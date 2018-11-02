 Немецкие и британские банки плохо сдали стресс-тест EBA | Новости из Германии о Европе | DW | 02.11.2018

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Европа

Немецкие и британские банки плохо сдали стресс-тест EBA

В стресс-тесте европейской банковской системы участвовали 48 банков, из них восемь - из Германии. Все банки ФРГ показали плохой результат.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Немецкие и британские банки во время стресс-теста европейской банковской системы показали плохой результат. Об этом сообщили в пятницу, 2 ноября, в Европейском ведомстве банковского надзора (EBA).

В общей сложности проверке подверглись 48 финансовых институтов из стран ЕС, а также Норвегии. Из восьми банков Германии, в числе которых были, к примеру, Commerzbank и DZ Bank, наихудший рейтинг оказался у Deutsche Bank. В Великобритании худшими стали Lloyds Banking Group, Bank of Scotland, а также Barclays Bank.

Стресс-тест должен был продемонстрировать, насколько может снизиться коэффицент достаточности базового капитала при новом кризисе в финансовой сфере и на рынке недвижимости. В то же время: как отмечается в докладе EBA, банки оказались более подготовленными к финансовым потрясениям, чем в период кризиса 2008 года.

Насколько надежен Deutsche Bank?

Контекст

Deutsche Bank назвал 5 факторов, которые на протяжении многих лет обеспечивают ФРГ стабильный рост благосостояния. Особую роль играет специфическая черта национального характера. (27.12.2016)

По оценке центробанка США, дочерняя структура DB в вопросах стратегического планирования и организации внутреннего рабочего процесса недостаточно готова к кризисам. (29.06.2018)

Руководство Deutsche Bank заявило, что его риск-профиль "абсолютно надежен", хотя пока банк "еще недостаточно прибыльный". Финансовый институт работает над решением этого вопроса, сообщил финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке (James von Moltke). 

По словам Мольтке, в этом году критерии стресс-теста были жестче, чем два года назад, однако банк продемонстрировал более высокий предел прочности в области рыночных, кредитных и операционных рисков. В 2016 году Deutsche Bank вошел в десятку самых слабых финансовых институтов Европы по версии EBA, а в сентябре этого года провалил стресс-тест Федрезерва в США.

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    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


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