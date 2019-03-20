 На смену главе Калмыкии Орлову пришел кикбоксер Хасиков | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2019

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Россия

На смену главе Калмыкии Орлову пришел кикбоксер Хасиков

Экс-советник руководителя Росмолодежи пришел на смену Алексею Орлову, написавшему заявление об отставке. Полномочия Орлова истекали в сентябре 2019 года.

Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов

Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов

Временно исполняющим обязанности главы Калмыки назначен спортсмен Бату Хасиков. Об этом в среду, 20 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 38-летний Хасиков - кикбоксер, многократный чемпион мира. Он также занимался общественной деятельностью, работал советником руководителя Росмолодежи.

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Хасиков назначен вместо Алексея Орлова, написавшего заявление об отставке с поста губернатора Калмыкии. Полномочия Орлова истекали в сентябре 2019 года. В последнее время имя Орлова неоднократно называлось в числе вероятных кандидатов на отставку - этому способствовали низкие рейтинги главы Калмыкии.

Волна отставок

Алексей Орлов заступил на пост главы Калмыкии в октябре 2010 года, до этого он работал в бизнес-структурах, занимал пост первого заместителя председателя правительства Калмыкии. В 2014 году Орлов был переизбран на второй срок.

Заявления об отставке написали также губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Республики Алтай Александр Бердников.

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    Автор: Елена Барышева


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