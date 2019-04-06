 На парламентских выборах в Израиле ожидается дуэль двух партий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2019

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Мир

На парламентских выборах в Израиле ожидается дуэль двух партий

Основная борьба на внеочередных выборах в Израиле развернется между правой партией "Ликуд" и центристским блоком "Кахоль-лаван".

Бенни Ганц (слева) и Биньямин Нетаньяху - фавориты парламентских выборов в Израиле

Бенни Ганц (слева) и Биньямин Нетаньяху - фавориты парламентских выборов в Израиле

В Израиле во вторник, 9 апреля, проходят досрочные парламентские выборы. В них принимает участие 39 партий и блоков. Голосование продлится до 22.00 мск. По данным ЦИКа, проголосовать на выборах сможет 6,34 млн избирателей.

Предполагается, что избирательный барьер в 3,25 процента преодолеет около трети зарегистрированных в ЦИКе участников выборов. Основная борьба развернулась между правой партией "Ликуд", возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком "Кахоль-лаван", возглавляемым бывшим начальником Генштаба Бенни Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом.

Контекст

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В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега. (06.04.2019)

В случае победы Нетаньяху займет кресло премьера четвертый раз подряд и пятый раз за всю свою политическую карьеру. У центристов из "Кахоль-лаван" мало расхождений с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны они предлагают более либеральный курс.

Новое правительство Израиля будет коалиционным

Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось занять 61 место из 120 в кнессете. По данным аналитиков, ситуация не изменится и на этот раз, поэтому после голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции.

После официального оглашения результатов выборов, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет. Он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Выборы 9 апреля являются внеочередными. Они проводятся из-за парламентского кризиса, спровоцированного законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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