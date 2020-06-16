 Немецкая парикмахерская: постричься, как 100 лет назад (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкая парикмахерская: постричься, как 100 лет назад (фотогалерея)

Когда вы входите в эту парикмахерскую, то как будто совершаете путешествие во времени, попадая в 1920-е годы. Но вокруг - не мертвые экспонаты. Здесь по-прежнему стригут и бреют.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Пережившая войну и ГДР

    Парикмахерской в немецком городе Альтенбурге - около ста лет. Она пережила Вторую мировую войну, раздел Германии, так что сохранился ее интерьер: отделанные мрамором стены, зеркала, специальные кресла и значительная часть оборудования. Парикмахер Артур Гроссе открыл ее в 1926 году. 40 лет спустя его маленькую частную парикмахерскую в социалистической ГДР задушили налогами, и ее пришлось закрыть.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Спящую красавицу разбудили через 40 лет

    С 1966 года никто, по существу, парикмахерской не занимался, - вплоть до воссоединения страны в 1990 году, и это, как ни странно, пошло ей на пользу: всё осталось, как было. После краха ГДР цеховое объединение парикмахеров Тюрингии решило создать здесь своеобразный действующий музей, и в 2002 году парикмахерская снова открыла свои двери - для тех, кто хочет постричься и побриться, и для туристов.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Щипцы для завивки волос

    Это вовсе не орудие пытки, а щипцы для завивки волос. Обращаться с такими щипцами было большим искусством: можно было пережечь не только волосы. Сейчас их завивают более щадящими способами - в том числе и в парикмахерской в Альтенбурге.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Сколько стоила стрижка 100 лет назад

    Читать этот прейскурант начала 1950-х годов - и приятно, и грустно. Обычная мужская стрижка стоила максимум 1 марку, одеколончик после бритья - 5 пфеннигов. Сейчас стрижка в старой парикмахерской обойдется в 25 евро. Сплошная ностальгия...

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Изобретатель химической завивки

    Это - набор бигудей для химической завивки. Кстати, завивку-перманент, столь популярную у женщин, впервые продемонстрировал в 1908 году немец - Карл Людвиг Несслер. Спустя два года он получил патент на электрическую аппаратуру, который сделал его миллионером. В 1928 году Несслер продал свои парикмахерские и вложил все деньги в акции. Через год, когда разразился биржевой крах, он всё потерял.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Красота требует жертв

    А этот монстр - колпак для сушки волос, под который приходилось садиться бедным женщинам, которые хотели стать красивыми. Но красота, как известно, требует жертв. Как говорила Коко Шанель: "Женщина, которая решила сделать новую прическу, меняет свою жизнь". Рядом с аппаратом для сушки волос - парикмахер Петер Мюллер.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Тысячелетний Альтенбург

    Так выглядит парикмахерская сегодня. Дому, в котором она находится, - больше трехсот лет, и хотя многое, конечно, перестроили, здание официально является историческим памятником. Сам Альтенбург - древний город на одной из главных торговых имперских дорог, ему около тысячи лет. Больше всего он известен тем, что именно здесь придумали карточную игру скат, очень популярную в Германии и в США.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Стрижка под машинку

    Музею-парикмахерской дарят старинные, винтажные парихмахерские принадлежности самые разные люди. Подарили и ручную механическую машинку для стрижки волос "Strela" производства ГДР. "Стрелой" ее назвали в свое время потому, что ее экспортировали в Советский Союз, и многих из наших отцов и дедов стригли именно ей. Стригли "под машинку" , - так это называлось.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Перерыв на пандемию

    Парикмахерскую-музей по адресу Pauritzer Strasse, 2 каждый год посещают около 6 тысяч туристов. Точнее, посещали - до пандемии коронавируса. Два с половиной месяца она была закрыта. Сейчас открылась снова, но пускают сюда не более четырех человек одновременно. Парикмахеры - в масках. И трогать экспонаты теперь не разрешается. И все же главное: здесь снова стригут и бреют, как и сто лет назад.

    Автор: Ефим Шуман


  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Пережившая войну и ГДР

    Парикмахерской в немецком городе Альтенбурге - около ста лет. Она пережила Вторую мировую войну, раздел Германии, так что сохранился ее интерьер: отделанные мрамором стены, зеркала, специальные кресла и значительная часть оборудования. Парикмахер Артур Гроссе открыл ее в 1926 году. 40 лет спустя его маленькую частную парикмахерскую в социалистической ГДР задушили налогами, и ее пришлось закрыть.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Спящую красавицу разбудили через 40 лет

