 Немецкие банкиры призывают ЕЦБ отменить негативные проценты | Экономические новости из Германии | DW | 13.10.2018

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Экономика

Немецкие банкиры призывают ЕЦБ отменить негативные проценты

Европейские кредитные институты находятся в невыгодном положении в сравнении с американскими, заявил глава Федерального объединения немецких банков.

Европейский центробанк в Франкфурте-на-Майне

Европейский центробанк в Франкфурте-на-Майне

Немецкие коммерческие банки призвали руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) в ближайшем времени изменить курс в отношении процентных ставок. "Мы можем только попросить ЕЦБ - уберите с рынка негативные проценты и как можно скорее", - заявил председатель Федерального объединения немецких банков (BdB) Ханс-Вальтер Петерс (Hans-Walter Peters) в субботу, 13 октября, в рамках ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ) на Бали.

Контекст

Долгий период негативных процентов "создает настоящие проблемы", указал он далее. По словам главы объединения, европейским банкам приходится ежегодно выплачивать ЕЦБ штрафные проценты на общую сумму порядка 7,5 миллиарда евро, в то время как Федеральная резервная система США подобных выплат не взимает, а в 2017 году даже выплатила банкам около 26 миллиардов долларов в качестве процентов. В 2018 году объем таких выплат может составить 45 миллиардов долларов. В подобной ситуации европейские банки оказываются в проигрыше, подчеркнул Петерс.

Штрафные сборы за излишнюю наличность

Европейские банки по-прежнему получают деньги от ЕЦБ по нулевым процентам, но одновременно им приходится следить за тем, чтобы не создавать больших запасов наличности, которые возникают, в частности, за счет клиентских вкладов, указал председатель BdB. За избыточные свободные средства, которые банки размещают в ЕЦБ, им приходится платить штрафные сборы в размере 0,4 процента. При этом все больше банков перекладывают штрафные проценты ЕЦБ на своих клиентов.

Принимая решения, Европейский центробанк не обязан учитывать ситуацию в имеющей высокую задолженность Италии, которой приходится за новые кредиты платить значительно более высокие проценты, чем Германии. "Мы должны проводить независимую политику по отношению к итальянскому правительству", - призвал Петерс.

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    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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