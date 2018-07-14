Немецкие предки последнего русского императора (фото)

Немецкие принцы и принцессы на русском троне

Императрица Мария Александровна - принцесса Гессенская и Прирейнская

Александр, сын Николая I, тогда еще наследник престола, путешествуя по Европе, влюбился в Дармштадте в 14-летнюю Марию. Через два года она приехала в Россию, приняла православие, и вскоре ее обвенчали с будущим императором Александром Вторым. У Марии были слабые легкие, и именно это, а также измены мужа свели ее в могилу. Один из ее восьми детей взошел впоследствии на престол как Александр III.