Немецкие павианы отмечают Хэллоуин (фото)

Гамбург • От Хэллоуина в последние годы в Германии нельзя спрятаться почти нигде - даже в зоопарке. Такие угощения, например, получили павианы в немецком городе Гамбурге. Тыквы, судя по всему, им вполне нравятся.

Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания.

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