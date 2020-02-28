На суд по делу "Сети" в Петербурге не пустили даже родителей подсудимых

Заседание суда по петербургской части дела анархистского сообщества "Сеть" состоялось в Петербурге 25 мая. Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе и намерении свергнуть власть в стране насильственным образом. Бояршинову также вменяют хранение взрывчатки. Пензенских фигурантов этого же дела в феврале 2019 года приговорили к реальным срокам лишения свободы от 6 до 18 лет. По итогам заседания в Петербурге адвокат Виталий Черкасов заявил, что защите почти не оставляют времени для изложения своей позиции.

Заседание суда без слушателей

До начала заседания у здания Первого окружного военного суда собрались до тридцати журналистов и сторонников подсудимых. Все были в масках и старались держать дистанцию. Бояршинова и Филинкова никому увидеть не удалось. Их привезли в суд к девяти утра - за пять часов до заседания, хотя СИЗО Филинкова, например, находится в 10 минутах пешком от здания суда.

В конце прошлой недели неофициально сообщалось, что всех желающих пустят в зал суда (теперь заседания проводятся на новой площадке с большим залом). Однако вечером накануне заседания Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга напомнила в своем Telegram-канале, что до 31.05.2020 в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой слушатели в здания судов Санкт-Петербурга не допускаются. Из-за этого попасть в зал не смогли даже родители подсудимых.

Адвокат Алексей Царев

Своих детей они могли наблюдать только в трансляции, которую вела защитница Филинкова Евгения Кулакова. В комментариях к трансляции, в частности, отметилась мать Филинкова Наталья. "Ну вот хоть так сыночку вижу, - написала она. - Вижу, у него хорошее настроение". Отец Юлия Бояршинова Николай рассказал корреспонденту DW, что из-за пандемии он не видится с сыном, и даже передачки запрещены.

"Суд должен быть максимально открытым", - заявил журналистам адвокат Юлия Бояршинова Алексей Царев. - "Проведение заседаний без слушателей делает решение суда менее авторитетным".

Эксперты не нашли смысла в уставе "Сети"

На самом заседании в этот день допрашивали психолога и лингвистов, которые проводили экспертизу так называемых "Свода Сети" и "Протокола съезда" на предмет экстремизма. Эти документы обвинение считает основополагающими в доказательстве вины подсудимых. "Свод Сети", по их мнению, содержит структуру и цели террористического сообщества. Ни экстремизма, ни оправдания терроризма в этих документах не обнаружили. Их содержание посчитали отрывочным и включающим в себя среди прочего фрагменты любовной переписки и списки покупок. "Не удалось установить смысловое содержание файла, определить тему, предмет речи и адресата", - заявила на суде в понедельник эксперт-лингвист.

Уже в четверг суд планирует провести финальный допрос подсудимых, после чего наступит последняя стадия судебного разбирательства - прения сторон. Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов считает, что оставшихся двух дней катастрофически мало для представления доказательств защиты, и назвал решение судей

Адвокат Виталий Черкасов (фото из архива)

дискриминацией стороны защиты. "Мы подготовили большое количество доказательств", - сказал он DW. - "В пандемию движение между городами затруднено, необходимо время, чтобы наши эксперты и свидетели запланировали свой приезд в Петербург". Черкасов считает, что суд задался целью "до пятницы закончить судебное разбирательство".

Напомним, дело "Сети" началось осенью 2017 года в полутора тысячах километрах от Петербурга - в Пензе. Третий петербургский фигурант дела Игорь Шишкин уже получил относительно небольшой для "террористической" статьи срок - 3,5 года колонии - за признание вины и досудебную сделку со следствием. Почти все подсудимые и уже осужденные жаловались, что показания у них выбивались под пытками. Следующее заседание суда назначено на среду, 26 мая.

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