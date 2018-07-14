Немецкие предки последнего русского императора (фото)

Жена Николая Второго, расстрелянная вместе с ним и их детьми в 1918 году, была по происхождению принцессой Гессен-Дармштадской. А какие еще немцы побывали на российском престоле?
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