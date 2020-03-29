 Немецкая рок-группа Treptow застряла из-за коронавируса в Душанбе | Новости из Германии о Германии | DW | 29.03.2020

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Германия

Немецкая рок-группа Treptow застряла из-за коронавируса в Душанбе

Двое берлинских музыкантов временно живут у сотрудника посольства Германии в столице Таджикистана и пока не знают, когда смогут вернуться домой.

Члены рок-группы Treptow Лукас Линднер (слева) и Филипп Тауберт (справа) и их музыкант Александер Лангнер (в центре)

Члены рок-группы Treptow Лукас Линднер (слева) и Филипп Тауберт (справа) и их музыкант Александер Лангнер (в центре)

Двое музыкантов из берлинской рок-группы Treptow уже две недели не могут вернуться в Германию из Таджикистана. Об этом они рассказали в интервью информагентству dpa, опубликованном в воскресенье, 29 марта. Чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса SARS-CoV-2, таджикские власти отменили все международные рейсы.

Филипп Тауберт (Philipp Taubert) и Лукас Линднер (Lukas Lindner) прилетели в Центральную Азию месяц назад. Они дали четыре концерта в Узбекистане и планировали еще одно выступление в Таджикистане. Теперь срок действия их виз истек, и музыканты не знают, когда смогут вернуться домой. Согласно сайту рок-группы, их следующий концерт в Германии запланирован на 30 апреля и пока не отменен.

В Душанбе музыканты временно проживают у одного из сотрудников немецкого посольства, надеясь, что в ближайшие недели Таджикистан даст возможность им и другим гражданам европейских стран вернуться домой.

ВТаджикистанениодногослучаязаражениякоронавирусом

По официальным данным, в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все, кто прибыл в страну из-за рубежа, должны соблюдать двухнедельный карантин. До сих пор эта мера затронула 5000 человек.

Между тем число инфицированных коронавирусом во всем мире растет. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 680 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 32 тысячи человек, две трети жертв приходятся на Европу.

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    Автор: Елена Гункель


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