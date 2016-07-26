 На юге Франции полиция освободила всех заложников | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2019

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Европа

На юге Франции полиция освободила всех заложников

Неизвестный мужчина удерживал четырех заложниц в магазине табачных изделий.

Полицейская машина в Тулузе (Фото из архива)

Все четыре женщины, взятые в заложницы во вторник, 7 мая, в коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза, освобождены. Об этом сообщила вечером того же дня полиция. Согласно ее данным, злоумышленник - 17-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Инцидент произошел в магазине табачных изделий.

Контекст

Добровольно обменявший себя на заложницу жандарм посмертно награжден орденом Почетного Легиона. На траурной церемонии выступил президент Эмманюэль Макрон. (28.03.2018)

Министр внутренних дел Франции подтвердил освобождение заложников. Захвативший их ранее в 10-м округе французской столицы мужчина арестован. (12.06.2018)

Район происшествия был оцеплен спецназом полиции. Мужчина угрожал открыть стрельбу по полицейским, а позже потребовал переговорщика, угрожая убить одну из заложниц, если оцепление не будет снято.

Ранее полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы.

Местное издание La Dépêche du Midi, ссылаясь на источники в полиции, сообщило, что речь о террористической атаке не шла и что, возможно, имела место попытка ограбления.

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