 На ремонт мостов в ФРГ в 2018 году выделят дополнительные 1,3 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 19.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

На ремонт мостов в ФРГ в 2018 году выделят дополнительные 1,3 млрд евро

В конце 2018 года в Германии расширят список процедур по контролю над состоянием мостов, заявил министр транспорта. Состояние моста будет определяться его способностью выдерживать нагрузку.

Ремонт моста в Германии (фото из архива)

Власти Германии в 2018 году выделят на ремонт мостов дополнительные 1,3 млрд евро. Об этом министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил изданию Bild am Sonntag в воскресенье, 19 августа. По его словам, до 2022 года объем предоставляемых средств увеличится до 1,6 млрд евро.

На данный момент ремонта в первую очередь требуют около 2500 пришедших в упадок мостов, утверждает министр. Из них около полутора тысяч расположены на сети федеральных автострад, а еще тысяча - на федеральных шоссейных дорогах.

"Независимо от инцидента в Генуе мы представим новый, расширенный список процедур для контроля над состоянием мостов в конце 2018 года", - заявил Шойер. По словам министра, речь идет об одиночных проверках раз в три года и капитальных - каждые шесть лет. Кроме того, раз в полгода будет проводиться осмотр мостов, сообщил он. В области контроля над состоянием мостов ФРГ уступает лишь Швейцарии, подчеркнул министр.

Контекст

Есть туристы, которые приезжают в Германию специально для того, чтобы лихо промчаться по самым знаменитым скоростным дорогам в мире. Для них тут настоящий рай. Пока... (19.10.2015)

Кто и когда в Германии ездит по встречной полосе? Как называют таких водителей? Сколько аварий из-за них происходит? Что советует немецкая полиция? (09.06.2016)

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в Лигурии после обрушения моста на автостраде A10. Число жертв трагедии выросло до 39. (15.08.2018)

Ранее состояние моста считалось плохим при наличии небольших выбоин в дорожном покрытии или при отсутствии перекладин ограждений, отметил Шойер. В будущем приоритетным показателем станет способность моста справляться с нагрузкой, заявил он.

Трагедия в Генуе

14 августа в итальянской Генуе во время проливного дождя рухнула расположенная на высоте 45 метров секция моста более 200 метров длиной. В этот момент на мосту находились свыше 30 легковых автомобилей и три грузовика. По официальным данным, в результате трагедии погибли 43 человека.

На следующий день правительство Италии объявило в области Лигурия режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев. В тот же день на чрезвычайном заседании совета министров было принято решение о предоставлении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии.

Смотрите также:

  • Мост в Генуе, Италия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост в Генуе, Италия

    В городе Генуя 14 августа 2018 года обрушилась секция автомобильного моста. По первоначальным данным, погибли от 30 до 35 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной обрушения моста стали недостатки в техническом обслуживании объекта.

  • Мост Чиражара, Колумбия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост Чиражара, Колумбия

    Мост через каньон Чиражара в Колумбии должен был соединить два туннеля. Однако перед вводом в эксплуатацию в январе 2018 года один из пролетов переправы рухнул из-за ошибки проектирования. Погибли 9 человек. Специальная комиссия установила, что из-за недостатков конструкции уцелевшие части моста могут самопроизвольно обрушиться в любой момент. Поэтому в июле недостроенный мост взорвали.

  • Мост под Студенкой, Чехия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост под Студенкой, Чехия

    Мост под чешской деревней Студенка обрушился 8 августа 2008 года как раз во время ремонтных работ на нем. В обрушившийся мост врезался поезд, следовавший из Кракова в Прагу на скорости около 140 километров в час. Погибли 8 человек, еще более 60 получили ранения. Причины обрушения остались до конца неизвестными. Эксперты считают, что оно было вызвано ошибками в конструкции моста.

  • Мост через Миссисипи, США

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост через Миссисипи, США

    Автомобильный мост через Миссисипи длиной в 581 метр соединял две части Миннеаполиса. Он обрушился 1 августа 2007 года в час пик. 13 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала конструктивная недоработка - детали, соединяющие фермы моста были изготовлены из металла недостаточной толщины и в определенный момент не выдержали нагрузки.

  • Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Обрушение торгового центра Сампун в столице Южной Кореи - Сеуле - произошло 29 июня 1995 года. Под обломками здания погибло более 500 человек. Расследование показало, что обрушение произошло из-за многочисленных нарушений при строительстве и эксплуатации здания. В частности, был самовольно построен пятый этаж, которого не была в плане, а часть несущих колонн изъяли в пользу экскалаторов.

  • Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Одна из крупнейших трагедий современности - обрушение восьмиэтажного здания в городе Савар в Бангладеш. За день до этого в стенах здания, носившего собственное имя Рана-Плаза, были обнаружены трещины, и полиция запретила его эксплуатацию. Однако располагавшиеся там предприятия по пошиву одежды проигнорировали запрет. В результате обрушения погибло 1135 человек.

    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


Смотреть видео 01:56
Now live
01:56 мин

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными

Контекст

Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

Ошибки в конструкции, самовольные постройки, нарушение эксплуатации. Тысячи людей гибнут из-за обрушения мостов, торговых центров, жилых построек. Галерея DW - о самых известных случаях. (14.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными  

В ритме большого города: самый необычный туннель Европы  

Электроавтобан будущего: испытания начались  

Самые читаемые

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте  

Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры  

Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно