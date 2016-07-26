На юге Франции полиция освободила всех заложников

Все четыре женщины, взятые в заложницы во вторник, 7 мая, в коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза, освобождены. Об этом сообщила вечером того же дня полиция. Согласно ее данным, злоумышленник - 17-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Инцидент произошел в магазине табачных изделий.

Район происшествия был оцеплен спецназом полиции. Мужчина угрожал открыть стрельбу по полицейским, а позже потребовал переговорщика, угрожая убить одну из заложниц, если оцепление не будет снято.

Ранее полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы.

Местное издание La Dépêche du Midi, ссылаясь на источники в полиции, сообщило, что речь о террористической атаке не шла и что, возможно, имела место попытка ограбления.

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