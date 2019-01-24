 На юге России бастуют дальнобойщики из-за низких тарифов на перевозку зерна | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2019

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Россия

На юге России бастуют дальнобойщики из-за низких тарифов на перевозку зерна

Забастовка автовладельцев носит стихийный и не повсеместный характер. Дальнобойщики недовольны низкими тарифами на перевозку зерна.

Протесты дальнобойщиков в России (фото из архива)

Протесты дальнобойщиков в России (фото из архива)

Ряд автовладельцев юга России, недовольных тарифами на перевозки зерна, объявили забастовку и препятствуют работе коллег. Они уже саботировали отгрузки около 4 процентов месячных поставок зерна, с проблемами столкнулись несколько крупных экспортеров. Ситуация грозит простоем судов и срывом контрактов, сообщила в пятницу, 25 января, газета "Коммерсант".

По сообщению издания, стихийные акции протеста прошли в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Дальнобойщики не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей присоединиться к протестам, сообщил "Коммерсанту" источник в правоохранительных органах.

Контекст

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Около десятка дальнобойщиков встретили Новый год в подмосковных Химках и до сих пор не покинули лагерь протеста. Чего они ждут и каковы их шансы добиться своего, выясняла DW. (04.02.2016)

В забастовках в целом по России участвует несколько сот машин - 60-70 процентов всех перевозчиков зерна, сообщили "Коммерсанту" в ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". В ассоциации "Дальнобойщик" отмечают, что около 70 процентов участников рынка недовольны сложившейся ситуацией, но "бастуют не все".

В январе "Грузавтотранс" направил письма руководству России из-за критической ситуации с перевозкой зерна. В ассоциации указали, что автовладельцы из-за низкой оплаты за перевозку зерна превышают допустимый вес партии в два-три раза, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт.

Смотрите также:

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    В России с середины ноября 2015 года идут масштабные протесты водителей грузовых машин - "дальнобойщиков". Водители выступают против системы взимания платы за проезд по федеральным трассам. Систему назвали "Платон" ("ПЛАта за ТОНны"). Дальнобойщики указывают, что эта система плохо работает, а кроме того делает грузоперевозки в России убыточными.

  • Автодорога в России

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  • Протесты водителей в Омске

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    Власти заявили, что будет проведен конкурс на создание системы, однако затем подряд был отдан компании "РТ-Инвест Транспортные системы", которой владеют госкорпорация "Ростех" и миллиардер Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, в свою очередь - близкого друга Владимира Путина.

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  • Протесты водителей грузовиков

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    Система "Платон" заработала в ноябре. Ее действие распространяется на грузовики с максимальной массой свыше 12 тонн. Регистрироваться и оплачивать услуги в системе должны в России более двух миллионов автомобилей.

  • Сторублевая купюра

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  • Протесты дальнобойщиков

    Дальнобойщики: борьба с системой

    Малый и средний бизнес вновь "кошмарят"

    Забастовщики заявляют, что "Платон" плохо работает, и критикуют владельцев системы за отсутствие тестового периода. Также они утверждают, что в любом случае "Платон" грозит малому и среднему бизнесу банкротством. Другой же стороне сборы принесут гигантскую прибыль: до 1 триллиона рублей за 13 лет.

  • Протесты российских водителей грузовиков

    Дальнобойщики: борьба с системой

    На Москву

    Первый этап забастовки прошел в 40 регионах России. Грузовики выехали на трассы, образовав многокилометровые пробки. Не добившись удовлетворения своих требований, водители обещали устроить в столице "транспортный коллапс". Призывы "выдвигаться на Москву" стали раздаваться все чаще.

  • Госдума РФ, заседание

    Дальнобойщики: борьба с системой

    Депутатская инициатива

    Госдума РФ 1 декабря предложила принять законопроект о приравнивании автопробегов к несанкционированным демонстрациям (с соответствующим наказанием). Сразу после этого один из депутатов заявил, что инициатива никак не связана с протестами водителей. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что не видит причин для отмены действия "Платона".

  • Протесты российских водителей

    Дальнобойщики: борьба с системой

    Ползи, улитка, по склону МКАДа...

    Выступление Владимира Путина, в котором он не упомянул проблемы вокруг системы оплаты, усугубило ситуацию. Протестующие изъявили намерение блокировать МКАД, организовав на нем "улитку" - движение в два ряда с минимально разрешенной скоростью.

    Автор: Григорий Аросев


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Протесты дальнобойщиков: насколько серьезные намерения у противников "Платона"? (30.03.2017)

Контекст

Дальнобойщики: борьба с системой

С середины ноября в РФ действует "Платон" - система взимания платы за проезд для грузовиков. Водители требуют улучшения ее качества и снижения тарифов, которые угрожают бизнесу перевозок в России. (04.12.2015)  

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Два дальнобойщика, две дороги - одна в России, другая в Германии  

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