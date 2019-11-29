Немецкие лингвисты назвали слово 2019 года

Лингвистическим символом 2019 года в Германии стало словосочетание Respektrente, которое можно перевести как "пенсия в знак признания трудового вклада". Об этом Общество немецкого языка в Висбадене объявило в пятницу, 29 ноября. Выбор лингвистов связан с введением базовой пенсии для немцев, трудовой стаж которых составляет 35 лет, но при этом положенное им ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до уровня прожиточного минимума.

Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) ранее заявил, что нововведение в пенсионной системе обусловлено не только борьбой с бедностью в старости, но также "признанием жизненных достижений".

Лингвистический символ года демонстрирует особенность немецкого языка "практически без ограничений формировать новые слова", отметил зампредседателя Общества немецкого языка, германист Йохен А. Бер (Jochen A. Bär).

Электросамокаты как источник раздражения

Вторую строчку в немецком рейтинге самых популярных слов 2019 года заняло "самокатохаос" (Rollerchaos). Электросамокаты были официально допущены в качестве транспортного средства на улицы немецких городов в середине июня 2019 года и с тех пор нередко становились раздражителями для остальных участников дорожного движения.

Для их использования не требуются специальные водительские права, а ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

Лингвисты не обошли стороной защиту климата

Словосочетание "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) замыкает тройку немецких лингвистических символов 2019 года. Протесты в защиту климата под этим девизом начались с инициативы шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические акции переросли в глобальное молодежное движение.

Всего Общество немецкого языка в Висбадене выбирает десять "слов года". В финал выходят не наиболее часто употреблявшиеся в течение года слова, а те, которые наиболее метко отражают его самые важные события и темы и таким образом подводят своеобразный лингвистический итог года. Слова-предшественники трех прошлых лет: "пекло", "Ямайки не будет" и "постправдивый".

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