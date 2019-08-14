 На учебу в Германию: информация для абитуриентов | Учеба и работа в Германии | DW | 20.08.2019

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Учеба и карьера

На учебу в Германию: информация для абитуриентов

Что надо знать студентам из России или Украины, желающим попасть на учебу в немецкий вуз? Коротко о главном - в досье DW.

Студенты на экзаменах

  

Общая информация

Как российский студент может начать учебу в Германии?

Будь то языковой курс, краткосрочная стажировка или полноценное обучение с получением немецкого диплома, - время, проведенное в немецком вузе, в любом случае станет ценной строчкой в резюме.  

Как не "засыпаться" при поступлении: FAQ для абитуриента

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти подходящую специальность? Насколько хорошо нужно знать немецкий? Список наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся поступления в немецкие вузы.  

Календарь абитуриента

Вы решили стать студентом немецкого вуза? С чего и когда следует начать подготовку к поступлению? Рассмотрим важнейшие этапы.  

Что надо знать об учебе в немецком вузе

Для кого-то в апреле начинается новый семестр учебы в Германии, а кто-то еще только рассматривает немецкий вуз как альтернативу. Вот несколько весомых аргументов, которые могут повлиять на решение.  

Университеты в Германии: что важно знать о подготовительных курсах

Для абитуриентов из России, Беларуси, Украины, которые планируют поступать в немецкий вуз, колледж довузовской подготовки может быть обязательным условием.  

Выбираем вуз

На учебу в Германию, или Как выбрать вуз

Котируется ли немецкое образование на мировом рынке? Как выбрать страну и вуз для обучения? Можно ли доверять рейтингам университетов? Мнение экспертов и представителей вузов.  

Самый практичный немецкий диплом

50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность?  

Портреты университетов в Германии

Вы твердо намерены поступать на учебу в Германию, но еще не знаете, какой вуз выбрать? Портреты ведущих немецких университетов - в специальном досье DW.  

Что изучать в Германии? Обзор специальностей

Вы твердо решили поступать в немецкий вуз, но еще не определились, что хотите изучать? В досье DW - обзор наиболее популярных специальностей.  

Обучение на английском по немецким стандартам

English First - такое требование предъявляют все больше немецких вузов. Какие специальности можно изучать в Германии на аглийском языке? Путеводитель по "англоговорящим" факультетам.  

Языковые знания

Язык до вуза доведет

Знание немецкого или английского языков - одно из условий для учебы в Германии. Какие сертификаты признаются вузами ФРГ и где можно сдать языковой экзамен?  

Спокойствие, только спокойствие, или Что нужно знать о TestDaF

Для учебы в Германии нужно сдать языковой экзамен - например, TestDaF. О его особенностях рассказала DW сотрудница Института TestDaF, которая отвечает за разработку тестов.  

Документы

Визовый вопрос: как подтвердить наличие средств для учебы в Германии

Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать?  

Блокированный счет для учебы в Германии: что важно знать

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW. (30.07.2019)  

Кто поможет открыть блокированный счет для визы в Германию

Учеба или поиск работы в Германии - для визы может потребоваться блокированный счет. Открыть его с недавних пор помогают немецкие посредники. Что это за фирмы?  

А завтра была магистратура, или С каким дипломом возьмут в немецкий вуз

Поступить в магистратуру немецкого вуза из России и СНГ непросто, но реально. На что следует обращать внимание при выборе программы и оформлении заявки?  

Uni-assist поможет поступить в немецкий вуз

Почти все крупные вузы Германии являются членами сервисной службы uni-assist. Она берет на себя "основной удар" по части сортировки документов абитуриентов-иностранцев.  

Студенческая виза - и свобода, и ограничения

Первое, что предстоит сделать студенту после въезда в Германию, - продлить визу. Каковы основные требования при ее оформлении, и что дозволено в ее рамках?  

Медицинское страхование для студентов

Справка о наличии медицинского страхования - обязательное условие для зачисления в немецкие вузы. Как подобрать подходящую страховку?  

Убедительная мотивация - "ключ" к любой стипендии

Хотите получить стипендию и отправиться на учебу в Германию? Тогда вам придется написать убедительное мотивационное письмо. Рекомендации с примерами из успешных заявок.  

Отборочный этап

Судьбоносная арифметика: конкурс аттестатов в немецких вузах

Ведущие немецкие вузы ужесточают условия зачисления студентов. С зимнего семестра 2013/2014 года будет расширен список бакалаврских специальностей с пометкой Numerus Clausus.  

Испытание экзаменами

Тесты и собеседования? Импровизация и ролевые игры! Вступительные экзамены в немецких вузах становятся все оригинальнее. DW рассказывает, как абитуриенту стать студентом.  

Дышите - не дышите, или Как немецкие вузы проверяют абитуриентов-медиков

В борьбе за учебное место на медицинских факультетах в Германии тест TMS может сыграть решающую роль. В чем его особенность? И имеет ли смысл сдавать тест абитуриентам из СНГ?  

Рай для троечника, или Как поступить в немецкий вуз со средней успеваемостью

Формально двери немецких университетов открыты для всех. Шанс поступить есть не только у отличников, но и у абитуриентов со средними оценками. Однако некоторые доходят до суда, чтобы попасть на заветный факультет.  

Финансовая сторона

Сколько стоит учеба в немецком университете

Первое высшее образование в государственных вузах Германии - бесплатное. Но не всегда. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование считается первым? DW отвечает на главные вопросы.  

За что со студентов в Германии берут деньги

В большинстве государственных вузов Германии за обучение платить не надо, и в то же время раз в полгода студентам присылают счет. За что?  

Сколько можно подрабатывать студентам в Германии

У студентов в Германии немало расходов. Большинство подрабатывает. Сколько часов и какой размер заработка разрешается? Сразу скажем - для иностранцев не из ЕС ограничений больше.  

Самые популярные студенческие подработки в Германии

Две трети студентов в Германии совмещают учебу и работу. Кем они чаще всего устраиваются, показывает актуальная статистика.  

Сколько стоит обучение в Европе (фотогалерея)

Где высшее образование можно получить почти бесплатно, а где его стоимость может отпугнуть студента? Короткий путеводитель для тех, кто мечтает о европейском дипломе.  

Досье: Студент и финансы

Сколько нужно студенту на проживание в Германии? На чем можно сэкономить? Сколько можно зарабатывать, и как найти подходящую подработку? Все ответы - в специальном досье DW.  

Контекст

Студенты-иностранцы в Германии

В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы.  

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