 На чеченского блогера напали с молотком | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

На чеченского блогера напали с молотком

Блогер Тумсо Абдурахманов обезоружил нападавшего и снял видео, на котором задает ему вопросы. Сейчас Абдурахманов находится в больнице.

Клавиатура

Неизвестный мужчина проник в квартиру чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, когда тот спал, и ударил его молотком. Об этом нападении в среду, 26 февраля, сообщает правозащитная организация "Вайфонд". Абдурахманов сумел защититься, отобрал у нападавшего молоток и вызвал полицию. Блогер сейчас в больнице, он получил удар по голове. Где находится нападавший, не сообщается.

Контекст

Откуда в Берлине и окрестностях столько чеченцев и как они пытаются адаптироваться в правовом государстве. (24.02.2019)

На протяжении пяти лет после кровавого теракта в Беслане насилие и терроризм продолжали распространяться по Северному Кавказу. Москва может окончательно потерять контроль над регионом, считает Инго Маннтойфель. (01.09.2009)

"Вайфонд" опубликовал видео,которое снял сам Абдурахманов. На нем видно, что мужчина, предположительно, совершивший нападение, лежит в луже крови и отвечает на вопросы блогера. Мужчина говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, его к блогеру прислал "Абдурахман из Грозного". Мужчина при этом говорит: "Мать моя у них".

Блогер Абдурахманов вынужден был бежать из Чечни

Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Блогер создал канал в YouTube, где публикует ролики с критикой властей Чечни. По данным "Кавказского узла", Абдурахманов сейчас живет в Польше.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в 2019 году записал видеообращение к Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал найти его. Даудов возмутился тем, что блогер назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем. Даудов не объявлял кровной мести, а просто пообещал призвать блогера к ответу за клевету, заявил позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Смотрите также:

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:20

Громкое убийство чеченца в Берлине: что напугало семьи беженцев?

Контекст

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

На север Грузии в Панкисское ущелье когда-то бежали жители Чечни, спасаясь от войны. Многие из них, в основном женщины, остались здесь до сих пор. Об их жизни в Панкиси - фотогалерея DW. (06.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Чеченская мафия": доклад немецкой полиции оказался в руках журналистов  

Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле  

Также по теме

Deutschland Gerichtsgebäude in München | Amtsgericht & Landgericht & Oberlandesgericht & Staatsanwaltschaft

Чеченец в Германии добился отмены штрафа за репост статьи DW 19.02.2020

Верховный суд Баварии отменил приговор нижестоящей инстанции. Чеченского беженца обвиняли в поддержке ИГ. Но проблемы чеченца на этом не закончились.

Mochmad Abdruchmanow, 24 Jahre alt, aus Tschetschenien, sucht Asyl in Deutschland

Как семья врагов Кадырова борется против высылки из ЕС в Чечню 26.09.2019

Беженцам из Чечни Абдурахмановым не дают убежища в ФРГ и Польше, несмотря на свидетельства, что на родине им грозит расправа. Громкое убийство в Берлине, возможно, изменит их судьбу. Эксклюзив DW.

Deutschland Prozess Spionage in Hamburg

Чеченец в Германии перепостил статью DW. Его обвинили в поддержке ИГ 19.08.2019

Брат известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критика Рамзана Кадырова, перепостил статью DW об "Исламском государстве". За это немецкий суд оштрафовал его на 1350 евро.

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)  

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?  

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно