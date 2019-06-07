 Немецкие выражения для тех, кто любит погорячее | Учеба и работа в Германии | DW | 11.06.2019

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Учеба и карьера

Немецкие выражения для тех, кто любит погорячее

Куй железо, пока горячо! Эта и другие поговорки по-немецки в нашей подборке - интересные примеры.

  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Куй железо, пока горячо! Вот и немецкая пословица "Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist" призывает действовать, не теряя времени.

  • Огонь и печь в немецких поговорках - Уволить... огнем?

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    В немецком языке есть разговорное выражение "gefeuert werden". Речь идет об увольнении. Кого-то выгоняют с работы (feuern), и вылетает он при этом пулей ("стрелять" - второе значение этого глагола).

  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Sich die Finger verbrennen" в немецком языке означает потерпеть неудачу, в чем-то ошибиться, разочароваться, буквально - понять, где лучше быть осторожным, чтобы не обжечься.

  • Сейф

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    С одной стороны, выражение "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" можно сравнить с поговоркой "стреляный воробей", описывая человека, умудренного опытом. Поэтому нередко он излишне осторожен - "обжегшись на молоке, он дует на воду".

  • Шведская школьница Грета Тунберг

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Feuer und Flamme für etwas sein" - означает гореть за идею. Яркий пример - шведская школьница Грета Тунберг - активист экологического движения, призывающая школьников участвовать в демонстрациях по пятницам под девизом "Fridays for Future".

  • Огонь и печь в немецких поговорках - И в огонь…

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Если человек ради кого-то готов на многое, да что там - на все! - по-немецки говорят "Durch das Feuer gehen", то есть - идти "и в огонь и в воду"! Пожарные идут на риск каждый день…

  • Ученик в школе

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Экзамен выдержан, проект сдан, и все оказалось не так страшно. Так что не стоит преувеличивать - "Es wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird". Напоминает русскую пословицу "Не так страшен черт, как его малюют".

  • Компания Schlecker

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Выражение "Jetzt ist der Ofen aus!" употребляется в немецком языке, когда лопается терпение. Хватит, дальше некуда! Применимо к банкротству компании Schlecker: в 2012 году она закрыла все свои филиалы в Германии.

    Автор: Инга Ваннер


  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Куй железо, пока горячо! Вот и немецкая пословица "Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist" призывает действовать, не теряя времени.

  • Огонь и печь в немецких поговорках - Уволить... огнем?

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    В немецком языке есть разговорное выражение "gefeuert werden". Речь идет об увольнении. Кого-то выгоняют с работы (feuern), и вылетает он при этом пулей ("стрелять" - второе значение этого глагола).

  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Sich die Finger verbrennen" в немецком языке означает потерпеть неудачу, в чем-то ошибиться, разочароваться, буквально - понять, где лучше быть осторожным, чтобы не обжечься.

  • Сейф

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    С одной стороны, выражение "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" можно сравнить с поговоркой "стреляный воробей", описывая человека, умудренного опытом. Поэтому нередко он излишне осторожен - "обжегшись на молоке, он дует на воду".

  • Шведская школьница Грета Тунберг

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Feuer und Flamme für etwas sein" - означает гореть за идею. Яркий пример - шведская школьница Грета Тунберг - активист экологического движения, призывающая школьников участвовать в демонстрациях по пятницам под девизом "Fridays for Future".

  • Огонь и печь в немецких поговорках - И в огонь…

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Если человек ради кого-то готов на многое, да что там - на все! - по-немецки говорят "Durch das Feuer gehen", то есть - идти "и в огонь и в воду"! Пожарные идут на риск каждый день…

  • Ученик в школе

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Экзамен выдержан, проект сдан, и все оказалось не так страшно. Так что не стоит преувеличивать - "Es wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird". Напоминает русскую пословицу "Не так страшен черт, как его малюют".

  • Компания Schlecker

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Выражение "Jetzt ist der Ofen aus!" употребляется в немецком языке, когда лопается терпение. Хватит, дальше некуда! Применимо к банкротству компании Schlecker: в 2012 году она закрыла все свои филиалы в Германии.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • На выставке Orizzonte

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    "Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.

  • Дети с пирожным

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Поедать волосы на голове?

    Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.

  • Самолет парит в небе

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Словно камень с сердца…

    Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.

  • Нога и рука

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Иметь ногу и руку

    Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.

  • Мужчина катится сломя голову

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Шея через голову?

    "Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.

  • У сотрудницы стресс

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Много шума вокруг ушей

    Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".

  • жить на широкую ногу

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На большой ноге

    По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.

  • Кадр из фильма Беги, Лола, беги

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Ноги в руки и…

    Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.

  • Навострить уши?

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Навострить уши

    "Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло.

    Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах


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Контекст

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