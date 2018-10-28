На чем экономят немцы

В преддверии Международного дня экономии DW решила разобраться, что заставляет немцев копить деньги.
31 октября отмечается Международный день экономии, а в Германии уже по традиции - 30 октября, так как 31 октября протестанты отмечают День Реформации. Об умении немцев экономить известно всем. Полушутя-полусерьезно их даже называют чемпионами мира по бережливости. И похоже, что это соответствует истине. Как показывают опросы, среднестатистический житель Германии предпочитает жить экономно, а все лишнее откладывать про запас - тем более что большинству немцев ясно: в условиях меняющейся демографической ситуации в ФРГ система социальной обеспеченности в старости уже дает сбои, и на одну пенсию тут в будущем полагаться нельзя. Но есть и другие причины для накоплений.
Частные накопления - на рекордном уровне
Желание иметь приличный счет в банке и жить в свое удовольствие даже в преклонном возрасте - второй по значимости фактор для сбережений. На первом же месте - стремление собрать сумму, необходимую для осуществления крупных затрат, например, покупки автомобиля. Ну, а третий фактор - задумка купить недвижимость или сделать ремонт в доме. В масштабах Германии особенно любят экономить жители Нижней Саксонии и Бремена. Меньше всего людей, откладывающих деньги "на черный день", в Гамбурге и Берлине (чуть больше 60 процентов).
Как показывают социологические опросы и статистика, каждый второй немец ежемесячно откладывает определенную сумму, причем особое предпочтение для накопления денег отдается классической сберкнижке - даже несмотря на крайне низкие процентные ставки по вкладам, которые в настоящее время предлагают европейские банки. Такова уж специфика национального менталитета: граждане Германии, и в первую очередь - женщины, предпочитают делать инвестиции, не связанные с большим риском.
Надежность и гибкость вкладов значительно важнее для немца, чем их доходность. И, как видно, такая установка себя оправдывает: частные накопления физических лиц в Германии достигли рекордного уровня. Согласно данным Немецкого федерального банка (Bundesbank), к концу второго квартала 2018 года они выросли до 5 977 трлн евро. Это примерно на 80 млрд больше, чем в первом квартале. В среднем, немцы откладывают не менее 10 процентов от 100 евро.
Доходы и расходы
В Германии популярным инструментом обеспечения финансового благополучия в старости являются не только счета в банках, но и инвестиции в ценные бумаги (например, в банковские сертификаты), а также страхование жизни. Правда, в последние годы частные лица начали более активно вкладывать деньги в акции. Кроме того, наблюдается тенденция роста объемов кредитования частных домохозяйств. Прежде всего, средства привлекаются для покупки недвижимости.
По итогам исследования крупнейшего немецкого кэшбэк-портала shoop.de, объем доходов среднестатистического жителя Германии составляет без малого 2800 евро нетто в месяц. Немцы стараются распоряжаться своими деньгами разумно, очень тщательно планируют бюджет и скрупулезно ведут учет трат. В первую очередь, зарабатываемые деньги выделяются на оплату аренды жилья или погашение кредита на него (это может составлять половину доходов), коммунальные услуги, страховки. Немало средств уходит и на содержание автомобиля , который для большинства немцев - настоящая слабость. Уж где-где, а тут они деньги не считают. В 2017 году автовладелец в Германии в среднем инвестировал 7269 евро в свое транспортное средство.
На еду немцы выделяют примерно 9 процентов своих доходов. По сравнению с французами, итальянцами и испанцами, которые тратят на питание от 13 до 15 процентов доходов, это не так много. Немцы также экономят на электричестве, причем даже когда речь идет о рождественских украшениях. Как показал опрос института маркетинговых исследований YouGov, в этом году, например, их дома украсят на Рождество гирлянды, насчитывающие "всего лишь" около 16 млрд лампочек. Это на миллиард меньше, чем в прошлом году. Соответственно, понизится и расход электроэнергии: вместо 197 миллионов евро, как в 2017 году, будет израсходовано 182 миллиона евро.
Страна путешественников и бережливых людей
А еще немцы любят экономить на воде. Тут они переплюнули все европейские страны. За последние два десятилетия потребление воды на душу населения в Германии постоянно снижается. Если в начале 1990-х годов одно домашнее хозяйство потребляло около 150 литров воды в день, то сегодня - на 20 литров меньше. В Испании, к примеру, воды расходуется вдвое больше.
Когда немец чистит зубы, вода из крана у него не течет. При покупке стиральной или посудомоечной машины он в первую очередь обращает внимание на ее экономичность. В каждой квартире есть счетчики расхода холодной и горячей воды. Однако вопреки порой встречающемуся стереотипу, всей семьей в одной ванне, не меняя в ней воду, немцы не моются. Это миф.
"Экономкласс" немцы предпочитают в одежде, мебели, украшениях. Вещи от знаменитых брендов не являются для них предметами первой необходимости. Если они их и покупают, то только на распродажах. А вот на чем жители Германии не хотят экономить, так это на отпуске. Более половины немцев (59 процентов) с удовольствием инвестируют деньги в качественный отдых на хороших курортах или в захватывающие туры, во время которых можно узнать много нового, познакомиться с культурой и традициями другой страны.
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