    С 1966 года никто, по существу, парикмахерской не занимался, - вплоть до воссоединения страны в 1990 году, и это, как ни странно, пошло ей на пользу: всё осталось, как было. После краха ГДР цеховое объединение парикмахеров Тюрингии решило создать здесь своеобразный действующий музей, и в 2002 году парикмахерская снова открыла свои двери - для тех, кто хочет постричься и побриться, и для туристов.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Щипцы для завивки волос

    Это вовсе не орудие пытки, а щипцы для завивки волос. Обращаться с такими щипцами было большим искусством: можно было пережечь не только волосы. Сейчас их завивают более щадящими способами - в том числе и в парикмахерской в Альтенбурге.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Сколько стоила стрижка 100 лет назад

    Читать этот прейскурант начала 1950-х годов - и приятно, и грустно. Обычная мужская стрижка стоила максимум 1 марку, одеколончик после бритья - 5 пфеннигов. Сейчас стрижка в старой парикмахерской обойдется в 25 евро. Сплошная ностальгия...

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Изобретатель химической завивки

    Это - набор бигудей для химической завивки. Кстати, завивку-перманент, столь популярную у женщин, впервые продемонстрировал в 1908 году немец - Карл Людвиг Несслер. Спустя два года он получил патент на электрическую аппаратуру, который сделал его миллионером. В 1928 году Несслер продал свои парикмахерские и вложил все деньги в акции. Через год, когда разразился биржевой крах, он всё потерял.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Красота требует жертв

    А этот монстр - колпак для сушки волос, под который приходилось садиться бедным женщинам, которые хотели стать красивыми. Но красота, как известно, требует жертв. Как говорила Коко Шанель: "Женщина, которая решила сделать новую прическу, меняет свою жизнь". Рядом с аппаратом для сушки волос - парикмахер Петер Мюллер.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Тысячелетний Альтенбург

    Так выглядит парикмахерская сегодня. Дому, в котором она находится, - больше трехсот лет, и хотя многое, конечно, перестроили, здание официально является историческим памятником. Сам Альтенбург - древний город на одной из главных торговых имперских дорог, ему около тысячи лет. Больше всего он известен тем, что именно здесь придумали карточную игру скат, очень популярную в Германии и в США.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Стрижка под машинку

    Музею-парикмахерской дарят старинные, винтажные парихмахерские принадлежности самые разные люди. Подарили и ручную механическую машинку для стрижки волос "Strela" производства ГДР. "Стрелой" ее назвали в свое время потому, что ее экспортировали в Советский Союз, и многих из наших отцов и дедов стригли именно ей. Стригли "под машинку" , - так это называлось.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Перерыв на пандемию

    Парикмахерскую-музей по адресу Pauritzer Strasse, 2 каждый год посещают около 6 тысяч туристов. Точнее, посещали - до пандемии коронавируса. Два с половиной месяца она была закрыта. Сейчас открылась снова, но пускают сюда не более четырех человек одновременно. Парикмахеры - в масках. И трогать экспонаты теперь не разрешается. И все же главное: здесь снова стригут и бреют, как и сто лет назад.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Салон красоты с полувековой историей

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Салон красоты с полувековой историей

    Ошибается тот, кто думает, что у Роми Шнайдер, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Ангелы Меркель нет ничего общего. Есть! Каждая из них обращалась к услугам знаменитого берлинского парикмахера Удо Вальца (Udo Walz). Полвека прошло с тех пор, как на фешенебельном столичном бульваре Курфюрстендамм открыл свои двери его салон. В эти дни он отмечает юбилей.

  • На фоне портретов знаменитых клиентов

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    На фоне портретов знаменитых клиентов

    Для 74-летнего Удо Вальца полувековой юбилей его известного во всей Германии заведения - повод для праздника, но ни в коем случае не повод для ухода на заслуженный отдых. Звездный парикмахер живет этой профессией. В том, чтобы делать людей красивыми, он видит свое жизненное призвание и ни с чем не сравнимое удовольствие. На стенах салона можно увидеть портреты его знаменитых клиентов.

  • Удо Вальц с Софи Лорен

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Софи Лорен

    Удо Вальц рос с матерью, отец из семьи ушел. Денег было в обрез, и учебу сына в школе гостиничного менеджмента, куда он мечтал поступить, возможности оплатить не было. Судьба парня решилась в тот день, когда один друг семьи, парикмахер, устроил день открытых дверей в своем заведении. Удо зашел туда из любопытства - и заболел этой профессией. Сегодня к нему приезжает на укладку даже Софи Лорен.

  • Канцлер Германии

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С канцлером Германии

    В числе клиентов Удо Вальца - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Чтобы записаться на стрижку, она всегда звонит в салон сама и никогда не настаивает на том, чтобы ее укладывал владелец салона: готова отдать себя и в руки его помощников. По словам Удо Вальца, Меркель - идеальный клиент. "Вот только не хочет внять моему совету и немного отрастить волосы", - сокрушается мастер.

