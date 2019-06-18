Невыносимые условия труда? Почему НКО пришлось заняться самолечением

Новость о том, что в правозащитной организации Amnesty International (AI) сменится практически все руководство, в конце мая обошла многие крупные СМИ. Тогда генеральный секретарь AI Куми Найду объявил, что пять из семи членов правления покинут посты до октября 2019 года.

Причиной столь радикального решения стал независимый отчет, подготовленный по заказу AI после того, как в минувшем году два сотрудника организации совершили суицид. В оставленной записке один из них написал о невыносимом давлении на работе. В феврале, еще до опубликования результатов отчета Куми Найду заявил, что трагические смерти будут иметь последствия для Amnesty International.

Из результатов проверки следовало, что сотрудники AI описывали условия труда как "токсичные", жаловались на чрезвычайный стресс, запугивание и публичное унижение, служившие инструментами управления, говорили о том, что условия работы в организации характеризуются недоверием и отсутствием уважения, а отношения между сотрудниками и руководством строятся по принципу "мы против них".

В отчете говорилось и о злоупотреблении властью и дискриминации. Почти 40 процентов из 475 опрошенных сотрудников Amnesty International признавались, что в связи с работой в организации они испытывали психологические или другие проблемы со здоровьем, а любые попытки AI улучшить рабочий климат были "разовыми и избирательными".

Внутренние проблемы НКО

Проблемы в организационной культуре и управлении Amnesty International можно считать из ряда вон выходящими, однако рабочий климат и в других неправительственных организациях вызывает критику.

Независимая проверка назвала рабочий климат в Oxfam токсичным

В январе 2019 года был опубликован независимый доклад об условиях труда в британской НКО Oxfam, также выявивший "токсичный" рабочий климат: сотрудники жаловались на расизм, элитарность, запугивание и жесткую иерархию. А в опубликованном в октябре 2018 года докладе об условиях труда в еще одной британской НКО - Save the Children - 28 процентов опрошенных сотрудников признавались, что за последние три года они становились жертвами преследований или дискриминации.

"Меня часто поражало несоответствие между имиджем организаций, в которых я работала, и отравленной атмосферой в них", - написала летом 2018 года в британской газете Guardian журналистка Шаиста Азиз. Рассказывая о негативном опыте работы в благотворительных организациях, Шаиста писала о том, как она подвергалась "наихудшим формам расизма, сексизма и сексуальных домогательств". "Слишком долго главным для НКО был их имидж в мире - внимание на свои темные стороны они не обращали", - указывает Азиз.

Прямые и косвенные травмы сотрудников НКО

Причин для проблем с условиями труда в такого рода организациях много. Некоторые из них, возможно, являются следствием самой природы гуманитарной деятельности. Те, кто постоянно сталкиваются с проявлениями жестокости, рискуют получить "косвенные травмы", говорится в независимом докладе об условиях труда в Amnesty International. "Ежедневно становиться свидетелем самых чудовищных поступков, которые могут совершать люди по отношению друг к другу, - подобный опыт дорого обходится, - цитируется в отчете высказывание одного из сотрудников AI. - По ночам мне стали сниться кошмары, в которых меня пытали или убивали".

"Ежедневно становиться свидетелем проявлений жестокости - подобный опыт дорого обходится"

Несмотря на то, что подобный стресс является частью профессионального риска, людям, регулярно работающим, например, с протоколами пыток, нужна социальная и психологическая поддержка, говорит Мэгги Шауэр, глава экспертного центра психотравматологии при университете в городе Констанц. Обычно сотрудники правозащитных и благотворительных организаций неохотно демонстрируют свою уязвимость, и если у них возникают какие-то проблемы, они, скорее, обсудят их с коллегой, чем с приглашенным со стороны экспертом. Поэтому, по словам Шауэр, крайне важно, чтобы в подобных организациях царил благоприятный рабочий климат, а коллеги готовы были оказать друг другу поддержку. Но в Amnesty International и других благотворительных организациях этого удается достичь далеко не всегда.

