 На 120 объектов имущества Атамбаева наложен арест | Киргизия | DW | 16.08.2019

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Киргизия

На 120 объектов имущества Атамбаева наложен арест

Арестованы счета экс-президента Киргизии и его супруги Раисы Атамбаевой в 25 банках, подтвердили в Генпрокуратуре.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, наложен арест на 120 объектов его имущества, банковские счета и ценные бумаги. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

"Арестованы счета в 25 банках, принадлежащие Атамбаеву, его супруге Раисе, а также ряду предприятий и фирм" семьи экс-президента, приводит слова представителя Генпрокуратуры агентство "Интерфакс".

Кроме того, в МИД Киргизии уточнили, что арест наложен на имущество телеканала "Апрель", владельцем которого являлся экс-президент. Сделано это, однако, "не в силу редакционной политики" канала или из-за его "позиции по отношению к властям", уточнили в ведомстве.

Наконец, аналогичные санкции коснулись принадлежащих семье Атамбаева компаний и организаций, включая крупнейшее предприятие машиностроительного комплекса "Кыргызавтомаш", а также ряда объектов недвижимости в Бишкеке и в сельской местности.

Атамбаев оставлен под арестом

Ранее 16 августа Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Атамбаеву. Экс-президент будет оставаться под арестом до 26 августа.

В свою очередь жена бывшего главы государства заявила, что в отношении нее по показаниям экс-заведующего отделом аппарата президента Манаса Арабаева возбудили уголовное дело по подозрению в оказании давления на судей по ряду дел.

Контекст

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На круглом столе в Бишкеке был приведен перечень требующих расследования деяний экс-президента Киргизии Атамбаева. Но в готовности нового президента Жээнбекова к "работе над ошибками" есть сомнения. (14.11.2018)

Бывшему президенту Киргизии вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений во время операции по его задержанию. Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийстве сотрудника правоохранительных органов и организации захвата заложников, заявил начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев.

Двухдневная операция по задержанию Атамбаева

Правоохранители 7 августа дважды пытались взять штурмом резиденцию в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

На следующий день в Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.

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    Автор: Наталья Позднякова


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