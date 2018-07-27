 На Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2019

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Мир

На Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения

Из-за посещения еврейскими ортодоксами Храмовой горы в Иерусалиме мусульмане атаковали представителей полиции. Полиция заявила, что разрешила ортодоксам подняться на гору из-за дня Иерусалима.

Храмовая гора, Иерусалим, 2 июня 2019 г.

Храмовая гора, Иерусалим, 2 июня 2019 г.

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 2 июня, произошли столкновения между мусульманами и израильской полицией. По словам представителя полиции, сотни участников беспорядков бросали камни и стулья в сотрудников спецслужб. После этого полиция разогнала демонстрантов. Причиной беспорядков стало посещение Храмовой горы (на арабском: аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф) ортодоксальными евреями в последние дни Рамадана. Израильские СМИ также отметили это событие как выбивающееся из привычного ряда.

Однако полиция заявила, что разрешила посещение в день Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами - Храмовой горой и Стеной плача. В 2019 году день Иерусалима пришелся на 1-2 июня.

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В свою очередь представитель радикального исламистского движения ХАМАС обвинил израильские власти в том, что они нарушили священное для мусульман место, напав на верующих. Он заявил о "серьезной эскалации" напряжения и пригрозил последствиями. Обстановка в старом городе Иерусалима накалилась после того, как палестинец в минувшую пятницу ранил ножом двух израильтян, после чего был застрелен полицейскими.

Храмовая гора, священное место для евреев и мусульман, остается предметом спора. Летом 2017 года, после очередного террористического нападения с летальным исходом, Израиль установил на Храмовой горе металлоискатели, что привело к столкновениям с новыми жертвами. После того, как  в результате беспорядков погибли четыре палестинца и несколько сотен получили ранения, израильские власти демонтировали устройства.

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