  • Удо Вальц и Хайди Клум

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Удо Вальц с топ-моделью Хайди Клум

    На заре своей деятельности Удо Вальц был так стеснен в средствах, что даже обувь покупал в рассрочку. Сегодня к нему в салон приходят знаменитости. На фотографии Удо с топ-моделью Хайди Клум (Heidi Klum). Но цены в салоне не потолочные: подстричься по карману и обычному человеку, и приходят сюда не только звезды. "Будь я предприимчивее, я бы уже давно был богачом", - смеется мастер.

  • С Михаэлем Михальским

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Михаэлем Михальским

    Удо Вальца любят не только за мастерство и талант парикмахера. Еще больше людей к нему тянет потому, что с ним легко и комфортно общаться, что он всегда готов прийти на помощь, что от него исходит добро. Неудивительно поэтому, что у этого человека много друзей. Один из них - известный берлинский дизайнер Михаэль Михальский (Michael Michalsky).

  • С Барбарой Беккер

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Барбарой Беккер

    Немецкая актриса Барбара Беккер (Barbara Becker), бывшая жена знаменитого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), называет Удо Вальца своим лучшим другом. Они часто проводят вместе время. Барбара советуется с Удо во всем и доверяет ему свои самые сокровенные тайны.

  • С Клаусом Воверайтом

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Клаусом Воверайтом

    В круг друзей Удо Вальца входит и известный немецкий политик, бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт (Klaus Wowereit - на фото в центре), который из-за частого появления на звездных мероприятиях удостоен звания "гламурный парень". По словам Вальца, ему очень нравится прическа Воверайта, хотя тот никогда у него не стрижется - почему-то предпочитает другого мастера.

  • Со спутником жизни

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Со спутником жизни

    С некоторых пор помощь в ведении бизнеса Удо Вальцу оказывает его спутник жизни - Карстен Тамм-Вальц (Carsten Thamm-Walz). Удо всегда подчеркивает, что это его партнер, но не супруг. В вопросах брака Вальц консервативен: по его мнению, жениться могут только мужчина и женщина, которые хотят иметь общих детей. Но как бы то ни было, он и Карстен счастливы друг с другом.

  • Удо Вальц

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Всегда в центре внимания

    Седовласый чудо-мастер обожает тусоваться. В гламурную жизнь он окунулся еще в юном возрасте, когда стал профессиональным парикмахером. Посещать светские вечеринки и гала-представления Удо Вальц активно продолжает и сейчас. На таких мероприятиях он всегда в центре внимания, и его лицо не сходит со страниц известных глянцевых журналов.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Немецкие парикмахерские: что изменилось из-за коронавируса

В Германии вновь заработали парикмахерские и барбершопы. Об изменениях и порядке обслуживания клиентов в условиях пандемии - в специальном репортаже DW. (06.05.2020)  

Эпохальная стрижка: зачем женщины обрезали волосы

Почти 100 лет назад модницы в Германии кардинально изменили имидж. Вместо длинных волос они стали носить короткие стрижки. (12.06.2019)  

Кто причесывает немцев?

Трудно найти работника сферы обслуживания, у которого складываются столь же доверительные отношения с клиентом, как у парикмахера. Ведь хороший парикмахер - это не только изобретательный стилист, но и мастер общения. (04.10.2010)  

Триумфальный марш химической завивки

Сегодня "химия" стала щадящей и наносит минимум ущерба волосам. А сто лет назад женщинам, желающим сделать химическую завивку, приходилось идти на настоящие жертвы. Однако это не остановило ее триумфального шествия. (26.04.2010)  

Из цирюльника - в мастера международного класса: образование для парикмахеров

У обычного парикмахера - специализированное образование. Однако современное поколение стилистов стремится к знаниям, поступая в академии и центры парикмахеров. В России открылась новая академия немецкого концерна Henkel. (24.11.2011)  

Парикмахер Ангелы Меркель заключает брак со своим другом  

Парикмахерская столетней давности

Когда вы входите в эту парикмахерскую, то как будто совершаете путешествие во времени, попадая в 1920-е годы. Но вокруг - не мертвые экспонаты. Здесь по-прежнему стригут и бреют. (16.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Берлине вновь заработали парикмахерские  

Сколько стоит "прическа Трампа"?  

"Битва парикмахеров" в Рио-де-Жанейро  

Также по теме

Deutschland Historischer Frieursalon aus 1920er Jahren

Парикмахерская столетней давности 16.06.2020

Когда вы входите в эту парикмахерскую, то как будто совершаете путешествие во времени, попадая в 1920-е годы. Но вокруг - не мертвые экспонаты. Здесь по-прежнему стригут и бреют.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW