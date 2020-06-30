Неделя плебисцита по поправкам в Конституцию России: слабые места

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию из-за пандемии коронавируса проходило целую неделю. Этот прецедент стал возможен благодаря отдельно разработанному регламенту Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Опасения правозащитников, что новые механизмы голосования создали условия для фальсификаций и манипуляций результатами, как они считают, уже частично подтвердились.

Ставка на досрочное голосование

Судя по официальным данным ЦИК, в первые дни явка на надомном голосовании, придомовых территориях и избирательных участках составила почти 30% от всех россиян, имеющих права голоса. Цифры по электронному голосованию (оно проходило только в Москве и Нижегородской области) - вдвое выше.

"Было очевидно, что значительную часть проголосовавших будут составлять те, кто был вынужден это сделать из-за шантажа на рабочем месте. И то, что эти люди будут голосовать именно в первые дни", - говорил ранее социолог и один из организаторов независимых экзитполов от штаба кампании "НЕТ" Григорий Юдин в интервью DW.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходило целую неделю

Голосовали везде - от пенька возле колодца до автобусов и складных шатров. Голосование длиной в неделю было задумано для того, чтобы избежать массового скопления людей. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что на одном избирательном участке смогут проголосовать 8-12 человек в час, то есть максимум полторы сотни человек за целый день.

"Это крайне мало. Очевидно, что ставка делается на голосование вне самого дня голосования, - считает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. По его словам, качественно контролировать перемещение групп для голосования всю неделю невозможно. - Не исключаю, что наблюдатели просто не узнают, где реально проходило голосование, а 1 июля им просто озвучат результаты".

Проблемы с голосованием на дому

Новая процедура предусматривает и изменение условий голосования на дому. Если раньше для этого требовалась уважительная причина (например, болезнь), то теперь такая форма голосования доступна любому избирателю. Достаточно звонка в избирательную комиссию и к избирателю придут с урной. По словам правозащитников, это в разы увеличивает нагрузку на наблюдателей, которые должны будут поехать с урной непосредственно домой к избирателю.

Элла Памфилова

На третий день досрочного голосования глава ЦИК Элла Памфилова отчасти признала проблему и обратилась к коллегам с просьбой дополнительно привлекать наблюдателей. "Если вы видите, что на одном участке наблюдателей слишком много, а на другом не хватает для выездов и голосования на дому, обращайтесь в сообщество наблюдателей, чтобы этот процесс урегулировать", - сказала она.

Завышенное число участников надомного голосования обнаружили в московском районе Раменки. Оказалось, что на второй день голосования там свой голос отдал почти каждый четвертый избиратель. Однако, по словам члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) Раменок Кирилла Трофимова, "бюллетеней "проголосовавших" комиссия предъявить не смогла". В Мосгоризбиркоме признали, что причина не в фальсификациях, а в неправильно оформленных документах о надомном голосовании. И пообещали результаты на двух участках аннулировать.

Готовые списки избирателей, цифры "Голоса" и позиция ЦИК

Как ранее замечали наблюдатели "Голоса", из нынешнего голосования изъята важная процедурная норма. А именно требование, чтобы паспортные данные избирателей из общих списков вносились вручную. Многие из них просто будут впечатаны заранее.

На одном из избирательных участков

"Это - мечта фальсификаторов, когда ты заранее знаешь паспортные данные людей. Это упрощает жизнь тем, кто будет накручивать явку, потому что можно делать приписки за граждан, которые не ходят голосовать. Вместо подписи они могут поставить любую закорючку. И потом докажи, что избиратель не так расписался!", - указал Григорий Мельконьянц.

Так, в столичном участке "Лефортово" 1403 в районе Лефортово двое супругов не смогли проголосовать, так как в книге уже стояли их паспортные данные и подписи о получении бюллетеня. В списке также оказались их дети, которые еще не голосовали.

Подводя итоги досрочного голосования по поправкам в конституцию, движение "Голос" сообщило, что с 25 июня до 13 часов 30 июня в его адрес поступили 1587 обращений граждан. По данным "Голоса", признаки нарушений содержали 682 сообщения.

Между тем, как заявил зампред Центризбиркома Николай Буляев, ЦИК за шесть дней общероссийского голосования практически не получала реальных жалоб, требующих рассмотрения на ее заседании. Буляев добавил, что есть некоторые "провокационные ситуации, но это другое".

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