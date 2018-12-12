 Немецкие инвестиции в Россию за 9 месяцев превысили 2 млрд евро | Экономические новости из Германии | DW | 13.12.2018

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Экономика

Немецкие инвестиции в Россию за 9 месяцев превысили 2 млрд евро

Объем инвестиций немецких фирм в России превысил в 2017 году 1,6 млрд евро, а за три квартала текущего года - 2 млрд евро. При этом число компаний из ФРГ, зарегистрированных в РФ, продолжает снижаться.

Флаги Германии и России

Немецкие инвестиции в РФ растут, несмотря на то, что число фирм из Германии, действующих в России, сократилось с начала 2017 года с 4965 до 4661 (6,1 процента). Об этом говорится в сообщении Германо-Российской внешнеторговой палаты (AHK), распространенном в четверг, 13 декабря.

По информации AHK, за семь лет этот показатель сократился на 26 процентов - в 2011 году в России было зарегистрировано 6300 фирм с преимущественно немецким капиталом. Председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp) объясняет это последствиями санкционного режима и "относительно слабым экономическим ростом в последние годы". По его словам, определенную роль играет и новые методики подсчета.

Контекст

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В то же время объем немецких инвестиций в российскую экономику растет, свидетельствуют данные Немецкого федерального банка, на которые ссылается AHK: в 2017 году чистые прямые инвестиции германских фирм в России превысили 1,6 миллиарда евро, а за три квартала текущего года составили более 2 миллиардов евро.

"Количественное снижение, которое началось после украинского конфликта и введения санкционного режима, компенсируется качественным ростом, - утверждает Шепп. - Немецкий бизнес редко настолько активно инвестировал в Россию с момента распада СССР".

Из-за слабого рубля для многих предприятий стало интересно открывать производство в России, поясняет глава правления Германо-Российской внешнеторговой палаты.

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    Автор: Андрей Гурков


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