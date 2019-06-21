 Немецкие слова-ловушки (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 04.07.2019

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Учеба и карьера

Немецкие слова-ловушки (фотогалерея)

Keks - всего 4 буквы. Но что русскому - кекс, то немцу - хрустящее печенье. В русском и немецком языках есть слова, похожие по форме, но значение у них разное. Как не попасть впросак?

  • Отбивная по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Немецкое слово "Kotelett" можно ошибочно принять за "котлету". На самом деле для немцев это целый кусок мяса (обычно свинины или телятины) на кости (бедро или ребрышко). А мясное блюдо из фарша немцы называют… Внимание, здесь поджидает ловушка!

  • Котлеты по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Frikadelle - это и есть котлета в том значении, которое у нее есть в русском языке. Кроме того, в различных регионах Германии используют синонимы: Bulette в Берлине, Fleischpflanzerl в Баварии, Fleischküchle - в Баден-Вюртемберге. А сами фрикадельки немцы называют Fleischklößchen (мясные клёцки) или Fleischbällchen (мясные шарики) и едят их так же в супе или с соусом и гарниром.

  • Печенье по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Кекс в немецком языке - тоже выпечка, но она отличается по консистенции. Для немцев это хрустящее печенье - будь то соленое в виде крекеров, песочное фигурное для детей, печенье-сэндвич с шоколадной прослойкой или печенье "Лейбниц" с зубчиками. Для традиционной сладкой рождественской выпечки используется слово Plätzchen. А вот то, что русскому - кекс, то немцу - маффин.

  • Варенье по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Marmelade - по-немецки это варенье. И хотя по предписаниям ЕС так можно называть только варенье из цитрусовых, в быту немцы используют это понятие для всех его видов. Многие делают варенье сами, хотя баночка магазинного обходится даже дешевле домашнего. При этом фрукты нередко пюрируют или измельчают так, что варенье напоминает густую однородную массу. Самые популярные сорта - клубника и вишня.

  • Компот по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    И компот немцы любят погуще. Словом Kompott они называют десерт из целых или порезанных на кусочки консервированных фруктов - груш, вишни или слив, а иногда и яблочное пюре. Компот едят - а не пьют - в чистом виде, со взбитыми сливками или сладкими клецками.

  • Посылка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Если в дверь звонит почтальон и говорит "Paket!", он предлагает вам забрать не полиэтиленовый мешок, а самую настоящую посылку. Именно это слово используется в немецком языке для обозначения отправляемых по почте товаров в коробке. В магазине же при оплате товара на кассе зададут вопрос: "Tüte?" - "Пакет?". За него придется заплатить - так в Германии борются с избытком пластика.

  • Футболка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Немецкие футболисты играют в трико. Но это не трикотажные брюки для спорта и отдыха. Trikot в немецком языке называется спортивная униформа - футболка из полиэстера или микроволокна в цветах команды или спортивного клуба. Чтобы различать команды, футболки в Германии стали использовать в 19-м веке, когда появились первые спортивные объединения. А логотипы спонсоров - это уже примета нашего времени.

  • Семья по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Familie в немецком языке - это "семья", а "фамилия" - Familienname (буквально "семейное имя") или Nachname ("то, что стоит после имени"). А вы сталкивались с немецкими словами, звучащими, как русские? Расскажите нам о них по адресу: feedback.russian@dw.com или в нашей группе в Вконтакте "DW на русском".

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Отбивная по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Немецкое слово "Kotelett" можно ошибочно принять за "котлету". На самом деле для немцев это целый кусок мяса (обычно свинины или телятины) на кости (бедро или ребрышко). А мясное блюдо из фарша немцы называют… Внимание, здесь поджидает ловушка!

  • Котлеты по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Frikadelle - это и есть котлета в том значении, которое у нее есть в русском языке. Кроме того, в различных регионах Германии используют синонимы: Bulette в Берлине, Fleischpflanzerl в Баварии, Fleischküchle - в Баден-Вюртемберге. А сами фрикадельки немцы называют Fleischklößchen (мясные клёцки) или Fleischbällchen (мясные шарики) и едят их так же в супе или с соусом и гарниром.

  • Печенье по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Кекс в немецком языке - тоже выпечка, но она отличается по консистенции. Для немцев это хрустящее печенье - будь то соленое в виде крекеров, песочное фигурное для детей, печенье-сэндвич с шоколадной прослойкой или печенье "Лейбниц" с зубчиками. Для традиционной сладкой рождественской выпечки используется слово Plätzchen. А вот то, что русскому - кекс, то немцу - маффин.

  • Варенье по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Marmelade - по-немецки это варенье. И хотя по предписаниям ЕС так можно называть только варенье из цитрусовых, в быту немцы используют это понятие для всех его видов. Многие делают варенье сами, хотя баночка магазинного обходится даже дешевле домашнего. При этом фрукты нередко пюрируют или измельчают так, что варенье напоминает густую однородную массу. Самые популярные сорта - клубника и вишня.

  • Компот по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    И компот немцы любят погуще. Словом Kompott они называют десерт из целых или порезанных на кусочки консервированных фруктов - груш, вишни или слив, а иногда и яблочное пюре. Компот едят - а не пьют - в чистом виде, со взбитыми сливками или сладкими клецками.

  • Посылка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Если в дверь звонит почтальон и говорит "Paket!", он предлагает вам забрать не полиэтиленовый мешок, а самую настоящую посылку. Именно это слово используется в немецком языке для обозначения отправляемых по почте товаров в коробке. В магазине же при оплате товара на кассе зададут вопрос: "Tüte?" - "Пакет?". За него придется заплатить - так в Германии борются с избытком пластика.

