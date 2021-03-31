"Нельзя так нагло мучить человека": врачи об открытом письме про Навального

Открытое письмо врачей в поддержку политика Алексея Навального появилось в понедельник 29 марта и буквально за пару суток собрало более тысячи подписей. Эту цифру озвучил в беседе с корреспондентом DW автор письма, известный карикатурист и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо. Сам список медиков сейчас недоступен: он обрабатывается и будет опубликован в издании The Insider.

В письме медики выражают обеспокоенность тем, что руководство ФСИН и колонии, в которой находится оппозиционер, не допускают к нему гражданского врача. Авторы письма предполагают, что ухудшение состояния здоровья Навального может быть связано либо с осложнением после отравления, либо же с каким-то новым заболеванием, которое развилось на фоне незавершенной реабилитации.

"Я не знаю другого такого человека, который прошел этот жуткий путь - от отравления до возвращения в Россию, где его сажают в тюрьму. По описанию это - практически литература, однако это жизнь, и она творится у нас под носом. Можно попытаться что-то сделать, чтобы эта история остановилась, подумал я. Нельзя же вот так нагло на глазах у всех мучить одного человека", - объяснил DW автор и инициатор открытого письма Андрей Бильжо.

Что известно о состоянии здоровья Алексея Навального

Ранее о резком ухудшении здоровья Навального рассказали его адвокаты. Политик жаловался на боли в спине и на то, что у него отнимается правая нога. Какой-либо медицинской помощи он не получил. При этом замглавы Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян уверен, что политик симулирует.

Врачи, подписавшие открытое письмо, объяснили DW, что знают о состоянии здоровья Навального лишь то немногое, что рассказывал сам политик через адвокатов. Но считают, что этого вполне достаточно, чтобы предоставить политику врача.

ИК-2 под Покровом, где находится Алексей Навальный

"В данном мы не можем ставить диагноз, не видя пациента. В любом случае, если тюремные врачи не могут или не хотят разобраться, то к нему должен быть допущен грамотный гражданский специалист. Явно происходит нечто совершенно неподобающее на глазах у всей страны. Особенно если знать реалии российской пенитенциарной системы. У меня большой стаж работы. Я помню, что и в 80-е, и в 90-е годы, когда тюремная медицина не справлялась с оказанием помощи, пациентов часто доставляли в общегражданские больницы. Не понимаю, что мешает им сделать это сейчас", - пояснил DW Андрей Волна, руководитель клиники травматологии, ортопедии и позвоночной хирургии.

Терапевт Тарусской ЦРБ Артемий Охотин не уверен, что состояние политика плохое. "Мало того, я надеюсь, что его состояние хорошее. Но, во-первых, это не повод подвергать его тем пыткам, которым его подвергают. Несомненно, лишение сна - это пытки. А во-вторых, в этом должен убедиться врач, а не надзиратель. А утверждать, что человек симулирует - непрофессионально и неэтично".

Ведущий научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии, психотерапевт Ольга Максакова уже сорок лет работает с людьми, которые длительное время выходят из комы. Она подписала открытое письмо, так как считает поведение власти "постыдным".

"Нейрореабилитация - одна из самых сложных областей медицины, очень редко пациенты возвращаются к прежней жизни. Минимальный восстановительный период - год, да и то под наблюдением врачей (высоких специалистов в этой области немного). Те, кто отправил Алексея в тюрьму, а потом в колонию - судьи, прокуроры, сотрудники ФСИН - либо совсем не ведают, что творят, либо пытаются устроить показательную казнь", - говорит Ольга Максакова.

"Правовой страны не получается": врачи о своей позиции в отношении Навального

Подписавшие письмо медики, с которыми поговорила корреспондент DW, объяснили, что по-разному относятся к политическим убеждениям Навального. Однако оставили свою подпись скорее из профессиональной солидарности.

Вадим Бондарь

"Я политически поддерживаю Навального. Но подписал письмо как врач, потому что на примере конкретной истории с Алексеем и с тем, что было в Омске, и с тем, что сейчас происходит в тюрьме, мы видим, что происходит некоторое угнетение профессиональной свободы врачей. Мы понимаем, что вся эта ФСИНовская медицина - это нарушение базовых принципов того, что должно происходить в медицине", - говорит Артемий Охотин. Он объяснил, что его и коллег возмущает, что помощь оказывается или не оказывается не по медицинским показаниям, а по каким-то внешним причинам. Например, политическим.

Детский врач-офтальмолог Вадим Бондарь, напротив, далеко не во всем разделяет политические взгляды оппозиционера. Но считает, что для конкретной ситуации с Навальным это не важно. "Политические свободы, как и вообще права человека, первоочередные для всех, кто разделяет или не разделяет взгляды Навального. Это абсолютно все равно. Мне страшно становится в этой стране жить. Я вижу, что правовой страны не получается, к сожалению", - говорит он.

Андрей Волна уверен, открытое письмо поддержит не только лично Навального, но и других заключенных: "Навальный - самый яркий и самый известный из всех нынешних российских заключенных. Пытаясь влиять на ситуацию с ним, можно попытаться повлиять вообще на содержание всех заключенных, которые нуждаются в медицинской помощи".

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