Невъездные в Украину российские артисты: "черный список" 2.0?

В Украине уже пять лет под запретом российские (и не только) актеры, музыканты, блогеры, спортсмены и политики, которые публично поддерживают аннексию Крыма, озвучивают пропутинскую позицию или посещают оккупированный Донбасс. Они не имеют права гастролировать, а фильмы с их участием не показывают на украинских телеканалах и в кино. Фамилии этих деятелей внесены в официальный перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Сейчас в этом списке 150 человек, среди которых актеры Михаил Боярский, Валентин Гафт, Алиса Фрейндлих, певицы Валерия, Вика Цыганова и другие. Абсолютное большинство - граждане России. Есть и трое белорусов, трое граждан США, серб Кустурица, француз Жерар Депардье и итальянец Микеле Плачидо, которого в Украине помнят как комиссара Каттани из фильма "Спрут". Некоторые из фигурантов списка уже отошли в мир иной. Составляет и дополняет эти списки министерство культуры Украины на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности (СБУ) и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Однако теперь этот список могут пересмотреть.

Кого собираются заносить в новый "черный список"

Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" во главе с бывшим гендиректором телеканала 1+1 Александром Ткаченко хотят все изменить. Группа парламентариев внесла законопроект "О медиа", который предусматривает отмену этого "черного списка". Сейчас законопроект рассматривает комитет по гуманитарной политике и информации, который возглавляет тот же Ткаченко. Вместо имеющегося списка депутаты предлагают создать новый - перечень лиц, которые представляют угрозу национальному медиа-пространству Украины, и заносить в него фамилии по четким критериям.

Александр Ткаченко

По их замыслу, в новый список попадут только те политики и деятели культуры, а также других стран, против которых открыто уголовное производство в Украине за совершение преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против человечества. Кроме этого, туда будут перенесены все фамилии из украинского санкционного списка, а также включены те, кто "систематически и умышленно" распространял запрещенную в Украине информацию.

Речь идет, в частности, о призывах к свержению конституционного строя, к ведению агрессивной войны, отрицание территориальной целостности Украины. Один из авторов законопроекта, депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, в беседе с DW отметил, что сейчас никаких четких критериев составления "черных списков" нет.

"Для медиа-индустрии это имеет большое значение, так как для планирования вещания надо четко понимать, что вот такие-то продукты с такими-то актерами точно нельзя не пускать в эфир", - сказал он и добавил, что менеджмент украинских телеканалов растерян и не знает, как быть с фильмами советского времени, где в главных ролях задействованы актеры, внесенные в украинский "черный список".

"Там действительно есть люди, которые занимают пропутинскую позицию по Крыму, но снимались в советских фильмах. А ведь эти ленты - общее культурное наследие, а не пропаганда аннексии Крыма или оккупации Донбасса", - говорит Потураев. Депутаты предлагают возложить на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины задачи составления "черных списков".

Возмущение украинских деятелей культуры

Новые предложения уже возмутили многих деятелей культуры Украины и общественных активистов, считающих, что украинская власть готова мириться с антиукраинскими заявлениями зарубежных артистов и политиков. Обращение подписали около сотни украинских актеров, певцов, музыкантов, режиссеров, общественных деятелей. Среди них кинорежиссер Владимир Тихий, актриса театра и кино Ирма Витовская, телеведущая и певица Анжелика Рудницкая и другие.

Будет ли Вика Цыганова снова петь в Украине про русскую водку?

Подписанты указывают на то, что критерии, по которым предлагается составлять "списки невъездных", слишком формальные, что сделают невозможным включение туда большинства фигурантов действующего "черного списка". В общественной инициативе "Відсіч" (Отпор), которая по собственному определению, объединяет неравнодушных граждан, опасаются возобновления гастролей российских артистов со своим "продуктом мягкой русской культурной пропаганды".

"Последние полгода у нас происходит планомерная информационная капитуляция. Украинская власть отстаивает бизнес-интересы украинского медиа-лобби, которое связано с Россией и до сих пор работает на российском медиа-рынке", - возмущается представитель инициативы Леонид Овчаренко и аргументирует это тем, что бизнес украинского президента Владимира Зеленского, в частности, производственная студия "Квартал 95", была тесно связана с российским рынком. Например, снимала телесериалы, которые с успехом шли и в России. Самый известный из них - "Сваты".

Овчаренко вспоминает и о недавнем решении украинского суда, которым Федора Добронравова, российского актера сериала "Сваты", исключили из "черного списка". Сам сериал, который был несколько лет запрещен в Украине, с лета прошлого года вернулся в эфир телеканала 1+1.

Размытые критерии

Критерий за "систематическое и преднамеренное" распространение запрещенной в Украине информации активисты считают слишком размытым для практического применения.

"Это самое смешное условие. Доказать, что человек распространяет информацию систематически, достаточно сложно, а доказать, что делает это с умыслом и вообще невозможно", - считает эксперт комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино Украины Сергей Оснач.

Активистов возмущает и то, что составлять новый "черный список" поручают Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. "За эти пять лет Нацсовет никого не занес в существующий список. Поэтому наполнение нового они будут саботировать", - предполагает Овчаренко. Общественные деятели отмечают, что это коллективный орган, который в большинстве спорных вопросов часто не может прийти к согласию и не несет персональной ответственности за свои решения.

Принять закон "О медиа" с новыми правилами для "черных списков" фракция "Слуга народа" планирует в феврале. Парламентская оппозиция, в частности, партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, заявила, что готовит альтернативный законопроект, который, однако, вряд ли будет поддержан в Верховной Раде. "Мы считаем, что пересматривать перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, сейчас нет необходимости. Недопустимо, что люди, которые выступали с антиукраинскими призывами, будут гастролировать и наращивать свою популярность в Украине. А именно такова цель законопроекта власти", - сказал DW депутат парламентской фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Слуги народа" перед голосованием по их законопроекту обещают провести его широкое общественное обсуждение и получить от Совета Европы заключение экспертизы.

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