  • Футболка по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Немецкие футболисты играют в трико. Но это не трикотажные брюки для спорта и отдыха. Trikot в немецком языке называется спортивная униформа - футболка из полиэстера или микроволокна в цветах команды или спортивного клуба. Чтобы различать команды, футболки в Германии стали использовать в 19-м веке, когда появились первые спортивные объединения. А логотипы спонсоров - это уже примета нашего времени.

  • Семья по-немецки

    Русский и немецкий: слова одинаковые - значение разное

    Familie в немецком языке - это "семья", а "фамилия" - Familienname (буквально "семейное имя") или Nachname ("то, что стоит после имени"). А вы сталкивались с немецкими словами, звучащими, как русские? Расскажите нам о них по адресу: feedback.russian@dw.com или в нашей группе в Вконтакте "DW на русском".

    Автор: Татьяна Вайнман


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  • Завести отношения с немцем

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мой друг и мой бойфренд

    Чтобы разделять понятия друга и бойфренда, немцы говорят "ein Freund von mir" о дружеских отношениях и "mein Freund" - о романтических. То же касается и девушек: подруга - eine Freundin von mir, а возлюбленная - meine Freundin. Эта смешная ошибка может помешать завести отношения с немцем и найти любовь в Германии.

  • Смешные ошибки в немецком языке, которые делают русские

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    Мы с...

    Типичная ошибка русских - конструкция "мы с мужем\подругой\собакой". В немецком языке "wir mit jemandem" значит "мы и еще кто-то". Будьте осторожнее, говоря, например, "Wir mit meinem Mann liegen im Bett": вы, ваш муж и еще кто-то в постели - уже групповой секс.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Профессионалы, но не те

    Собираетесь в Германию на практику или учебу? Нужно цепляющее мотивационное письмо. "Ich will von Professionellen lernen", - напишите вы, имея в виду профессионалов в своей сфере. Но учиться лучше все-таки "von den Spezialisten" - хотя в немецком есть прилагательное "professionell" (профессиональный), существительным "eine Professionelle" в разговорной речи называют проституток.

  • Супермаркеты и магазины Германии

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Вы открыты?

    Воскресным вечером, когда все магазины закрыты, вы набрели на один с гостеприимно распахнутыми дверьми. Не спешите уточнять у молодого продавца: "Sind sie offen?" Дословный перевод с русского фразы "Вы открыты?" немец истолкует как вашу заинтересованность в нем - и в наличии у него девушки. Правильный вопрос: "Haben Sie auf?"

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Как назвать экскурсовода

    Отстали от группы? Не стоит спрашивать у прохожих, где ваш Führer. Хотя "führen"- "вести", а "Führung" - "экскурсия", "фюрер" ассоциируется прежде всего с Гитлером. В контексте, не относящемся к историческому прошлому, лучше использовать сложные слова: der Reiseführer (гид), der Museumsführer (экскурсовод). А можно сказать просто: der Reiseleiter (гид), der Excursionsleiter (экскурсовод).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Машина - не автомобиль

    Собираетесь арендовать автомобиль? Забудьте слово "машина". Немецкое слово "Maschine" - вовсе не то, что вы хотите получить: это станок, электромеханическое оборудование, мотор и в некоторых ситуациях мотоцикл. Автомобиль вам дадут при слове "Auto" с ударением на "a".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Стена стене рознь

    Многие иностранцы, говоря о знаменитой Берлинской стене, путают немецкие слова "Mauer" (стена строения, крепости) и "Wand" (стена дома). Берлинская стена - символ "железного занавеса" и раздела Германии после Второй мировой войны. Так что "Berliner Mauer" - и никак иначе.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Спрей и Шпрее

    Представьте, что вы ищете спрей: для волос, горла или носа. Вы забыли нужное слово на немецком, и что-то похожее всплывает в голове… "Wo kann ich eine Spree finden?" - спрашиваете вы. И рискуете быть отправленными на набережную реки Шпрее (die Spree). Слово "спрей" в немецком, как и в русском, появилось из английского и так и произносится: спрей (Spray).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Яд в подарок

    Ищете в немецком магазине подарок на годовщину для любимой или любимого? Главное - не перепутать языки! После просьбы помочь найти "ein Gift für meinen Mann" продавец скорее вызовет полицию, чем подберет подходящий галстук. Запомните: слово Gift, звучащее так же, как и английский "подарок", означает в немецком вовсе не приятный презент, а яд. Правильно "das Geschenk".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Слепой пассажир или заяц?

    В автобусе или поезде после объявления о неком "blinder Passagier" не ищите человека с тростью, чтобы помочь. Хотя дословно "blinder Passagier" переводится как "слепой пассажир", это устойчивое словосочетание также означает пассажира безбилетного - то есть того, кто хочет остаться незамеченным, в "слепой зоне" контроллера. Попросту говоря, это "заяц".

  • Девушка идет на пляж

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Предлоги "на" и "в"

    Ошибки нередко допускают в двух случаях: "в туалет" и "на солнце". Если вы соберетесь "in die Toilette", ваши немецкие знакомые подумают, что вы решили прямо-таки запрыгнуть в унитаз. Правильно - "auf die Toilette". Похожая ситуация - в случае с солнцем: если вы собрались позагорать, то вы идете "in die Sonne", а не "auf die Sonne".

    Автор: Ника Воюцкая


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