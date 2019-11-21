 Немецкая девушка сделала татуировку с колбасой (фото) | Кадр дня | DW | 22.11.2019

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Кадр за кадром

Немецкая девушка сделала татуировку с колбасой (фото)

Татуировка сопровождается фразой "Обеду - время, работе - час!" и является проявлением огромной любви к родной земле - Саару.

Кристина Шапперт

Блискастель • Вот что значит по-настоящему любить свою родину, если точнее - родную немецкую федеральную землю! 28-летняя жительница Саара Кристина Шапперт (Kristina Schappert) увековечила и будет демонстрировать эту свою любовь с помощью новой татуировки, правда, требующей ближайшего рассмотрения и некоторых пояснений для непосвященных.

Новая татуировка Кристины Шапперт

На татуировке изображены очень популярные в Сааре лионская варено-копченая колбаса (нем. Lyoner-Fleischwurst), а также бутылочка соуса-приправы Магги (Maggi), по потреблению которого на душу населения Саар занимает первое место в Германии. Соус есть в каждом втором доме. "Маггическая" зависимость жителей Саара от этой приправы давно стала притчей во языцех. Здесь даже придумали мороженое со вкусом Магги!

Художественную композицию, на создание которой потребовалось около пяти часов, дополняют два мультяшных персонажа из заставок регионального телевидения и первая часть крылатой фразы на местном диалекте "Hauptsach gudd gess, geschafft han ma schnell", которую можно перевести как " Обеду - время, работе - час!".

Как сообщает информационное агентство dpa, Кристина Шапперт, по профессии -  ассистент ветеринарного врача, теперь ждет-не дождется наступления лета, чтобы можно было носить шорты и гордо демонстрировать всем свое необычное признание в любви родной земле и нисколько не сомневается, что любовь эта будет длиться вечно.

Саар (нем. Saarland) граничит с Францией и Люксембургом и является самой маленькой по площади федеральной землей Германии, если не считать трех городов - Берлина, Гамбурга и Бремена, также имеющих статус земли. Хотите узнать о достопримечательностях Саара, листайте нашу фотогалерею ниже.

Смотрите также:

  • Людвигскирхе

    Достопримечательности Саара

    Саарбрюккен

    Саар - самая маленькая по площади земля Германии, если не считать городов Берлина, Гамбурга и Бремена, также обладающих этим статусом. По числу жителей она находится на предпоследнем месте - перед Бременом. Но достопримечательностей здесь много, причем на любой вкус. Знакомство начнем в столице - Саарбрюккене. Главным его архитектурным символом считается барочная церковь Людвигскирхе XVIII века.

  • Саарбрюккене

    Достопримечательности Саара

    Кулинарное соседство

    Саар расположен на юго-западе Германии и граничит с Францией и Люксембургом. Это соседство сказывается на кухне. Регион пользуется славой среди гурманов. Многие здешние повара делают ставку на местные продукты, а также успешно сочетают современные и традиционные рецепты. На фотографии - кафе и рестораны на саарбрюккенской площади Святого Иоанна, названной в честь небесного покровителя города.

  • Сааршляйфе

    Достопримечательности Саара

    Сааршляйфе

    В этой земле много природных достопримечательностей. Самой известной из них считается Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная петля, которую делает река Саар в районе Метлаха. Этим местом, путешествуя по Германии, восхищался еще Виктор Гюго. Современные туристы могут насладиться такой панорамой, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef).

  • Блисгау

    Достопримечательности Саара

    "Саарская Тоскана"

    По Саару проложено около 60-ти пеших и велосипедных туристических маршрутов. Особой популярностью пользуется тропа Саар-Хунсрюк-Штайг, несколько лет назад названая самым красивым пешим маршрутом года в Германии. Она как раз проходит мимо Сааршляйфе, которую мы только что видели, а на этой фотографии - биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау, прозванный "Саарской Тосканой".

  • Фёльклинген

    Достопримечательности Саара

    "Фёльклингер Хютте"

    Вслед за природными красотами представим промышленную достопримечательность - "Фёльклингер Хютте". В 1994 году бывший металлургический комбинат в городе Фёльклинген стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии. Сейчас здесь проходят выставки и концерты.

