На россиянку, купившую ребенку лекарство от эпилепсии, завели уголовное дело

В Москве на мать ребенка-эпилептика возбудили уголовное дело. Поводом стала покупка в интернете медицинского препарата фризиум, который не зарегистрирован в России, сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 15 августа.
По ее словам, сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пять часов продержали женщину по имени Елена в одном из почтовых отделений Москвы. "Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление", - пишет Мониава. Директор хосписа не уточнила, по какой именно статье открыто дело.
Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что должны арестовать женщину, но "войдут в положение и делать этого не будут", добавила Мониава. По ее словам, ФТС известно о "еще нескольких посылках" с этим препаратом, пришедших в Москву.
Хоспис опровергает данные главы Минздрава РФ
В августе 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что всего семь детей в стране нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах. По словам директора "Дома с маяком", такие лекарства необходимы более чем 2000 детей.
Если власти не примут необходимые меры, включая ускоренную регистрацию ряда препаратов, "завтра в России будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир", отмечает Мониава. Минздрав РФ до сих пор не проводил адресную закупку ряда лекарств, и они по-прежнему не зарегистрированы в России, напомнила директор хосписа.
Уголовные дела за микроклизмы диазепама и антидепрессант
В июне 2018 года в Москве было возбуждено уголовное дело против Екатерины Конновой, чей ребенок неизлечимо болен. Мать купила для него 20 микроклизм диазепама в интернете, а потом попыталась продать родителям других детей с эпилепсией 4 микроклизмы, которые ей не пригодились. Женщине грозило до 8 лет лишения свободы. После широкого общественного резонанса МВД РФ закрыло дело.
В апреле 2019 года в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении Дарьи Беляевой, купившей антидепрессант через интернет. Эксперт по ее делу заключил, что действующее вещество - бупропион - можно считать производным стимулятора эфедрона. В августе девушке предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков и направили на принудительное медицинское освидетельствование.
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Автор: Татьяна Вайнман