 На Сицилии арестован новый глава ″Коза ностра″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2018

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Европа

На Сицилии арестован новый глава "Коза ностра"

Сеттимо Минео должен был возглавить "Коза ностра" после смерти "босса боссов" Сальваторе Риины. Полиция провела в Сицилии масштабный рейд.

Итальянская полиция отчитывается об операции против Коза Ностра

Итальянская полиция отчитывается об операции против "Коза Ностра" (фото из архива)

Сеттимо Минео, 80-летний мафиозо, который в ближайшее время должен был официально возглавить преступную организацию "Коза ностра", арестован во вторник, 4 декабря, в ходе полицейского рейда в итальянской провинции Палермо. Об этом сообщило местное издание PalermoToday.

В ходе спецоперации правоохранительных органов под стражу были взяты в общей сложности 46 человек. Им предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, вымогательстве, поджогах и нападениях с применением насилия.

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Сеттимо Минео, в прошлом работавший ювелиром, должен был сменить экс-главу "Коза ностра", известного как "босса боссов" Сальваторе Риину. Последний, известный также под прозвищем Коротышка из-за сравнительно небольшого (1,58 м) роста, умер 17 ноября 2017 года в тюрьме, проведя в заключении в общей сложности более 24 лет.

Как отмечают итальянские СМИ, о кандидатуре Минео представителям различных преступных группировок удалось договориться коллегиально, что свидетельствует об укреплении централизованных структур "Коза ностра".

В начале сентября Сицилию с визитом посетил папа римский Франциск. Поездка понтифика была приурочена к 25-летней годовщине убийства католического священника Джузеппе Пульизи представителями местного криминального сообщества. Франциск в своей проповеди назвал членов мафии "братьями и сестрами" и призвал их к раскаянию. 

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  • Собака

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    Двойник Черчилля

    В море из фотографий издатель книги сразу же нашел своего фаворита в лице боксера-альбиноса по кличке Ахилл. Австрийскому журналисту он с первого взгляда напомнил легендарного британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Этот пес, смеется Кристиан Ортнер, "наверняка курит гаванские сигары и пьет шотландский виски, когда его никто не видит".

  • Собака приветствует хозяйку

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Нежданная встреча

    Самой Луизе Пуйу, фотографу румынского происхождения из Вены, больше всего нравится снимок, на котором она запечатлела нежданную встречу в одной из кондитерских Венеции. Интерьер напоминает бальный зал, а спонтанное объятие могло бы быть фигурой вальса.

  • Собака на плечах у своего владельца

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

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    "Владельцы собак - общительные люди", - рассказывает Луиза. Взять, например, вот эту собаку, которую издатель фотоальбома Кристиан Ортнер помнил по своим прогулкам по Венеции, потому что она охотно восседает на плечах у своего хозяина. В поисках этой веселой парочки фотограф быстро и без проблем выяснила, что они часто бывают в винном баре "Enoteca Rio Martin".

  • Женщина держит на руках маленькую собачку

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Собаки и искусство

    Легендарная американская галеристка, меценат и коллекционер искусства XX века Пегги Гуггенхайм с 1950-х жила в Венеции, в одном из дворцов на Большом канале, и похоронена во дворике ее бывшей резиденции, которая сейчас является музеем. Ее любимые собаки упокоены рядом с ней. Четвероногим питомцам ценителей творчества Пикассо и Поллока вход в музей, однако, воспрещен. Даже таким вот маленьким.

  • Picture from book 'Die Hunde von Venedig' by Ortner and Puiu (Foto: Luiza Puiu)

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Вода собакам не помеха

    Венеция напоминает собой лабиринт, в котором так легко заблудиться туристу. Но местным собакам это не грозит, уверен гондольер Никола Гросси. Его 14-летний пес Сандро может через весь город проплыть на гондоле и все равно без труда найдет дорогу домой по мощеным улицам.

  • Женщина с собакой на поводке на берегу канала

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Повседневная элегантность

    "Они такие же, как венецианцы, экстравагантные и элегантные", - говорит о собаках фотограф Луиза Пуйу. Фотоальбом "Собаки Венеции", изданный Кристианом Ортнером, ведет по городу по маршрутам в стороне от туристических достопримечательностей. Но и в этом ракурсе Венеция сохраняет свой романтический образ.

    Автор: Элла Володина, Элизабет Грениэр


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Итальянцы знают толк в моде и даже своих домашних животных одевают со вкусом. Фотоальбом "Собаки Венеции" представляет четвероногих модников и легендарный город с непривычного ракурса. (26.10.2016)  

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