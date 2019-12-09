Неизвестные напали на журналистку "Новой газеты" в Грозном

Неизвестные в городе Грозный напали на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которые приехали в Чечню на суд по делу блогера Ислама Нуханова. Это произошло у входа в гостиницу "Континент" вечером в четверг, 6 февраля, сообщили в издании.

Среди нападавших были мужчины и женщины. "В основном, били именно женщины, руками и ногами", - подчеркнули в редакции. Пострадавшие фиксируют травмы и подают заявление чеченским правоохранителям.

Похищение после публикации видеоролика о вероятной резиденции Рамзана Кадырова

Ислам Нуханов 31 октября 2019 года разместил на YouTube видеоролик под названием "Как живут Кадыров и его соратники". На кадрах, снятых молодым человеком на видеорегистратор в салоне движущегося автомобиля, показаны дома по обе стороны проезжей части. Автор видео не произносит ни слова.

В декабре "Новая газета" опубликовала расследование о похищении Нуханова. По ее сведениям, полицейские увезли блогера из дома через сутки после публикации видео. По данным издания, на кадрах показана закрытая зона в центре Грозного. Там находятся несколько жилых кварталов и резиденция Рамзана Кадырова, которая "охраняется как стратегический объект", говорится в расследовании.

Пытки в полиции Грозного

Молодого человека пытали в управлении МВД и тем самым заставили признаться в хранении оружия и применении насилия к представителю власти, отмечают авторы расследования. По их данным, Нуханов, который является инвалидом по слуху и зрению, в течение месяца сидел в подвале УМВД Грозного.

Супруга блогера Елена Мельник обращалась с жалобами на незаконное задержание мужа в Следственный комитет по Чечне, прокуратуру республики, приемную Рамзана Кадырова и в Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни. Однако ей было отказано в рассмотрении заявлений. Впоследствии жене Нуханова стали поступать анонимные телефонные звонки с угрозами.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики? Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера? После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Борьба с изменением климата по-российски Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Допинговый скандал меняет олимпийскую символику Манипуляция с результатами анализов на допинг российских спортсменов грозит отстранением РФ от участия в Олимпиаде и других соревнованиях. Сергей Елкин о новых олимпийских символах.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина С кем жена Медведева летает на лайнере за 50 млн долларов Алексей Навальный узнал, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева летает на частном самолете стоимостью в 50 млн долларов. Тут даже уточка позавидует, уверен Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда Фемида в России превращается в Джокера Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина По кому бьют контрсанкции Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Суды по "московскому делу": преступления нет, а приговор есть Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Отопительный сезон в России как национальная идея Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски в штабах Навального: продолжение следует? Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование" Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится! Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России В отношении участников протестов в Москве заводят уголовные и административные дела. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем могут провиниться протестующие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль? Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты? Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Выборы в Мосгордуму: как принимается решение о недопуске оппозиционеров Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии? Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Закон об оскорблении властей: ответная реакция За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться. Автор: Сергей Елкин

