На ремонт мостов в ФРГ в 2018 году выделят дополнительные 1,3 млрд евро

Власти Германии в 2018 году выделят на ремонт мостов дополнительные 1,3 млрд евро. Об этом министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил изданию Bild am Sonntag в воскресенье, 19 августа. По его словам, до 2022 года объем предоставляемых средств увеличится до 1,6 млрд евро.

На данный момент ремонта в первую очередь требуют около 2500 пришедших в упадок мостов, утверждает министр. Из них около полутора тысяч расположены на сети федеральных автострад, а еще тысяча - на федеральных шоссейных дорогах.

"Независимо от инцидента в Генуе мы представим новый, расширенный список процедур для контроля над состоянием мостов в конце 2018 года", - заявил Шойер. По словам министра, речь идет об одиночных проверках раз в три года и капитальных - каждые шесть лет. Кроме того, раз в полгода будет проводиться осмотр мостов, сообщил он. В области контроля над состоянием мостов ФРГ уступает лишь Швейцарии, подчеркнул министр.

Ранее состояние моста считалось плохим при наличии небольших выбоин в дорожном покрытии или при отсутствии перекладин ограждений, отметил Шойер. В будущем приоритетным показателем станет способность моста справляться с нагрузкой, заявил он.

Трагедия в Генуе

14 августа в итальянской Генуе во время проливного дождя рухнула расположенная на высоте 45 метров секция моста более 200 метров длиной. В этот момент на мосту находились свыше 30 легковых автомобилей и три грузовика. По официальным данным, в результате трагедии погибли 43 человека.

На следующий день правительство Италии объявило в области Лигурия режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев. В тот же день на чрезвычайном заседании совета министров было принято решение о предоставлении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии.

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