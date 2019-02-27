 Немецкие политики разочарованы итогами встречи Трампа и Кима | Новости из Германии о Германии | DW | 28.02.2019

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Германия

Немецкие политики разочарованы итогами встречи Трампа и Кима

Плохой новостью для мира назвал глава МИД Германии провал саммита в Ханое. Немецкие политики считают, что "метод Трампа" в переговорах с Кимом не сработал.

Президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией после встречи с Ким Чен Ыном в Хаое, 28 февраля 2019 года

Дональд Трамп перед пресс-конференцией после встречи с Ким Чен Ыном

Результаты встречи в Ханое  президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вызвали разочарование в Германии. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выказал сожаление в связи с отсутствием конкретных договоренностей.

Хайко Мас

Хайко Мас

"Если бы удалось побудить Северную Корею прекратить свою атомную программу и сдать на слом ядерное оружие, мир бы стал намного безопаснее", - заявил он в четверг, 28 февраля. Конечно, указал он, результаты саммита нуждаются в дальнейшем анализе.

Однако, считает министр, по вопросу денуклеаризации не было достигнуто никакого результата и "это, совершенно очевидно, плохая новость для мира". По мнению Маса, переговоры должны быть продолжены.

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Внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) заявил в интервью DW, что отсутствие прогресса на переговорах показало границы "метода Трампа". В таких сложных случаях, как с Северной Кореей, нельзя идти на сделки, по меньшей мере в общественном пространстве. Осторожные шаги в области разоружения, контроля над вооружениями и ослабления напряженности, возможно, принесут больше результатов, считает эксперт.

"Американцам нужно чуть меньше наивности"

Мютцених также не исключает, что к отсутствию результата на саммите в Ханое привело различие во взглядах главы госдепартамента Майка Помпео и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Парламентарий от партии "зеленых" , заместитель председателя германо-корейской группы в бундестаге Штефан Гельбхар (Stefan Gelbhaar) в интервью DW подчеркнул, что итоги встречи стали неудачей для Трампа и повысили престиж Кима.

"Американцам нужно чуть меньше наивности и значительно меньше самодемонстрации", - считает политик. По мнению Гельбхара, с Северной Кореей сначала надо говорить о конкретных вещах, к примеру, о воссоединении семей.

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    Автор: Григорий Аросев


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