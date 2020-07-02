На травмированного на участке журналиста Френкеля составили три протокола

Журналист "Медиазоны" Давид Френкель, который, по данным СМИ, был травмирован, когда сотрудник полиции и наблюдатель попытались вывести его с избирательного участка в Санкт-Петербурге, сообщил о составлении в отношении него трех административных протоколов. Соответствующую запись он оставил вечером в среду, 22 июля, в Twitter.
"Рассмотрение в Дзержинском суде уже назначено на 27 июля на 11 часов. Конечно же, из-за коронавируса заседание пройдет по сути в закрытом режиме", - написал Френкель.
На минувшей неделе репортер получил вызов в полицию для составления административных протоколов по статьям о неповиновении сотрудникам полиции, о несоблюдении правил поведения при угрозе ЧС и о вмешательстве в осуществление работы избирательной комиссии.
Как напоминает агентство "Интерфакс", первая из них предполагает штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, вторая - штраф до 30 тыс. рублей, третья - денежную выплату до 5 тыс. рублей.
Журналист получил перелом плечевой кости
30 июня, во время голосования по поправкам в Конституции РФ Френкеля удалили с избирательного участка 2191. В больнице журналисту поставили диагноз перелом средней плечевой кости и сделали операцию, которая продолжалась почти 4 часа.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу вскоре после этого объявил о начале проверки "по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке". Репортер прибыл на участок после сообщения о нарушении.
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Автор: Сергей Елкин