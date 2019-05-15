 На стиле: можно ли одеваться лучше начальника? | Учеба и работа в Германии | DW | 17.05.2019

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Учеба и карьера

На стиле: можно ли одеваться лучше начальника?

Немецкий стилист Катарина Штарлай рассуждает над этим щекотливым вопросом.

Можно ли выглядеть лучше начальника? Советы немецкого стилиста

Выглядеть лучше, чем шеф, - смертельный грех, знают посвященные. Того, кто решится одеваться лучше, можно быстро заподозрить в желании оказаться в кресле начальника. Если шеф не любит модную одежду, то модники и стиляги быстро окажутся под подозрением. Чтобы сделать правильный выбор, имеет смысл разобраться в том, что, собственно, означает "лучше" и "шикарнее".

В первую очередь, помним о дресс-коде, статусных вещах и инсигниях. Дресс-код - это действительно прерогатива шефа. Именно он определяет, как его фирма позиционирует себя и в каком образе предстает перед клиентом. Сотрудники следуют этим предписаниям.

Контекст

Женщина, которая не носит каблуки, не может быть элегантной. Черный стройнит. Вещи, которые пролежали год, можно выбросить. Это так?

Черный цвет - дороги нет, уверена Катарина Штарлай, стилист и модельер из Германии. Почему в некоторых ситуациях он может только навредить? (26.04.2019)

Почему в бизнесе лучше избегать черного цвета? Какую длину юбки выбрать для офиса? Стоит ли инвестировать в красоту? Самое главное о дресс-коде в Германии. (09.10.2017)

Как пройти собеседование? Нужно создать безупречный образ! Наш эксперт по стилю вам в этом поможет. (12.10.2017)

Нашему эксперту по дресс-коду повезло: ему не нужно подгонять костюм по фигуре. А если у мужчины слишком длинные руки или неровные плечи? (08.02.2018)

Какой стиль выбрать - деловой, элегантный, повседневный? Два фактора можно назвать здесь решающими. Сам клиент - на кого рассчитан эффект. И ценовая ниша, в которой оперирует компания. Согласитесь, странно продавать в черном костюме с запонками вполне себе заурядные товары.

Еще один важный совет: одевайтесь не лучше шефа, а с шиком. Что такое вообще шик? Он имеет гораздо больше отношения к тому, что действительно из себя представляет человек, а не кем он хотел бы казаться. К чему все эти статусные вещи, если они ему не идут и смотрятся на нем как с чужого плеча?

Так нужно ли отказываться от элегантной одежды, если начальник не любит сам так одеваться. Вот именно, что нет, если мы научимся деликатно обходиться с символами статуса, которые важны для шефа.

Каждый может шить себе дорогой костюм на заказ, но вот деталей, которые символизируют власть, лучше все-таки избегать, если служебное положение к этому не обязывает.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии.  Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

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    Уже в первый рабочий день вам предстоит знакомство с ней. Кофеварка есть в каждом офисе в Германии. Если вы любите этот ароматный напиток, не забудьте, что сам аппарат нуждается иногда в чистке. Эту обязанность, как впрочем, и приготовление кофе для коллег, вы можете, не задумываясь, брать на себя. Время от времени, конечно.

  • Немецкие коллеги

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    Понять иерархию в немецком концерне поможет немецкий язык. На "ты", по-немецки "du", принято общаться в стартапах, технологических компаниях, в то время как в банковской, страховой, академической сферах часто предпочитают более формальный стиль общения - на "Вы" ("Sie"). Если вы не уверены, какую форму выбрать, лучше начинайте с "Вы".

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    В среднем на каждого немца в год приходится 250 кг бумаги. Поэтому неудивительно, что Германия относится к странам, далеко не экономно расходующим этот ресурс. Однако к призывам экологов сотрудники немецких офисов относятся без воодушевления. Они остаются верны поговорке: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Все важные для работы моменты фиксируются на бумаге.

  • Обед

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    Перерыв на обед

    Для французов и итальянцев обеденное время в немецком офисе может стать настоящим шоком. Впрочем, как и для россиян. "Вышел на обед" и не вернулся - в Германии такое просто невозможно. 30 минут отводится на трапезу, после чего все добросовестные сотрудники возвращаются к рабочему столу.

  • Пирог

    Типичный немецкий офис

    Сладкая пауза

    Сладкое в немецких офисах бывает не только на десерт. Немцы любят скрасить трудовые будни яблочным пирогом или любым другим сладким угощением. Поэтому если вы только приступаете к работе, не забуьдте "проставиться". Традиционный пирог, например, мраморный, отлично подойдет по такому случаю. Такого гостеприимного жеста ждут и от стажеров, успешно завершивших практику в компании.

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    Когда в комнате больше двух

    Если вас пригласили на совещание и коллеги уже собрались, достаточно просто постучаться в дверь и можно заходить. Не недо ждать приглашения!

  • Офис

    Типичный немецкий офис

    Все отдыхать!

    "Feierabend", что в переводе означает "конец рабочего дня", ждут все коллеги. Однако праздновать, "feiern", идут далеко не многие. Большинство, как показывают социологические опросы, предпочитают идти сразу домой. Впрочем, к концу рабочей недели, как правило, раз в год, коллеги все-таки договариваются выпить вместе по кружке пива или стакану глинтвейна на рождественском рынке.

    Автор: Элизабет Грениэр, Марина Борисова


 

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Контекст

Типичный немецкий офис

Как долго длится перерыв на обед, какую форму общения выбирают немецкие коллеги и начальник, - особенности трудовых будней важно знать иностранным сотрудникам.  

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