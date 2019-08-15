На россиянку, купившую ребенку лекарство от эпилепсии, завели уголовное дело

В Москве на мать ребенка-эпилептика возбудили уголовное дело. Поводом стала покупка в интернете медицинского препарата фризиум, который не зарегистрирован в России, сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 15 августа.

По ее словам, сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пять часов продержали женщину по имени Елена в одном из почтовых отделений Москвы. "Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление", - пишет Мониава. Директор хосписа не уточнила, по какой именно статье открыто дело.

Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что должны арестовать женщину, но "войдут в положение и делать этого не будут", добавила Мониава. По ее словам, ФТС известно о "еще нескольких посылках" с этим препаратом, пришедших в Москву.

Хоспис опровергает данные главы Минздрава РФ

В августе 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что всего семь детей в стране нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах. По словам директора "Дома с маяком", такие лекарства необходимы более чем 2000 детей.

Если власти не примут необходимые меры, включая ускоренную регистрацию ряда препаратов, "завтра в России будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир", отмечает Мониава. Минздрав РФ до сих пор не проводил адресную закупку ряда лекарств, и они по-прежнему не зарегистрированы в России, напомнила директор хосписа.

Уголовные дела за микроклизмы диазепама и антидепрессант

В июне 2018 года в Москве было возбуждено уголовное дело против Екатерины Конновой, чей ребенок неизлечимо болен. Мать купила для него 20 микроклизм диазепама в интернете, а потом попыталась продать родителям других детей с эпилепсией 4 микроклизмы, которые ей не пригодились. Женщине грозило до 8 лет лишения свободы. После широкого общественного резонанса МВД РФ закрыло дело.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении Дарьи Беляевой, купившей антидепрессант через интернет. Эксперт по ее делу заключил, что действующее вещество - бупропион - можно считать производным стимулятора эфедрона. В августе девушке предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков и направили на принудительное медицинское освидетельствование.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Таблетки, изменившие мир 20 лет виагре Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

Таблетки, изменившие мир Чудо-таблетка Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

Таблетки, изменившие мир Гормональный контрацептив Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

Таблетки, изменившие мир Антибиотики В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

Таблетки, изменившие мир Аспирин Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

Таблетки, изменившие мир Таблетки, понижающие давление Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

Таблетки, изменившие мир Маркумар, варфарин, плавикс… Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

Таблетки, изменившие мир Таблетки от аллергии Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

Таблетки, изменившие мир Антидепрессанты Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

Таблетки, изменившие мир Витамины То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С. Автор: Татьяна Вайнман

