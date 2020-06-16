Немецкая парикмахерская: постричься, как 100 лет назад (фотогалерея)

Парикмахерская столетней давности

Перерыв на пандемию

Парикмахерскую-музей по адресу Pauritzer Strasse, 2 каждый год посещают около 6 тысяч туристов. Точнее, посещали - до пандемии коронавируса. Два с половиной месяца она была закрыта. Сейчас открылась снова, но пускают сюда не более четырех человек одновременно. Парикмахеры - в масках. И трогать экспонаты теперь не разрешается. И все же главное: здесь снова стригут и бреют, как и сто лет назад.

Автор: Ефим Шуман