На юге Франции полиция освободила всех заложников

Все четыре женщины, взятые в заложницы во вторник, 7 мая, в коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза, освобождены. Об этом сообщила вечером того же дня полиция. Согласно ее данным, злоумышленник - 17-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Инцидент произошел в магазине табачных изделий.
Район происшествия был оцеплен спецназом полиции. Мужчина угрожал открыть стрельбу по полицейским, а позже потребовал переговорщика, угрожая убить одну из заложниц, если оцепление не будет снято.
Ранее полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы.
Местное издание La Dépêche du Midi, ссылаясь на источники в полиции, сообщило, что речь о террористической атаке не шла и что, возможно, имела место попытка ограбления.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Захват заложников во Франции
Черная пятница
26-летний выходец из Марокко, являвшийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.
-
Захват заложников во Франции
События в Требе назвали терактом
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.
-
Захват заложников во Франции
Бойцы спецназа
К месту событий прибыли подразделения французского спецназа Raid и BRI.
-
Захват заложников во Франции
Спецоперация по освобождению заложников
Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.
-
Захват заложников во Франции
Нападавший застрелен полицейскими
Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены.
Автор: Виталий Кропман