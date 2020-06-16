Немецкая парикмахерская: постричься, как 100 лет назад (фотогалерея)

Когда вы входите в эту парикмахерскую, то как будто совершаете путешествие во времени, попадая в 1920-е годы. Но вокруг - не мертвые экспонаты. Здесь по-прежнему стригут и бреют.
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