Описания вакансий для сотрудников в гуманитарных организациях обычно содержат очень подробные описания риска прямой травматизации. При этом о косвенной травматизации практически ничего не говорится, так что, по всей видимости, понимание этой опасности "еще недостаточно распространено", считает Хайке Шпильманс (Heike Spielmans), руководитель Ассоциации по вопросам политики развития и гуманитарной помощи (VENRO), представляющей интересы около 140 немецких НКО.

Культ мучеников или завышенные обязательства?

Сильный стресс, которому подвержены сотрудники благотворительных организаций, может быть также результатом их идеализма, допускает Хайке Шпильманс. В независимом отчете, подготовленном по заказу Amnesty International, цитируется высказывание одного из сотрудников организации, который говорит о царящем в AI "культе мучеников". Людей, которые приходят работать в благотворительные организации в силу глубокой убежденности, иногда необходимо "защищать от самих себя", считает Шпильманс.

Заседание комиссии по расследованию обвинений в сексуальных домогательствах в Oxfam

"Это задача руководства. Идеализм сотрудников, особенно молодых, - объясняет руководитель VENRO, - иногда приводит к тому, что они не беспокоятся о своем душевном и физическом состоянии". Схожего мнения придерживается и психолог Владислав Ривкин из Астонского университета в Бирмингеме. Он говорит о таком явлении, как завышенные обязательства, свойственном многим сотрудникам НКО. Оно, по словам Ривкина, заключается в "чрезмерной преданности организации и характеризуется тем, что сотрудники эксплуатируют друг друга". "Подобный феномен действительно может негативно повлиять на психическое состояние", - убежден психолог.

Злоупотребление властью - известный феномен

Одним из наиболее часто употребляемых слов, встречающихся в независимых исследованиях о рабочем климате в таких организациях, как Amnesty International, Oxfam и Save The Children, стало слово "власть". "Злоупотребление властью", "дисбаланс власти", "негативная динамика власти" - о существовании этих явлений хорошо известно в сферах политики, экономики, в церковных структурах. Тот факт, что неправительственные организации в силу важности их работы служат моральными примерами, по всей видимости, не застраховывает их от проблем подобного рода.

"Если человек работает в гуманитарной организации или руководит ею, это вовсе не означает, что он автоматически лучше других людей", - говорит глава VENRO Хайке Шпильманс. По его словам, анализируя свою работу, НКО должны следить за тем, чтобы самим выполнять те требования, которые они предъявляют другим. Большая ответственность в данном случае лежит на руководстве. "Организационная структура, основанная, к примеру, на предупредительности, не возникнет сама по себе, - считает Шпильманс, - даже в среде тех, кто работает в НКО".

Проблематично и то, что многие гуманитарные организации, будучи зависимыми от пожертвований, пытаются любыми способами снизить административные расходы. Подобная жесткая экономия приводит к ограничению финансовых возможностей, требующихся, в том числе, и для повышения квалификации сотрудников.

Первый шаг на пути к прозрачности

И, тем не менее, - поручив независимым экспертам провести исследования рабочего климата, НКО сделали первый шаг на пути к большей прозрачности. А в 2018 году VENRO утвердила кодекс поведения, обязательный для всех членов ассоциации. Среди прочего, он рекомендует привлекать к работе нейтральных омбудсменов, к которым могли бы обратиться сотрудники НКО. Все неправительственные организации обязуются также "создавать условия для эффективных предотвращений и борьбы со злоупотреблениями властью".

Консультационная фирма, подготовившая отчет по поручению Amnesty International, предложила целый ряд мер, способствующий улучшению рабочего климата в организации. "Отныне душевное равновесие наших сотрудников является для нас наивысшим приоритетом, и это первое, на что мы в дальнейшем будем обращать внимание", - написал в январе генеральный секретарь AI Куми Найду.

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