На юге России бастуют дальнобойщики из-за низких тарифов на перевозку зерна

Ряд автовладельцев юга России, недовольных тарифами на перевозки зерна, объявили забастовку и препятствуют работе коллег. Они уже саботировали отгрузки около 4 процентов месячных поставок зерна, с проблемами столкнулись несколько крупных экспортеров. Ситуация грозит простоем судов и срывом контрактов, сообщила в пятницу, 25 января, газета "Коммерсант".

По сообщению издания, стихийные акции протеста прошли в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Дальнобойщики не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей присоединиться к протестам, сообщил "Коммерсанту" источник в правоохранительных органах.

В забастовках в целом по России участвует несколько сот машин - 60-70 процентов всех перевозчиков зерна, сообщили "Коммерсанту" в ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". В ассоциации "Дальнобойщик" отмечают, что около 70 процентов участников рынка недовольны сложившейся ситуацией, но "бастуют не все".

В январе "Грузавтотранс" направил письма руководству России из-за критической ситуации с перевозкой зерна. В ассоциации указали, что автовладельцы из-за низкой оплаты за перевозку зерна превышают допустимый вес партии в два-три раза, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт.

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