Немецкая аферистка родом из России осуждена в США не менее чем на 4 года

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России, обладающую гражданством Германии, Анну Сорокину к заключению сроком от 4 до 12 лет за мошенничество. Вердикт, вынесенный Верховным судом штата Нью-Йорк в четверг, 9 мая, означает, что мера наказания может быть изменена на условный срок не раньше, чем через четыре года.

В конце апреля Сорокина была признана виновной в том, что она обманным путем получила в гламурном обществе Манхэттена услуги более чем на 200 тысяч долларов. Мошенница должна вернуть эти деньги потерпевшим, а также уплатить 24 тысячи долларов штрафа.

Перед оглашением приговора Сорокина обратилась к суду со словами: "Я прошу прощения за все ошибки, которые совершила".

Сорокина подделывала чеки и не оплачивала долги

В США Анна Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно следствию, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Однажды ей удалось даже выманить оплату полета на частном самолете в Марокко и роскошного отпуска там.

Она сообщала, что якобы имеет не менее 60 миллионов евро на счетах в европейских банках. Сорокина рассказывала о планах открыть клуб для избранных с филиалами в Лос-Анджелесе, Лондоне, Гонконге и Дубае.

Анна Сорокина приехала в Германию из России в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, - в Нью-Йорк.

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