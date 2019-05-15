На стиле: можно ли одеваться лучше начальника?

Выглядеть лучше, чем шеф, - смертельный грех, знают посвященные. Того, кто решится одеваться лучше, можно быстро заподозрить в желании оказаться в кресле начальника. Если шеф не любит модную одежду, то модники и стиляги быстро окажутся под подозрением. Чтобы сделать правильный выбор, имеет смысл разобраться в том, что, собственно, означает "лучше" и "шикарнее".

В первую очередь, помним о дресс-коде, статусных вещах и инсигниях. Дресс-код - это действительно прерогатива шефа. Именно он определяет, как его фирма позиционирует себя и в каком образе предстает перед клиентом. Сотрудники следуют этим предписаниям.

Какой стиль выбрать - деловой, элегантный, повседневный? Два фактора можно назвать здесь решающими. Сам клиент - на кого рассчитан эффект. И ценовая ниша, в которой оперирует компания. Согласитесь, странно продавать в черном костюме с запонками вполне себе заурядные товары.

Еще один важный совет: одевайтесь не лучше шефа, а с шиком. Что такое вообще шик? Он имеет гораздо больше отношения к тому, что действительно из себя представляет человек, а не кем он хотел бы казаться. К чему все эти статусные вещи, если они ему не идут и смотрятся на нем как с чужого плеча?

Так нужно ли отказываться от элегантной одежды, если начальник не любит сам так одеваться. Вот именно, что нет, если мы научимся деликатно обходиться с символами статуса, которые важны для шефа.

Каждый может шить себе дорогой костюм на заказ, но вот деталей, которые символизируют власть, лучше все-таки избегать, если служебное положение к этому не обязывает.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

Смотрите также:

Типичный немецкий офис

Типичный немецкий офис Пунктуальность Все больше концернов в Германии переходят на гибкий график работы, предоставляя своим сотрудникам новые возможности. Однако далеко не все находятся в свободном полете, большинство должны приходить в офис в строго оговоренное время. Что означает пунктуальность по-немецки? В офисе надо быть за пять минут до начала рабочего дня.

Типичный немецкий офис Приветствие Если вам предстоит работать в одном из небоскребов во Франкфурте-на-Майне, усвойте простое правило: в Германии принято здороваться в лифте. Даже если вы не знакомы с вашим попутчиком, по бизнес-этикету принято вежливое приветствие. Да, да, и так на каждом этаже, где остановится лифт. А на прощание не забудьте сказать "Пока" - по-немецки "Tschüss".

Типичный немецкий офис За чашкой кофе Уже в первый рабочий день вам предстоит знакомство с ней. Кофеварка есть в каждом офисе в Германии. Если вы любите этот ароматный напиток, не забудьте, что сам аппарат нуждается иногда в чистке. Эту обязанность, как впрочем, и приготовление кофе для коллег, вы можете, не задумываясь, брать на себя. Время от времени, конечно.

Типичный немецкий офис Иерархия Понять иерархию в немецком концерне поможет немецкий язык. На "ты", по-немецки "du", принято общаться в стартапах, технологических компаниях, в то время как в банковской, страховой, академической сферах часто предпочитают более формальный стиль общения - на "Вы" ("Sie"). Если вы не уверены, какую форму выбрать, лучше начинайте с "Вы".

Типичный немецкий офис Бумажный круговорот В среднем на каждого немца в год приходится 250 кг бумаги. Поэтому неудивительно, что Германия относится к странам, далеко не экономно расходующим этот ресурс. Однако к призывам экологов сотрудники немецких офисов относятся без воодушевления. Они остаются верны поговорке: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Все важные для работы моменты фиксируются на бумаге.

Типичный немецкий офис Перерыв на обед Для французов и итальянцев обеденное время в немецком офисе может стать настоящим шоком. Впрочем, как и для россиян. "Вышел на обед" и не вернулся - в Германии такое просто невозможно. 30 минут отводится на трапезу, после чего все добросовестные сотрудники возвращаются к рабочему столу.

Типичный немецкий офис Сладкая пауза Сладкое в немецких офисах бывает не только на десерт. Немцы любят скрасить трудовые будни яблочным пирогом или любым другим сладким угощением. Поэтому если вы только приступаете к работе, не забуьдте "проставиться". Традиционный пирог, например, мраморный, отлично подойдет по такому случаю. Такого гостеприимного жеста ждут и от стажеров, успешно завершивших практику в компании.

Типичный немецкий офис Когда в комнате больше двух Если вас пригласили на совещание и коллеги уже собрались, достаточно просто постучаться в дверь и можно заходить. Не недо ждать приглашения!

Типичный немецкий офис Все отдыхать! "Feierabend", что в переводе означает "конец рабочего дня", ждут все коллеги. Однако праздновать, "feiern", идут далеко не многие. Большинство, как показывают социологические опросы, предпочитают идти сразу домой. Впрочем, к концу рабочей недели, как правило, раз в год, коллеги все-таки договариваются выпить вместе по кружке пива или стакану глинтвейна на рождественском рынке. Автор: Элизабет Грениэр, Марина Борисова



______________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"