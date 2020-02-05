 Немецкие онкологи намерены лечить рак при помощи дронов (фото) | Кадр дня | DW | 06.02.2020

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Кадр за кадром

Немецкие онкологи намерены лечить рак при помощи дронов (фото)

Этот необычный проект реализуется в Гамбурге: с помощью дронов здесь во время операций будут быстро доставлять образцы тканей на анализ врачам-патологоанатомам.

Дрон MediFly в Гамбурге

Гамбург • Такие медицинские дроны в ближайшее время можно будет увидеть в небе над немецким городом Гамбургом - вторым после Берлина по численности населения в Германии. На этой неделе здесь в рамках проекта "MediFly Hamburg" приступили к многомесячным испытаниям дронов, с помощью которых в одну из здешних патологоанатомических лабораторий будут быстро доставлять из городских больниц образцы тканей, взятые во время операций по удалению опухолей.

Дрон MediFly в Гамбурге

Врачам-хирургам важно как можно быстрее узнать, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной, чтобы успешно закончить операцию и избежать необходимости дополнительных хирургических вмешательств в случае, если раковая опухоль не будет удалена полностью. Как отмечает агентство dpa, во многих клиниках нет возможности провести нужные анализы самостоятельно, поэтому до сих пор образцы отправляют в специальную лабораторию на автомобилях скорой помощи со включенными спецсигналами. Дрон существенно упростит и ускорит процесс получения данных.

Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с земельным ведомством по вопросам воздушного сообщения и диспетчерской службой городского аэропорта.

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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