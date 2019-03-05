 Немецкие инвестиции в Россию в 2018 году выросли на четверть | Новости из Германии о Германии | DW | 06.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Немецкие инвестиции в Россию в 2018 году выросли на четверть

Инвестиции немецких компаний в РФ достигли одного из самых высоких показателей с момента распада СССР, заявил глава правления Германо-Российской внешнеторговой палаты.

Руки с немецким и российским флагами

Несмотря на санкции Германии и других стран Запада в отношении России, прямые инвестиции немецких компаний в российскую экономику в 2018 году выросли и составили более 2 млрд евро. Об этом сообщает Германо-Российская внешнеторговая палата (AHK) в среду, 6 марта, со ссылкой на данные Немецкого федерального банка. Речь идет о росте объема инвестиций на 26,4% по сравнению с 2017 годом, когда он превысил 1,6 млрд евро.

Контекст

Россия заинтересована в привлечении инвестиций. Их было бы больше, если бы они шли в дело, а не на прокорм коррупции, уверен карикатурист Сергей Елкин. (05.11.2018)

Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций. (23.08.2018)

Таким образом, в 2018 году достигнут один из самых высоких показателей с момента распада Советского Союза, пояснил председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Он отметил, что в международном рейтинге Doing Business, оценивающем легкость ведения бизнеса, Россия за последние 7 лет поднялась с 124 на 31 место, и назвал РФ "большим рынком и интересной страной для инвестиций". 

По словам Шеппа, немецких инвесторов в России привлекают, помимо прочего, низкий курс рубля по отношению к евро, а также большое число специалистов с высоким уровнем образования. Он также отметил, что российскому правительству удалось улучшить инвестиционный климат в некоторых областях экономики.

Растет торговый оборот между Германией и Россией

Кроме того, по данным AHK, объем торгового оборота между РФ и Германией в 2018 году вырос на 8,4% до 61,9 млрд евро и таким образом приближается к рекорду, достигнутому в 2012 году (81 млрд евро). А число членов AHK в последние два года выросло на 10 процентов и составляет 874 фирмы. 

В декабре 2018 года AHK сообщала, что число фирм из Германии, действующих в России, за семь лет сократилось на 26 процентов - в 2011 году в РФ было зарегистрировано 6300 фирм с преимущественно немецким капиталом. С начала 2017 года этот показатель сократился с 4965 до 4661 или на 6,1 процента.

Европейский Союз и США ввели экономические санкции против РФ после аннексии России украинского Крыма и начала военных действий на востоке Украины. С тех пор санкции регулярно продлевались. 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:02

Немецкий бизнес в России: оптимистичный прагматизм?

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

Ссылки в интернете

Германо-Российская внешнеторговая палата сообщает о росте инвестиций в РФ в 2018 году

Немецкие инвестиции в Россию за 9 месяцев превысили 2 млрд евро  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий бизнес в России: оптимистичный прагматизм?  

Как представитель немецкого бизнеса в РФ относится к санкциям  

Немецкий взгляд на российскую экономику  

Также по теме

Symbolbild Deutsche und Russische Fahne

Немецкие инвестиции в Россию за 9 месяцев превысили 2 млрд евро 13.12.2018

Объем инвестиций немецких фирм в России превысил в 2017 году 1,6 млрд евро, а за три квартала текущего года - 2 млрд евро. При этом число компаний из ФРГ, зарегистрированных в РФ, продолжает снижаться.

Russland - VW-Werk in Kaluga

Немецкий бизнес в РФ опасается санкций, курса рубля и протекционизма 18.12.2018

Немецкие фирмы ожидают стагнации или ухудшения экономической ситуации в России, опасаются новых американских санкций. Негативно на бизнесе сказываются низкий курс рубля и протекционизм российских властей.

Russland Duma Debatte zu ausländischen Medien

Ответ на санкции Запада: зачем в Думе хотят дополнить Уголовный кодекс 14.05.2018

Госдума намерена изменить УК, введя наказание за соблюдение в России санкций иностранных государств. Это серьезно отразится на работе зарубежных компаний в РФ, предупреждают эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Дочь Ислама Каримова отправили в колонию  

Компания Microsoft назвала РФ лидером по внедрению искусственного интеллекта  

В каких случаях можно утратить гражданство Германии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно