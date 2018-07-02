Немецкие сады и балконы: что разрешается жильцам

Казалось бы, в своем доме, на балконе или в саду можно заниматься чем угодно. Да, но пока это не мешает вашим соседям, - утверждают немецкие адвокаты. Это правило действует как для квартиросъемщиков, так и для владельцев собственного жилья.

Солнечные ванны нагишом

По немецкому закону на территории собственного сада можно и загорать голышом, и плавать в бассейне без купальника. До тех пор, пока соседи не пожалуются на "перебор наготы", причиняющий неудобство окружающим. Это нарушение грозит штрафом от пяти до тысячи евро.

Но даже если квартира съемная, хозяин не имеет права расторгнуть договор с арендатором только из-за любви к нудизму - не важно, в саду ли вы загораете или на балконе. В 2005 году в одной из деревень федеральной земли Саар девушку пытались выселить из квартиры именно по этой причине. Главный аргумент арендодателя: ее поведение обсуждала вся деревня и так она нарушила спокойствие жильцов. Но, как оказалось, соседи вовсе не были против. В результате суд выиграла квартиросъемщица.

К слову, если к любителям солнечных ванн в обнаженном виде проявляют излишнее внимание, а именно за ними настойчиво наблюдают, их фотографируют или снимают на видео, можно обратиться в суд на таких любопытных соседей.

Садоводство с ограничениями

Другое дело - огородиться от любопытных соседей при помощи растений. В этом случае все регламентировано: если высота кустов и деревьев не превышает одного метра, их высаживают, как минимум, на расстоянии 25 сантиметров друг от друга. Трехметровые деревья должны быть расположены на дистанции не менее 100 сантиметров. В некоторых регионах правила прописаны для конкретных деревьев: в Северном Рейне - Вестфалии, например, черешню и каштан рассаживают на расстоянии в два метра.

Конечно, если жилье съемное, то не факт, что вам вообще разрешат высаживать деревья или кусты. Правила пользования садом нередко прописаны в договоре об аренде. Если этот пункт отсутствует, это не означает автоматически, что сад можно полностью переустроить по-своему. Но у тех, кто в Германии снимает частный дом с приусадебным участком, обычно больше свободы. Для жильцов многоквартирного дома действуют правила внутреннего распорядка (Hausordnung). В них обычно прописано, можно ли на общей лужайке сушить белье, гонять мяч или жарить шашлыки. Но даже если такая информация отсутствует, огородить свой участок и разбить на нем грядку под клубнику вряд ли получится. О растениях, выгуле собак, установке надувного бассейна или песочницы придется договариваться не только с собственниками дома, но и с остальными жильцами.

Как правильно облагородить балкон

На балконе можно сажать любые растения, конечно, кроме запрещенных, если они не портят внешний вид здания, к опрятности которого немцы относятся очень щепетильно. За растениями придется ухаживать, аккуратно поливать. При этом горшки с цветами не должны представлять угрозу для окружающих: если во время сильного ветра они упадут на голову прохожему, отвечать за это будет жилец.

Любите украшать балкон - любите и ухаживать за цветами!

Установить навес, внешние жалюзи или маркизу на балконе можно только с согласия хозяина квартиры. Они должны подходить к фасаду дома. Любые другие внешние изменения балконов и фасадов требуют единогласного одобрения всех собственников дома. Застеклить или полностью загородить балкон, чтобы укрыться от глаз посторонних, вам скорее всего разрешат, только если такие же меры по переустройству будут приняты и в других квартирах.

Гриль и секс на балконе

Слушать музыку или устраивать вечеринки на балконе разрешено до 22 часов. Кстати, о вечеринках: поведение соседей можно расценить как шумное, только когда вы не можете уснуть с закрытыми окнами, - тогда стоит позвонить в полицию.

Барбекю на балконе? Подумайте о соседях!

Одно из самых спорных занятий на балконе - барбекю. До сих пор суды не могут решить, как часто можно жарить мясо, не мешая соседям. К примеру, в Ольденбурге приготовить с друзьями котлеты и сосиски получится только четыре раза за год. В Мюнхене суд разрешил делать это пять раз, в Бонне - шесть. Но, если соседи посчитают, что вы им мешаете, обед на свежем воздухе придется завершить.

Хоть и балкон относится к вашей жилплощади, заниматься сексом на нем не стоит. По крайней мере, суд Бонна признал вину женщины, которая нарушала спокойствие других жильцов. Но если ваши соседи не против такого шума, жаловаться никто не будет.

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