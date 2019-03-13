Немецкая стипендия для студентов из Беларуси

Немецкие стипендии специально для белорусов - большая редкость. В фокусе Общества студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS), организованного студентами в Германии, Беларусь оказалась более десяти лет назад. Раз в полгода GFPS объявляет конкурс среди тех, кто хотел бы провести семестр в немецком университете. Желающие попасть на учебу в зимнем семестре 2019-2020 года могут подавать заявки до 26 апреля.

До шести стипендий в год

До шести стипендий в год предлагает GFPS белорусам. Количество стипендиатов зависит от того, сколько денег удастся собрать. Средства на эту программу выделяют несколько немецких стипендиальных фондов, а также это частные пожертвования и членские взносы GFPS. 735 евро в месяц составляет размер стипендии. Участникам оплачивают медицинскую страховку и семестровый взнос, обязательный для всех немецких студентов. Кроме того, им возмещают средства, потраченные на дорогу в Германию и обратно.

Как отмечают в GFPS, интерес со стороны белорусских студентов большой. На каждый отборочный конкурс приходит по несколько десятков заявок. Претендент сам решает, в каком вузе он хотел бы провести семестр. Берлин - явный фаворит. Но GFPS советует не пренебрегать городами поменьше и тщательнее относится к выбору места учебы, учитывая, в первую очередь, свою специальность. Лучше выбирать города, где есть кураторы от GFPS.

Магдебургский университет

Но поддержку стипендиатам оказывают и дистанционно. Всегда можно обратиться к Дмитрию Кириленко. Студент из Минска несколько лет назад сам провел семестр в Магдебурге по программе GFPS. Он первый белорус, вошедший в состав правления этой общественной организации. Продолжая обучение в Магдебургском университете, сегодня Дмитрий координирует работу всех кураторов и консультирует стипендиатов: "Кураторы помогают уладить бытовые вопросы. Бывают трудности с вузовскими документами, с составлением расписания".

Немецкий опыт, собственный сценарий

Неподготовленного студента в немецком университете ждут и другие сюрпризы. Самостоятельный выбор предметов, большой список предлагаемых лекций и семинаров - то, что лично для Дмитрия было новым. "Здесь совсем другая форма преподавания: больше внимания уделяется тому, чтобы студент учился размышлять и анализировать. А еще удивило то, что спорт в немецком вузе - привилегия, а не обязанность. На занятия тут еще и не попасть!" - делится впечатлениями минчанин. Он не жалеет о том, что оказался в Магдебурге. "Это маленький городок. Все друг друга знают, в университете тоже. С преподавателями складываются хорошие отношения", - подытоживает студент германистики и информатики.

Германистика еще недавно была направлением, наиболее широко представленным среди стипендиатов. Теперь предпочтения изменились. "В последние годы значительно возросло число изучающих специальности, связанные с экономикой, - маркетинг, менеджмент туризма, бухучет, микро- и макроэкономику", - рассказывает в интервью DW Денис Фридрих (Denis Friedrich), возглавляющий в GFPS отборочную комиссию по Беларуси.

Как улучшить жизнь в белорусской глубинке? Семестр в Германии пойдет на пользу

По его словам, изменилась и мотивация претендентов. Все меньше заявок связаны с сугубо исследовательской деятельностью. На первый план выходит общественная активность. "Например, в прошлом году мы выделили стипендию студентке экономики, которая хотела бы улучшить жизнь в сельских регионах Беларуси. Ее интересуют, какие модели местного самоуправления существуют в немецкой глубинке и можно ли их адаптировать к белорусским реалиям", - поясняет Денис Фридрих.

Желание самому повлиять на будущее, изменить жизнь вокруг себя прослеживается все более отчетливо. "Сегодняшнее молодое поколение белорусов отличает самостоятельность и отсутствие стремления сделать карьеру в рамках существующих структур. Они гораздо смелее и активнее", - делится многолетними наблюдениями представитель GFPS.

Работа над своим собственным проектом - одно из условий стипендиальной программы. Уже в заявке претендент должен как можно конкретнее представить свои планы, объяснить, над чем он хотел бы работать в Германии, как он собирается применять полученные знания у себя на родине, перечислить лекции и семинары, которые он хотел бы посещать.

Требования к соискателям стипендии GFPS

Для претендентов из Беларуси наличие белорусского гражданства обязательно. Будущий стипендиат должен учиться как минимум на третьем курсе очного отделения одного из вузов страны или Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Важно и то, чтобы на момент подачи заявки до окончания учебы оставался как минимум семестр.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте GFPS. К ней следует приложить отсканированную фотографию, а также составленные на немецком языке резюме (в виде таблицы) и мотивационное письмо.Соискателям необходимо предоставить копию зачетной книжки и свидетельство о владении немецким языком на уровне B2 (например, языковой сертификат TestDaf), еще требуется рекомендательное письмо от преподавателя вуза на родине.

Тех, кто пройдет предварительный отбор, пригласят на собеседование в мае, которое состоится в Минске. Стипендия не распространяется на программы, обучение по которым проходит только на английском языке. Также GFPS не принимает заявки от студентов, которые уже находятся на учебе в Германии. Предпочтение отдается тем, у кого еще не было возможности посещать немецкий вуз по стипендии.

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