  • Санкт-Вендель

    Достопримечательности Саара

    Древние храмы

    Наше путешествие мы начали около храма барочной эпохи, но в Сааре, конечно, есть и более старые церкви. Среди них - позднеготическая базилика Святого Венделина (Wendalinusbasilika) в городе Санкт-Вендель. Это одно из самых значительных сакральных сооружений федеральной земли. Кстати, католический миссионер и игумен Венделин почитается также в православной Берлинской и Германской епархии РПЦ.

  • Неннинг

    Достопримечательности Саара

    Древние Римляне

    Копнем еще глубже и добремся до следов древних римлян. На территории нынешнего Саара они оставили их предостаточно. Например, в районе Мерциг-Вадерн находится Римская вилла Борг - археологический музей под открытым небом. Эту мозаику нашли в соседнем Неннинге в 1852 году, когда один местный фермер начал рыть яму для хранения свеклы.

  • Парк Гондвана

    Достопримечательности Саара

    Саарская "Гондвана"

    Остаемся в "машине времени" и отправляемся в доисторические времена. В 2008 году на территории бывшей каменноугольной шахты в районе Шифвайлера был открыт научно-развлекательный парк "Gondwana - Das Praehistorium". Экспозиции рассказывают о Большом взрыве, зарождении жизни на Земле, вымирании динозавров, а также об истории человеческой цивилизации.

  • Хомбург

    Достопримечательности Саара

    Шлоссберг

    Из бывшей угольной шахты - в пещеры, образовавшиеся в результате добычи пестрого песчаника. Находятся они под горой Шлоссберг в Хомбурге и считаются самыми большими такими пещерами в Европе. Здесь насчитывается в общей сложности двенадцать подземных уровней. Песок предназначался, в частности, для производства стекла. Позже пещеры использовали для складирования запасов крепости, стоявшей на горе.

  • Вернер Фройнд со своими волками

    Достопримечательности Саара

    Волчий парк

    Знакомство с Сааром завершим в городе Мерциг. В 1972 году здесь был создан "Парк волков". Его основатель Вернер Фройнд (1933-2014) более тридцати лет своей жизни посвятил изучению этих животных. В парке, носящем его имя, насчитывается семь вольеров, в каждом из которых живут от двух до шести волков - арктических, сибирских, европейских и канадских.

    Автор: Кристина Дайке, Максим Нелюбин


  • Сосиска с карри

    Какие сосиски едят немцы

    Сосиска с карри

    Сосиска, в честь которой в Берлине даже был открыт музей, стала популярной благодаря владелице ларька Херте Хойвер, которая, кстати, родилась в Кёнигсберге (сегодняшнем Калининграде). В сентябре 1949 года, приправив томатный соус экзотическими пряностями, в частности, порошком карри, она сдобрила им сосиски. Так началось победное шествие карривурст - Currywurst, которое продолжается по сей день.

  • Белые сардельки

    Какие сосиски едят немцы

    Белые сардельки

    Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем. И, конечно, запивают пивом.

  • Братвурст

    Какие сосиски едят немцы

    На гриле и сковороде

    Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.

  • Нюрнбергские колбаски

    Какие сосиски едят немцы

    Нюрнбергские колбаски

    Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.

  • Кровяная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Кровяная колбаса

    Кровяную колбасу (Blutwurst) действительно готовят из крови - бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".

  • Ливерная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Ливерная колбаса

    Ее мажут на хлеб, крекеры, свежую булочку. Вариантов ливерной колбасы (Leberwurst) множество, но один ингредиент обязателен - печенка. Телячьей, свиной, гусиной или утиной печенки в готовой колбасе - до 40 процентов. Остальное - различные добавки, в частности, субпродукты, животные жиры, яйца, масло, лук и чеснок.

  • Чайная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Чайная колбаса

    Сырокопченой колбасе, которую в Германии называют чайной (Teewurst), всего сто лет с небольшим. Впервые ее стали делать в городке Рюгенвальд в Померании (сейчас это Польша). Нежная по консистенции колбаса с высоким содержанием жира (40%) и слегка кисловатым вкусом очень популярна.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Контекст

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К юбилею карривурст: Германия и ее сосиски

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Как жарят в Германии: сытные традиции и здоровые тренды

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