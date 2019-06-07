Немецкие выражения для тех, кто любит погорячее

Необычные поговорки: учим немецкий

Ноги в руки и…

Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.