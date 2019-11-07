 Некоторым фигурантам ″московского дела″ ужесточили обвинение | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2019

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Россия

Некоторым фигурантам "московского дела" ужесточили обвинение

Трех фигурантов "московского дела" теперь обвиняют в нападении на сотрудника нацгвардии в составе группы лиц. Рэп-исполнители назвали обвинения участникам протестов "абсурдными".

Участники митинга в Москве с портретами фигурантов московского дела

Участники митинга в Москве с портретами фигурантов "московского дела"

Следствие ужесточило обвинение троим фигурантам "московского дела". Согласно материалам, поступившим в Басманный суд Москвы, они теперь обвиняются в нападении на сотрудника правоохранительных органов в составе группы лиц, сообщает в четверг, 7 ноября ТАСС.

 "На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули бы росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на "группу лиц", - рассказал "МБХ-Медиа" адвокат Егора Лесных. 

О задержании трех новых фигурантов "московского дела" было объявлено в октябре. По версии следствия, они сбили с ног нацгвардейца. Тогда им вменяли применение неопасного насилия к представителям власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Лесных также обвиняли в том, что он ударил ногой еще одного нацгвардейца. Мартинцов и Лесных отправлены в СИЗО, Мыльников, воспитывающий трех малолетних детей, помещен под домашний арест.

Рэп-исполнители призвали прекратить "московское дело"

Российские рэп-исполнители написали открытое письмо в поддержку фигурантов "московского дела". Авторы письма называют обвинения абсурдными и требуют прекращения уголовного преследования участников протестов в Москве. "Человек должен расти, развиваться и творить на свободе, а не в тюрьме. Молодые ребята, выступающие за позитивные изменения, не являются врагами своей страны или преступниками", - говорится в обращении.

Контекст

Более ста человек пришли в российской столице к памятнику жертвам ГУЛАГа на Лубянке. Репортаж DW. (06.10.2019)

О письме в защиту Павла Устинова и других фигурантов "московского дела" интервью DW со священником Русской православной церкви, протоиереем Андреем Кордочкиным. (19.09.2019)

В России обновился Совет по правам человека при президенте. В Кремле это назвали ротацией, среди правозащитников - реакцией власти на критику за выборы в Мосгордуму и "московское дело". (22.10.2019)

Среди музыкантов, подписавших письмо, известные российские рэп-исполнители Oxxxymiron, Noize MC, Кровосток и многие другие. Обращение открыто для подписания.

Выборы и протесты в Москве

"Московское дело" было возбуждено после несогласованной акции в защиту честных выборов в Мосгордуму 27 июля. На данный момент семь обвиняемых приговорены к срокам до пяти лет лишения свободы. С нескольких фигурантов обвинение снято.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения сотрудников ОМОНа и Росгвардии с митингующими.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:14

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России

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"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

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