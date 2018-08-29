 На озере под Дюссельдорфом поймали анаконду (фото) | Кадр дня | DW | 29.08.2018

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Кадр за кадром

На озере под Дюссельдорфом поймали анаконду (фото)

Эта фотография была сделана после поимки гигантской змеи, впервые замеченной на озере Латумер Зе под Дюссельдорфом несколько дней назад.

Мербуш

Как сообщил представитель города Мербуш, в эту среду, 29 августа, анаконду вновь увидел один из местных рыбаков и сразу же оповестил пожарных. Они оперативно прибыли на место и смогли наконец-то поймать эту 2,4-метровую змею. Немецкие СМИ уже переименовали Латумер Зе под Дюссельдорфом в "Озеро Анаконды". Теперь остается выяснить, как и откуда она сюда попала?

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    (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

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    Фюлингер-Зе

    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

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  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

    Шальзе

    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Опасные животные в Германии

  • Огненная саламандра

    Опасные животные в Германии

    Огненная саламандра

    Огненная саламандра (лат. Salamandra salamandra) - один из наиболее распространенных и ярких представителей рода саламандр. Хвостатое земноводное, достигающее 23 см в длину, предпочитает прохладную влажную среду. Для человека яд амфибии не опасен, но даже легкое прикосновение к ней вызывает жжение - о токсичности предупреждает окраска саламандры.

  • Клещ

    Опасные животные в Германии

    Клещ

    Среди огромного количества видов иксодовых клещей (лат. Ixodida), обитающих в лесах, парках и даже в огородах Германии, встречаются переносчики опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Поэтому опасаться укуса этих кровососов размером от 2,5 до 4 миллиметров следует всегда, ведь последствия могут оказаться необратимыми.

  • Морской дракон

    Опасные животные в Германии

    Морской дракон

    Любителей купания в водах Северного и Балтийского морей, омывающих прибрежные зоны севера Германии, поджидают малоприятные сюрпризы: морские дракончики (лат. Trachinidae) любят зарываться в песок и жалить наступающих на них купальщиков. При этом у потерпевшего может подняться температура, открыться рвота… Для нейтрализации яда нужно вытащить жало, а ногу опустить в горячую воду.

  • Гадюка

    Опасные животные в Германии

    Гадюка

    Всего два вида ядовитых змей встречается в Германии. Одна из них - обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus). Яд этой небольшой (около 65 см) змеи сильнее яда американской гремучей змеи, но у европейской гадюки его гораздо меньше - к счастью для тех, кого эта пугливая змея все же укусит. Укус болезненный, может вызвать рвоту, головные боли, но он не смертельный.

  • Крестовик

    Опасные животные в Германии

    Крестовик

    Почти все пауки - ядовитые. Вот только яд большинства из них для человека не опасен. Наиболее сильный он у крестовика (лат. Araneus), в составе яда которого содержится гемотоксин. Для человека количество яда, выделяемое крестовиком, безобидно, но укус может быть болезненным. Этот паук поселяется обычно в кронах деревьев: в лесах и садах.

  • Цианея

    Опасные животные в Германии

    Цианея

    Волосистая цианея (лат. Cyanea capillata) - настоящая беда для жителей приморских регионов Германии и отпускников. Малейшее прикосновение к огненной красавице в воде или на берегу отзывается жгучей болью: так действует яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец медузы. Болевой шок может вызвать даже остановку сердца.

  • Сом

    Опасные животные в Германии

    Сом

    Сом европейский (Silurus Glanis) чувствует себя в Германии замечательно. Некоторые особи достигают 150-190 см в длину. Такой сом вполне может укусить, особенно если купальщик случайно наступит на гнездо или окажется рядом с ним. В небольших ямах на мелководье перед нерестом самки обустраивают гнезда, которые самцы затем охраняют. Укус сома не является опасным для здоровья.

  • Шершень обыкновенный

    Опасные животные в Германии

    Оса, шершень, пчела…

    При наличии аллергии укус охотников за нектаром может привести к летальному исходу. Но и тем, кто, например, потревожит гнездо ос или шершней, не поздоровится. Все дело в количестве укусов, а значит, дозе полученного яда. На снимке: шершень обыкновенный (лат. Vespa crabro). Несмотря на внушительный размер (до 35 мм), шершень считается менее агрессивным, чем оса.

  • Дикий кабан

    Опасные животные в Германии

    Кабан, вепрь… дичь

    Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.

  • Собака

    Опасные животные в Германии

    Собаки и кошки

    Домашние любимцы не всегда настроены дружелюбно. Ежегодно в Германии фиксируются по несколько тысяч укусов собак или кошек - в 90 процентах случаев это либо собственные питомцы, либо животные знакомых. Вероятность быть укушенным чужой собакой на улице мала - в Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках.

    Автор: Инга Ваннер


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