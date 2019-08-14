На учебу в Германию: информация для абитуриентов

Рай для троечника, или Как поступить в немецкий вуз со средней успеваемостью

Формально двери немецких университетов открыты для всех. Шанс поступить есть не только у отличников, но и у абитуриентов со средними оценками. Однако некоторые доходят до суда, чтобы попасть на заветный факультет.