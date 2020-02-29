Независимые российские СМИ создают синдикат

Независимые российские СМИ объединились в "Синдикат-100". Об этом в субботу, 29 февраля, было объявлено на организационной встрече. На данный момент в синдикат вошли 25 изданий.

Среди них: телеканал "Дождь", Meduza, "Эхо Москвы", "Новая газета", Znak.com, "Такие дела", "Бумага", "Тайга.инфо", ТВ2, "Юга.ру", 7x7, "Черновик, "Северопост.ру" и другие.

Независимое освещение проблем страны

Главная цель синдиката - независимое освещение проблем страны. "Против нас работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей", - заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Формат совместной работы еще находится в процессе планирования. Отмечается, что синдикату предстоит "большая полевая работа, исследованние российской бедности, пожаров, детских болезней, качества лечения и экологии". Профессиональное сообщество готово принять в свои ряды и другие СМИ.

Смотрите также:

Жертвы во имя свободы печати Мальта: Дафне Каруана Галиция Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

Жертвы во имя свободы печати Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

Жертвы во имя свободы печати Мексика: Мирослава Брич Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

Жертвы во имя свободы печати Ирак: Шифа Гарди Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

Жертвы во имя свободы печати Бангладеш: Авиит Рой "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

Жертвы во имя свободы печати Саудовская Аравия: Раиф Бадави 10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

Жертвы во имя свободы печати Узбекистан: Салиджон Абдурахманов Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

Жертвы во имя свободы печати Турция: Дениз Юджел Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

Жертвы во имя свободы печати Китай: Гао Ю Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

Жертвы во имя свободы печати Азербайджан: Мехман Гусейнов Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Жертвы во имя свободы печати Македония: Томислав Кежаровский В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении. Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс

