На учебу в Германию: информация для абитуриентов

Что надо знать студентам из России или Украины, желающим попасть на учебу в немецкий вуз? Коротко о главном - в досье DW.
Будь то языковой курс, краткосрочная стажировка или полноценное обучение с получением немецкого диплома, - время, проведенное в немецком вузе, в любом случае станет ценной строчкой в резюме.
Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти подходящую специальность? Насколько хорошо нужно знать немецкий? Список наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся поступления в немецкие вузы.
Вы решили стать студентом немецкого вуза? С чего и когда следует начать подготовку к поступлению? Рассмотрим важнейшие этапы.
Для кого-то в апреле начинается новый семестр учебы в Германии, а кто-то еще только рассматривает немецкий вуз как альтернативу. Вот несколько весомых аргументов, которые могут повлиять на решение.
Котируется ли немецкое образование на мировом рынке? Как выбрать страну и вуз для обучения? Можно ли доверять рейтингам университетов? Мнение экспертов и представителей вузов.
50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность?
Вы твердо намерены поступать на учебу в Германию, но еще не знаете, какой вуз выбрать? Портреты ведущих немецких университетов - в специальном досье DW.
Вы твердо решили поступать в немецкий вуз, но еще не определились, что хотите изучать? В досье DW - обзор наиболее популярных специальностей.
Знание немецкого или английского языков - одно из условий для учебы в Германии. Какие сертификаты признаются вузами ФРГ и где можно сдать языковой экзамен?
Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать?
Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW. (30.07.2019)
Учеба или поиск работы в Германии - для визы может потребоваться блокированный счет. Открыть его с недавних пор помогают немецкие посредники. Что это за фирмы?
Поступить в магистратуру немецкого вуза из России и СНГ непросто, но реально. На что следует обращать внимание при выборе программы и оформлении заявки?
Почти все крупные вузы Германии являются членами сервисной службы uni-assist. Она берет на себя "основной удар" по части сортировки документов абитуриентов-иностранцев.
Первое, что предстоит сделать студенту после въезда в Германию, - продлить визу. Каковы основные требования при ее оформлении, и что дозволено в ее рамках?
Справка о наличии медицинского страхования - обязательное условие для зачисления в немецкие вузы. Как подобрать подходящую страховку?
Ведущие немецкие вузы ужесточают условия зачисления студентов. С зимнего семестра 2013/2014 года будет расширен список бакалаврских специальностей с пометкой Numerus Clausus.
Тесты и собеседования? Импровизация и ролевые игры! Вступительные экзамены в немецких вузах становятся все оригинальнее. DW рассказывает, как абитуриенту стать студентом.
В борьбе за учебное место на медицинских факультетах в Германии тест TMS может сыграть решающую роль. В чем его особенность? И имеет ли смысл сдавать тест абитуриентам из СНГ?
Первое высшее образование в государственных вузах Германии - бесплатное. Но не всегда. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование считается первым? DW отвечает на главные вопросы.
В большинстве государственных вузов Германии за обучение платить не надо, и в то же время раз в полгода студентам присылают счет. За что?
У студентов в Германии немало расходов. Большинство подрабатывает. Сколько часов и какой размер заработка разрешается? Сразу скажем - для иностранцев не из ЕС ограничений больше.
Две трети студентов в Германии совмещают учебу и работу. Кем они чаще всего устраиваются, показывает актуальная статистика.
Где высшее образование можно получить почти бесплатно, а где его стоимость может отпугнуть студента? Короткий путеводитель для тех, кто мечтает о европейском дипломе.