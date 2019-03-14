Нелегалы в Испании - дешевая рабочая сила для местного агропрома

Городок Эль-Эхидо с населением около 90 тысяч человек находится в самом центре испанской провинции Альмерия - крупном центре аграрной промышленности страны. Рано утром, сразу после восхода солнца, на окраине города собирается группа мигрантов, ищущих работу. Сегодня их около 25 человек. Все они готовы выполнять поденную работу. И надеются, что у местных фермеров им удастся хоть немного заработать.

"Я прихожу сюда уже пятый день подряд. Но пока никто не появлялся и не предлагал работу. Найти работу очень сложно. Мы стоим здесь и ждем с 6 до 9 утра, а потом уходим домой ни с чем", - рассказывает 47-летний Абдераззак из Марокко.

С ним соглашается и другой стоящий рядом безработный - Лай Джелоу, бывший полицейский из Гамбии. "Условия жизни и возможности для работы в Европе такие же, как в Африке. Я никогда не работал в поле и не думал, что мне когда-нибудь придется это делать", - говорит он.

Альмерия - кладовая Европы и остановка для мигрантов

На 31 000 га земли - на полях и в теплицах - в Альмерии ежегодно выращивают 3,5 млн тонн овощей и фруктов. Сельскохозяйственную продукцию в этой части региона Андалуcия производят как на небольших частных предприятиях, так и на крупных заводах и фабриках, которых здесь довольно много. Поэтому провинцию называют "морем пластика" - из-за занимающих огромные площади теплиц. Отсюда овощи и фрукты попадают в супермаркеты Европы, в частности, в такие страны, как Германия и Великобритания.

Для мигрантов из стран Африки Альмерия является воротами в Европу. По данным региональных властей, только в прошлом году около 12 000 мигрантов более чем на 400 лодках прибыли в Альмерию морским путем с африканского континента. По словам Хосе Гарсиа Куэва, общественного активиста и члена Андалузского союза рабочих, мигрантов зачастую используют как дешевую рабочую силу, предлагая плохие условия труда. И они вынуждены на это соглашаться.

Теплицы в испанской Альмерии

"Проблема в том, что на испанских полях закон и право не уважают", - сетует активист. По его словам, очень сложно изменить менталитет работодателей, потому что они привыкли нарушать трудовое законодательство. "Рабочие здесь зачастую трудятся без договора и социальных гарантий, зарабатывают в день от З2 до 40 евро - вместо минимальных 55 евро. Многие используют на полях и в теплицах пестициды, что вредит здоровью", - поясняет Хосе Гарсиа Куэва.

Он приводит в пример случай, происшедший две недели назад, когда от остановки дыхания умер один марокканский рабочий. Перед смертью у него наблюдались симптомы отравления. "Расследование показало, что его смерть наступила в результате отравления пестицидами. Он был молод и у него не было проблем со здоровьем", - отмечает Хосе Гарсиа Куэва.

В каких условиях живут мигранты-поденщики

Стоя у дверей своего временного жилища 28-летний марокканец Исмаил Аджман смотрит на руины соседнего дома. Исмаил живет в одной из множества так называемых "чабол" - трущобе недалеко от центра Нихара. В феврале этого года в результате пожара часть дома, в котором жили около 120 рабочих-поденщиков, сгорела. Причиной возгорания стал газовый баллон, который нужен был жильцам для приготовления еды.

Как и сотни других мигрантов, живущих здесь, марокканец соорудил себе жилье из досок, картона и пластика, чтобы находиться недалеко от места работы. Условия жизни здесь чудовищные. В большинстве домов нет водопровода, газа и электричества. Жильцы вынуждены пользоваться газом в баллонах и воровать электричество.

Исмаил Аджман у своего жилища

"Жить в этих домах очень опасно. Кто-то закурит, и это может стать причиной пожара. Повсюду стоят канистры и газовые баллоны, ничем не защищенные электрические провода. Но без этого у нас не было бы возможности готовить еду и не было бы света ночью. У нас фактически нет стабильной зарплаты, чтобы платить за жилье", - делится Исмаил Аджман.

Трущоба в нескольких сотнях метров от теплицы, в которой работают мигранты, постоянно напоминает им о несбывшихся мечтах о лучшей жизни в Европе. "Я приехал сюда, потому что думал, что смогу жить в Испании лучше, чем у себя на родине. Но здесь чудовищные условия жизни, - констатирует марокканец Саллах Акили. - Я живу здесь один, без жены и детей. У меня уже 10 лет нет документов, потому что мой шеф не хочет давать мне трудовой договор. Все это время я не могу вернуться домой, чтобы повидаться со своей семьей".

Борьба с нелегальной миграцией

По данным местных властей, 30 процентов мигрантов, работающих и живущих в Альмерии - нелегалы. Даниэль Перец Рехе - руководитель спецподразделения полиции UCRIF, которое борется с нелегальной миграцией, выявляя в регионе работодателей, незаконно использующих мигрантов как дешевую рабочую силу. Полицейские регулярно с этой целью проводят рейды. Сейчас Перец Рехе с коллегами находится в теплице, где выращивают томаты.

Рейд по выявлению нелегальных мигрантов

"Скажи мне правду. Это ведь не ты?", - обращается к одному из рабочих в теплице Хосе Луиз Сердан, сотрудник UCRIF, проверяя его документы. "Он работает здесь по документам другого человека, и мы вынуждены его задержать", - поясняет ситуацию Даниэль Перец Рехе, в то время как его коллега Хосе Луиз Сердан ведет нелегала в полицейскую машину.

По словам сотрудников UCRIF, подобные случаи довольно распространены в этой провинции. Мигранты, которые уже имеют работу, одалживают за деньги свои документы другим, чтобы и те могли устроиться. Все это способствует росту преступности в Испании. Тем же, кто берет нелегала на работу, грозит штраф в размере 6000 евро, рассказывают полицейские.

Фермерам нужна дешевая рабочая сила

32-летняя Лидия Мартинез Вальбрехт (Lidia Martinez Walbrecht) и ее супруг, бывший авиамеханик немецких ВВС Тобиас Ибель (Tobias Übel) арендуют здесь 1,5 га земли, на которой выращивают огурцы и перец. У них работают три человека из Африки и Восточной Европы.

Супруги рассказывают, что конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции из таких стран, как Турция и Марокко, в сочетании с увеличивающимися расходами на утилизацию ложатся тяжким бременем на испанских фермеров и заставляют их находить нетрадиционные пути для того, чтобы оставаться на плаву. "В прошлом году наша прибыль составила всего 28 000 евро. А в этом году будет еще хуже", - указывает Лидия Мартинез Вальбрехт. Но своим рабочим она платит легальную зарплату, на что указывают счета, которые показывает женщина.

"В декабре прошлого года цена на огурцы упала до рекордного уровня. Мы вынуждены были продавать килограмм за 0,65 евро. Многие фермеры должны были как-то защитить свое дело или отказаться от него", - говорит Лидия Мартинез Вальбрехт.

Ее муж полагает, что фермеры, оказавшись в сложной финансовой ситуации, вынуждены нарушать трудовое законодательство. Они платят своим рабочим зарплату меньше положенной и не обеспечивают никакие социальные гарантии, но таким образом могут скопить в год около 20 тыс евро. "Я думаю, это замкнутый круг: работодатели не платят своим рабочим положенный минимум, не обеспечивают им социальные гарантии, не дают трудовые договоры. И это, к сожалению, плохо влияет на ситуацию в целом", - заключил Тобиас Ибель.

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