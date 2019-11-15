Немецкие препперы ждут апокалипсиса с оружием в руках

"Гражданская война в Европе. То, что дело кончится войной между Musels (уничижительное обозначение мусульман. - Ред.) и местными жителями, сегодня уже последнему дураку должно быть ясно". Это написал на немецком языке в социальной сети "В контакте" пользователь под псевдонимом "Карл Мартелл". Группа, в которой оставлена запись и в которой он является администратором, называется Überlebensgruppe. С немецкого это переводится как "группа выживания".

В ней общаются между собой немецкие "выживальщики" - люди, которые верят в то, что скоро наступит апокалипсис. Представления о дне "Икс" у всех разные, но схожи с фантазиями из киноэпоса "Безумный Макс": наступит катаклизм, за которым цивилизация разрушится, и каждый будет сам за себя.

Препперы любят оружие и не любят мигрантов

Такие люди есть не только в Германии, и их принято называть препперами - от английского to be prepared, быть готовым. Готовятся препперы так: изучают способы выживания без электричества и в дикой природе, делают запасы еды, топлива, спецодежды. Иметь запасы еды советуют даже официальные ведомства - тут между рациональной перестраховкой и чудачеством разница небольшая.

Большинство радикальных препперов - экстремисты правого толка, которые не признают властей ФРГ и готовятся к войне с мигрантами

Но среди препперов есть радикальные натуры: ко дню Х они собирают оружие. "Как самому сделать дробовик: руководство". Так называется одно из сообщений "Карла Мартелла" - псевдоним отсылает к средневековому правителю франков, который, как считается, остановил мусульман и распространение ислама в Европе.

Участники Überlebensgruppe обсуждают преимущества как военных моделей огнестрельного оружия, так и охотничьих, выбирают амуницию. "Уж удостоверение на право охоты надо иметь обязательно!" - пишет один из пользователей группы "В контакте". Такой документ дает в Германии разрешение на владение охотничьим оружием. "Для выживания самый лучший калибр - 5,6 мм", - утверждает другой пользователь.

"Нападать надо из засады"

Группа Überlebensgruppe до сих пор существовала, судя по всему, незаметно ни для широкой общественности, ни для органов безопасности в Германии. На днях о препперах рассказал немецкий еженедельник Spiegel. Вскоре после публикации сообщество заблокировали - "за призывы к насильственным действиям", как написано на их странице. Не скрываясь, участники в открытой группе обсуждали действия на тот случай, когда наступит неизбежный, по их мнению, кровавый конфликт между "местными" и теми, кого один из участников назвал уничижительно "неграми и скотоложцами". Администратор группы писал, например, что "нападать надо из засады".

Арсенал польского преппера

Некоторые участники вели переписку даже не под вымышленными, а под своими настоящими именами: журналисты Spiegel нашли нескольких из них - от радикальных высказываний и призывов к насилию на форуме группы они отмежевались.

Кто пожаловался на группу препперов, российская соцсеть не сообщила, но на запрос DW в "В контакте" ответили, что помимо пользователей, которые могут обратить внимание на призывы к насилию и экстремистские высказывания, сотрудники VK.com используют нейронные сети для поиска противоправного контента.

"Обзор легального оружия в Германии" - это уже пост в другой группе препперов, в Telegram. Чуть более 1200 участников подписались на действующий канал препперов в Telegram, он по-прежнему существует. В нем нет форума, авторы канала избегают призывов к насилию или других откровенных противоправных высказываний. В канале можно, тем не менее, найти онлайн-ссылки и советы о том, какими путями в Германии можно получить оружие. На запрос DW представители Telegram на момент публикации не ответили.

Немецкие экстремисты любят "Вконтакте" и в Telegram

До последнего момента в Überlebensgruppe "В контакте" было порядка 3500 участников - вероятно, это была самая крупная из подобных открытых групп. Немецкие экстремисты давно выбирают "В контакте" для общения - впервые на это обратили внимание еще в 2016 году. Тогда в Германии под запрет попал ведущий интернет-сайт неонацистов Altermedia Deutschland, и экстремисты переместились в российскую соцсеть "В контакте".

В казарме бундесвера, где служит обвиняемый Франко А.

Сайт Altermedia в "В контакте" тоже закрыли, но в целом ситуация мало изменилась: в 2018 году наблюдатели зафиксировали в российской социальной сети "весь спектр правых экстремистов". Но и сегодня найти немецких радикалов как "В контакте", так и в Telegram легко. Открыто действует группа неонацистской партии "Der III. Weg", где обсуждаются, например, "подготовка к кризису" в условиях, когда "всё еще находится в свободном доступе" ("всё" - это прежде всего оружие, как можно понять из контекста). Другой недавний пост в группе - полный пиетета рассказ о встрече с ветераном войск СС гитлеровской Германии.

В российской социальной сети "В контакте" DW заверили, что с пользователями-радикалами мириться не собираются: "Наша команда решительно выступает против призывов к насилию, экстремистского и противоправного контента на любом языке".

Суды над препперами из полиции и бундесвера

Журналисты Spiegel и других изданий критикуют органы безопасности за медлительность в отношении радикальных препперов. Но в этом году все-таки началось уголовное преследование членов самой известной группировки радикальных препперов - Nordkreuz. Информация о ней была изначально ненадежной. Но сегодня о группе известно достаточно много.

Многие из участников радикального объединения служили в бундесвере или в полиции, причем в ее элитных подразделениях. В отличие от дилетантов из Überlebensgruppe участники этого конспиративного объединения действительно владели оружием и боеприпасами в больших количествах, готовясь воспользоваться неким катаклизмом для расправы над избранными левыми политиками.

Самый известный член группировки - старший лейтенант бундесвера Франко А. (Franco A.). По версии обвинения, он готовил террористический акт в Германии, замаскированный под атаку радикальных исламистов. Ради этого, как считает прокуратура, он под вымышленным именем зарегистрировался в Германии в качестве сирийского беженца.

В качестве мишени он рассматривал, в частности, политика Хайко Маса (Heiko Maaß), сегодняшнего министра иностранных дел ФРГ и вице-президента бундестага Клаудию Рот (Claudia Roth). У Франко, среди прочего, нашли полуавтоматическую винтовку G3, пистолеты, свыше тысячи патронов, а также взрывчатку. Старший лейтенант, кстати, по-прежнему служит, хотя и не имеет теперь права носить униформу бундесвера. Разрешение начать суд над ним дала во вторник, 19 ноября, Федеральная судебная палата, но дата начала процесса пока не назначена.

А вот над основателем группы Nordkreuz Марко Г. (Marco G.) суд 15 ноября уже начался. Бывшего сотрудника полицейского спецназа (SEK) 49-летнего Марко судят за то, что он противозаконно присвоил оружие и боеприпасы во вполне апокалиптических количествах: только патронов он украл свыше 31 тысячи, а еще оружие, взрывчатку и прочие, неназванные в обвинении опасные вещества. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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