблачением. Старые правила игры больше не работают", - пишет Штефан Корнелиус и заключает: "Надежда Путина обманчива: эта история закончится еще очень нескоро".

Киберпространство - новое поле боя

Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на то, что "цифровые войска Путина" стоят на виртуальном поле боя XXI века не одни: "Западные страны тоже активно занимаются кибершпионажем, как показал, среди прочего, скандал вокруг АНБ пару лет назад". "Говоря языком военных, киберпространство просто-напросто стало дополнительной, четвертой сферой ведения боевых действий - наряду с землей, воздухом и морем. Новое только то, что здесь "бои" постоянно ведутся и в мирное время. Только в Германии ежедневно имеют место тысячи хакерских атак на предприятия и государственные учреждения. В значительной степени их можно приписать иностранным службам, и совсем не только российским".

"Таким образом, постоянный перевод стрелок на Москву произведет не очень-то большой эффект. В первую очередь Запад должен побеспокоиться о том, чтобы и на этом поле обладать соразмерными средствами для обороны. НАТО всегда это признавала. Нет сомнения в том, что отношения между Россией и многими западными странами серьезно пострадали.

Но призывая придерживаться "глобальных ценностей и правил", далеко не уйдешь, хотя бы потому, что США тоже все меньше беспокоятся о них", - пишет в статье "Цифровые войска Путина" обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе (Nikolas Busse) и делает вывод: "В отношениях с Москвой на настоящий момент помогает только реальная политика: где возможно - сотрудничество, где нужно - сдерживание".

Поможет только сила

Автор комментария "Преступные действия Путина - и слабый ответ Европы", опубликованного в газете Die Welt, придерживается иного мнения по поводу позиции Запада в отношениях с Россией. "Генеральный секретарь НАТО Столтенберг справедливо потребовал изобличить "вопиющие попытки России подорвать международное право и институты".

Однако этого мало. ЕС должен наконец присоединиться ко введенным США более жестким санкциям против России, вместо того, чтобы без конца дискутировать о возможном ослаблении уже существующих. То, что ПАСЕ вскоре намерена вернуть России право голоса, которого ее лишили из-за аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, абсолютно неправильный сигнал, - уверен колумнист Die Welt Рихард Херцингер (Richard Herzinger). - Кремль отступит только тогда, когда его преступные действия против Европы будут иметь болезненные для него последствия".

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