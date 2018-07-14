 Немецкие предки последнего русского императора (фото) | История | DW | 16.07.2018

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История

Немецкие предки последнего русского императора (фото)

Жена Николая Второго, расстрелянная вместе с ним и их детьми в 1918 году, была по происхождению принцессой Гессен-Дармштадской. А какие еще немцы побывали на российском престоле?

  • Герцог Карл-Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Петр I выбрал мужа для своей старшей дочери Анны из политических соображений: тот был претендентом на шведский престол. Но на российский он, согласно брачному договору, претендовать не мог, - в отличие от детей Анны. А ее значение (ну, и мужа, конечно) для династии Романовых огромно. Начиная с их сына Петра III все императоры России были представителями этой - голштинской - ветви дома Романовых.

  • Петр Третий

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Петр Третий - Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский

    Внук Петра I родился и вырос в немецком Киле. Императрица Елизавета распорядилась привезти племянника в Россию. Императором он пробыл всего полгода. У него была репутация слабоумного солдафона, ненавидевшего Россию. Но именно при Петре III был издан манифест о вольности дворянства, упразднена Тайная канцелярия - орган политического сыска, официально закреплена религиозная веротерпимость в России.

  • Екатерина Вторая

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Екатерина Вторая - София Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская

    Дочь полкового командира, впоследствии фельдмаршала, родилась в немецком городе Штеттине (сегодня польский Щецин). С Петром Федоровичем, будущим императором, ее обручили в 16-летнем возрасте. В 33 года она совершила переворот, свергла супруга, погибшего вскоре в тюрьме, и сама заняла его место. Ее считают просвещенной царицей, но жесткое закрепощение крестьян произошло именно при Екатерине.

  • Императрица Мария Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Федоровна - София Мария Доротея Августа Луиза, принцесса Вюртембергская

    Как и Екатерина Вторая, принцесса София, будущая супруга Павла I и российская императрица, родилась в семье военного, служившего в Штеттине. Она организовала первый в России литературный салон, способствовала открытию нескольких филантропических заведений. Была высокой, статной, склонной к полноте. Увлекалась живописью. Имела очень большое влияние на своего старшего сына Александра I.

  • Императрица Елизавета Алексеевна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Елизавета Алексеевна - Луиза Мария Августа, принцесса Баденская

    Принцесса Луиза получила в Карлсруэ прекрасное образование: знала несколько языков, изучала географию, историю, литературу, основы философии... Позже отлично выучила русский. Как свидетельствовал один из современников, "любила жить просто". В политическую жизнь не вмешивалась: тут вместе с Александром I всем заправляла его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

  • Императрица Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Александра Федоровна - Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, принцесса Прусская

    После смерти Александра I императором стал его брат Николай I. Свою супругу, прусскую принцессу, он, похоже, искренне любил, - как и она его. Впрочем, одна из современниц считает, что Николай "питал к этому хрупкому созданию страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, от него всецело зависимому. Он был самодержцем даже с женой".

  • Александр Второй и императрица Мария Александровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Александровна - принцесса Гессенская и Прирейнская

    Александр, сын Николая I, тогда еще наследник престола, путешествуя по Европе, влюбился в Дармштадте в 14-летнюю Марию. Через два года она приехала в Россию, приняла православие, и вскоре ее обвенчали с будущим императором Александром Вторым. У Марии были слабые легкие, и именно это, а также измены мужа свели ее в могилу. Один из ее восьми детей взошел впоследствии на престол как Александр III.

  • Николай II и Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Николай II и Александра Федоровна

    На них главная ветвь семьи Романовых трагически оборвалась: большевики убили и царя, и его жену, и их детей. И все же надо упомянуть, что и последняя императрица была немкой - принцессой Гессен-Дармштадской.

    Автор: Ефим Шуман


  • Герцог Карл-Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский

    Петр I выбрал мужа для своей старшей дочери Анны из политических соображений: тот был претендентом на шведский престол. Но на российский он, согласно брачному договору, претендовать не мог, - в отличие от детей Анны. А ее значение (ну, и мужа, конечно) для династии Романовых огромно. Начиная с их сына Петра III все императоры России были представителями этой - голштинской - ветви дома Романовых.

  • Петр Третий

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Петр Третий - Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский

    Внук Петра I родился и вырос в немецком Киле. Императрица Елизавета распорядилась привезти племянника в Россию. Императором он пробыл всего полгода. У него была репутация слабоумного солдафона, ненавидевшего Россию. Но именно при Петре III был издан манифест о вольности дворянства, упразднена Тайная канцелярия - орган политического сыска, официально закреплена религиозная веротерпимость в России.

  • Екатерина Вторая

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Екатерина Вторая - София Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская

    Дочь полкового командира, впоследствии фельдмаршала, родилась в немецком городе Штеттине (сегодня польский Щецин). С Петром Федоровичем, будущим императором, ее обручили в 16-летнем возрасте. В 33 года она совершила переворот, свергла супруга, погибшего вскоре в тюрьме, и сама заняла его место. Ее считают просвещенной царицей, но жесткое закрепощение крестьян произошло именно при Екатерине.

  • Императрица Мария Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Федоровна - София Мария Доротея Августа Луиза, принцесса Вюртембергская

    Как и Екатерина Вторая, принцесса София, будущая супруга Павла I и российская императрица, родилась в семье военного, служившего в Штеттине. Она организовала первый в России литературный салон, способствовала открытию нескольких филантропических заведений. Была высокой, статной, склонной к полноте. Увлекалась живописью. Имела очень большое влияние на своего старшего сына Александра I.

  • Императрица Елизавета Алексеевна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Елизавета Алексеевна - Луиза Мария Августа, принцесса Баденская

    Принцесса Луиза получила в Карлсруэ прекрасное образование: знала несколько языков, изучала географию, историю, литературу, основы философии... Позже отлично выучила русский. Как свидетельствовал один из современников, "любила жить просто". В политическую жизнь не вмешивалась: тут вместе с Александром I всем заправляла его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

  • Императрица Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Александра Федоровна - Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, принцесса Прусская

    После смерти Александра I императором стал его брат Николай I. Свою супругу, прусскую принцессу, он, похоже, искренне любил, - как и она его. Впрочем, одна из современниц считает, что Николай "питал к этому хрупкому созданию страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, от него всецело зависимому. Он был самодержцем даже с женой".

  • Александр Второй и императрица Мария Александровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Императрица Мария Александровна - принцесса Гессенская и Прирейнская

    Александр, сын Николая I, тогда еще наследник престола, путешествуя по Европе, влюбился в Дармштадте в 14-летнюю Марию. Через два года она приехала в Россию, приняла православие, и вскоре ее обвенчали с будущим императором Александром Вторым. У Марии были слабые легкие, и именно это, а также измены мужа свели ее в могилу. Один из ее восьми детей взошел впоследствии на престол как Александр III.

  • Николай II и Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Николай II и Александра Федоровна

    На них главная ветвь семьи Романовых трагически оборвалась: большевики убили и царя, и его жену, и их детей. И все же надо упомянуть, что и последняя императрица была немкой - принцессой Гессен-Дармштадской.

    Автор: Ефим Шуман


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    Автор: Ефим Шуман


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