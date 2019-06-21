Немецкие слова-ловушки (фотогалерея)

Keks - всего 4 буквы. Но что русскому - кекс, то немцу - хрустящее печенье. В русском и немецком языках есть слова, похожие по форме, но значение у них разное. Как не попасть впросак?
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