Немецкая девушка сделала татуировку с колбасой (фото)

Блискастель • Вот что значит по-настоящему любить свою родину, если точнее - родную немецкую федеральную землю! 28-летняя жительница Саара Кристина Шапперт (Kristina Schappert) увековечила и будет демонстрировать эту свою любовь с помощью новой татуировки, правда, требующей ближайшего рассмотрения и некоторых пояснений для непосвященных.

На татуировке изображены очень популярные в Сааре лионская варено-копченая колбаса (нем. Lyoner-Fleischwurst), а также бутылочка соуса-приправы Магги (Maggi), по потреблению которого на душу населения Саар занимает первое место в Германии. Соус есть в каждом втором доме. "Маггическая" зависимость жителей Саара от этой приправы давно стала притчей во языцех. Здесь даже придумали мороженое со вкусом Магги!

Художественную композицию, на создание которой потребовалось около пяти часов, дополняют два мультяшных персонажа из заставок регионального телевидения и первая часть крылатой фразы на местном диалекте "Hauptsach gudd gess, geschafft han ma schnell", которую можно перевести как " Обеду - время, работе - час!".

Как сообщает информационное агентство dpa, Кристина Шапперт, по профессии - ассистент ветеринарного врача, теперь ждет-не дождется наступления лета, чтобы можно было носить шорты и гордо демонстрировать всем свое необычное признание в любви родной земле и нисколько не сомневается, что любовь эта будет длиться вечно.

Саар (нем. Saarland) граничит с Францией и Люксембургом и является самой маленькой по площади федеральной землей Германии, если не считать трех городов - Берлина, Гамбурга и Бремена, также имеющих статус земли. Хотите узнать о достопримечательностях Саара, листайте нашу фотогалерею ниже.

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Достопримечательности Саара Саарбрюккен Саар - самая маленькая по площади земля Германии, если не считать городов Берлина, Гамбурга и Бремена, также обладающих этим статусом. По числу жителей она находится на предпоследнем месте - перед Бременом. Но достопримечательностей здесь много, причем на любой вкус. Знакомство начнем в столице - Саарбрюккене. Главным его архитектурным символом считается барочная церковь Людвигскирхе XVIII века.

Достопримечательности Саара Кулинарное соседство Саар расположен на юго-западе Германии и граничит с Францией и Люксембургом. Это соседство сказывается на кухне. Регион пользуется славой среди гурманов. Многие здешние повара делают ставку на местные продукты, а также успешно сочетают современные и традиционные рецепты. На фотографии - кафе и рестораны на саарбрюккенской площади Святого Иоанна, названной в честь небесного покровителя города.

Достопримечательности Саара Сааршляйфе В этой земле много природных достопримечательностей. Самой известной из них считается Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная петля, которую делает река Саар в районе Метлаха. Этим местом, путешествуя по Германии, восхищался еще Виктор Гюго. Современные туристы могут насладиться такой панорамой, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef).

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Достопримечательности Саара Древние Римляне Копнем еще глубже и добремся до следов древних римлян. На территории нынешнего Саара они оставили их предостаточно. Например, в районе Мерциг-Вадерн находится Римская вилла Борг - археологический музей под открытым небом. Эту мозаику нашли в соседнем Неннинге в 1852 году, когда один местный фермер начал рыть яму для хранения свеклы.

Достопримечательности Саара Саарская "Гондвана" Остаемся в "машине времени" и отправляемся в доисторические времена. В 2008 году на территории бывшей каменноугольной шахты в районе Шифвайлера был открыт научно-развлекательный парк "Gondwana - Das Praehistorium". Экспозиции рассказывают о Большом взрыве, зарождении жизни на Земле, вымирании динозавров, а также об истории человеческой цивилизации.

Достопримечательности Саара Шлоссберг Из бывшей угольной шахты - в пещеры, образовавшиеся в результате добычи пестрого песчаника. Находятся они под горой Шлоссберг в Хомбурге и считаются самыми большими такими пещерами в Европе. Здесь насчитывается в общей сложности двенадцать подземных уровней. Песок предназначался, в частности, для производства стекла. Позже пещеры использовали для складирования запасов крепости, стоявшей на горе.

Достопримечательности Саара Волчий парк Знакомство с Сааром завершим в городе Мерциг. В 1972 году здесь был создан "Парк волков". Его основатель Вернер Фройнд (1933-2014) более тридцати лет своей жизни посвятил изучению этих животных. В парке, носящем его имя, насчитывается семь вольеров, в каждом из которых живут от двух до шести волков - арктических, сибирских, европейских и канадских. Автор: Кристина Дайке, Максим Нелюбин

