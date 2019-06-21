Немецкие слова-ловушки (фотогалерея)

Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

Frikadelle - это и есть котлета в том значении, которое у нее есть в русском языке. Кроме того, в различных регионах Германии используют синонимы: Bulette в Берлине, Fleischpflanzerl в Баварии, Fleischküchle - в Баден-Вюртемберге. А сами фрикадельки немцы называют Fleischklößchen (мясные клёцки) или Fleischbällchen (мясные шарики) и едят их так же в супе или с соусом и гарниром.