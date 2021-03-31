"Нельзя так нагло мучить человека": врачи об открытом письме про Навального

Открытое письмо врачей в поддержку политика Алексея Навального появилось в понедельник 29 марта и буквально за пару суток собрало более тысячи подписей. Эту цифру озвучил в беседе с корреспондентом DW автор письма, известный карикатурист и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо. Сам список медиков сейчас недоступен: он обрабатывается и будет опубликован в издании The Insider.
В письме медики выражают обеспокоенность тем, что руководство ФСИН и колонии, в которой находится оппозиционер, не допускают к нему гражданского врача. Авторы письма предполагают, что ухудшение состояния здоровья Навального может быть связано либо с осложнением после отравления, либо же с каким-то новым заболеванием, которое развилось на фоне незавершенной реабилитации.
"Я не знаю другого такого человека, который прошел этот жуткий путь - от отравления до возвращения в Россию, где его сажают в тюрьму. По описанию это - практически литература, однако это жизнь, и она творится у нас под носом. Можно попытаться что-то сделать, чтобы эта история остановилась, подумал я. Нельзя же вот так нагло на глазах у всех мучить одного человека", - объяснил DW автор и инициатор открытого письма Андрей Бильжо.
Что известно о состоянии здоровья Алексея Навального
Ранее о резком ухудшении здоровья Навального рассказали его адвокаты. Политик жаловался на боли в спине и на то, что у него отнимается правая нога. Какой-либо медицинской помощи он не получил. При этом замглавы Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян уверен, что политик симулирует.
Врачи, подписавшие открытое письмо, объяснили DW, что знают о состоянии здоровья Навального лишь то немногое, что рассказывал сам политик через адвокатов. Но считают, что этого вполне достаточно, чтобы предоставить политику врача.
ИК-2 под Покровом, где находится Алексей Навальный
"В данном мы не можем ставить диагноз, не видя пациента. В любом случае, если тюремные врачи не могут или не хотят разобраться, то к нему должен быть допущен грамотный гражданский специалист. Явно происходит нечто совершенно неподобающее на глазах у всей страны. Особенно если знать реалии российской пенитенциарной системы. У меня большой стаж работы. Я помню, что и в 80-е, и в 90-е годы, когда тюремная медицина не справлялась с оказанием помощи, пациентов часто доставляли в общегражданские больницы. Не понимаю, что мешает им сделать это сейчас", - пояснил DW Андрей Волна, руководитель клиники травматологии, ортопедии и позвоночной хирургии.
Терапевт Тарусской ЦРБ Артемий Охотин не уверен, что состояние политика плохое. "Мало того, я надеюсь, что его состояние хорошее. Но, во-первых, это не повод подвергать его тем пыткам, которым его подвергают. Несомненно, лишение сна - это пытки. А во-вторых, в этом должен убедиться врач, а не надзиратель. А утверждать, что человек симулирует - непрофессионально и неэтично".
Ведущий научный сотрудник НМИЦ нейрохирургии, психотерапевт Ольга Максакова уже сорок лет работает с людьми, которые длительное время выходят из комы. Она подписала открытое письмо, так как считает поведение власти "постыдным".
"Нейрореабилитация - одна из самых сложных областей медицины, очень редко пациенты возвращаются к прежней жизни. Минимальный восстановительный период - год, да и то под наблюдением врачей (высоких специалистов в этой области немного). Те, кто отправил Алексея в тюрьму, а потом в колонию - судьи, прокуроры, сотрудники ФСИН - либо совсем не ведают, что творят, либо пытаются устроить показательную казнь", - говорит Ольга Максакова.
"Правовой страны не получается": врачи о своей позиции в отношении Навального
Подписавшие письмо медики, с которыми поговорила корреспондент DW, объяснили, что по-разному относятся к политическим убеждениям Навального. Однако оставили свою подпись скорее из профессиональной солидарности.
Вадим Бондарь
"Я политически поддерживаю Навального. Но подписал письмо как врач, потому что на примере конкретной истории с Алексеем и с тем, что было в Омске, и с тем, что сейчас происходит в тюрьме, мы видим, что происходит некоторое угнетение профессиональной свободы врачей. Мы понимаем, что вся эта ФСИНовская медицина - это нарушение базовых принципов того, что должно происходить в медицине", - говорит Артемий Охотин. Он объяснил, что его и коллег возмущает, что помощь оказывается или не оказывается не по медицинским показаниям, а по каким-то внешним причинам. Например, политическим.
Детский врач-офтальмолог Вадим Бондарь, напротив, далеко не во всем разделяет политические взгляды оппозиционера. Но считает, что для конкретной ситуации с Навальным это не важно. "Политические свободы, как и вообще права человека, первоочередные для всех, кто разделяет или не разделяет взгляды Навального. Это абсолютно все равно. Мне страшно становится в этой стране жить. Я вижу, что правовой страны не получается, к сожалению", - говорит он.
Андрей Волна уверен, открытое письмо поддержит не только лично Навального, но и других заключенных: "Навальный - самый яркий и самый известный из всех нынешних российских заключенных. Пытаясь влиять на ситуацию с ним, можно попытаться повлиять вообще на содержание всех заключенных, которые нуждаются в медицинской помощи".
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
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Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
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Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель