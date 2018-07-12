 На ЧМ-2018 в России было больше проявлений сексизма, чем расизма | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2018

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Россия

На ЧМ-2018 в России было больше проявлений сексизма, чем расизма

Организация "Футбол против расизма" не зафиксировала на ЧМ-2018 ни одной расистской выходки, однако более 30 случаев, связанных с сексуальными домогательствами.

Российская болельщица

Во время чемпионата мира по футболу в России сексизм был гораздо большей проблемой, чем расизм, считают эксперты. Было зафиксировано более 30 случаев за пределами стадионов, когда женщины, в том числе и журналистки, подвергались сексуальным домогательствам от футбольных фанатов, заявил в среду, 11 июля исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Повар.

Контекст

Скандал в Голливуде не утихает. А вот Катрин Денев назвала кампанию #MeToo пуританской. То, как на это реагируют в России, мягко говоря, удивляет писателя Виктора Ерофеева. (10.01.2018)

"Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Мне правда очень жаль", - заявил россиянин. Жюльет Гонсалес Теран приняла его извинения. (21.06.2018)

По словам Повара, цифра выглядит достаточно незначительной потому, что о многих случаях не сообщалось. "Вероятно, скрытые цифры в десять раз выше", - подчеркнул правозащитник.

В целом, FARE остались в значительной мере довольны проведением ЧМ-2018 с точки зрения борьбы с расизмом, поскольку за время чемпионата не было зафиксировано подобных инцидентов. "Мы знаем, что в российском футболе это уже происходило. Беспокойство было связано с тем, что подобное могло выплеснуться и на чемпионат", - заявил Повар. Он особо отметил гостеприимство и дружелюбие россиян.

Сексуальному домогательству на мундиале подверглась, в частности, и репортер DW. Жюльет Гонсалес Теран (Julieth González Therán) работала в прямом эфире в Москве, когда незнакомый мужчина внезапно подбежал к ней и поцеловал, положив руку ей на грудь. Позже болельщик, представившийся Русланом, извинился перед Жюльет за свое поведение.

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    Автор: Никита Баталов


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